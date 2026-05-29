Посли ЄС обговорили падіння російського дрона в Румунії та готують стратегічну дискусію

У пʼятницю, 29 травня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) обговорив інцидент з російським дроном, який впав на багатоповерхівку в Румунії, а також – можливість проведення стратегічної дискусії щодо реагування на подібні випадки.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел у ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обговорення інциденту з російським безпілотником в Румунії

Посли Євросоюзу у Брюсселі провели дискусію щодо інциденту з російським безпілотником в Румунії і планують подальші обговорення.

Як розповів співрозмовник "ЄвроПравди", на початку розгляду питання дипломатичне представництво Румунії проінформувало послів ЄС про інцидент в румунському місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Всі інші делегації за столом, які представляли всі держави-члени ЄС, висловили солідарність з Румунією та з іншими державами-членами Євросоюзу, які нещодавно стикалися з подібними інцидентами з дронами.

Було також підняте питання щодо необхідності проведення стратегічної дискусії щодо вироблення єдиного механізму реагування ЄС на подібні ескалації з боку Росії.

Також читайте: Президент Румунії Дан поговорив із Зеленським: Домовилися прискорити співпрацю щодо спільного виробництва безпілотників

Що передувало?