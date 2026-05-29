Посли ЄС обговорили падіння російського дрона в Румунії та готують стратегічну дискусію
У пʼятницю, 29 травня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) обговорив інцидент з російським дроном, який впав на багатоповерхівку в Румунії, а також – можливість проведення стратегічної дискусії щодо реагування на подібні випадки.
Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел у ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Обговорення інциденту з російським безпілотником в Румунії
Посли Євросоюзу у Брюсселі провели дискусію щодо інциденту з російським безпілотником в Румунії і планують подальші обговорення.
Як розповів співрозмовник "ЄвроПравди", на початку розгляду питання дипломатичне представництво Румунії проінформувало послів ЄС про інцидент в румунському місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.
Всі інші делегації за столом, які представляли всі держави-члени ЄС, висловили солідарність з Румунією та з іншими державами-членами Євросоюзу, які нещодавно стикалися з подібними інцидентами з дронами.
Було також підняте питання щодо необхідності проведення стратегічної дискусії щодо вироблення єдиного механізму реагування ЄС на подібні ескалації з боку Росії.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль