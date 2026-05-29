Посли ЄС обговорили падіння російського дрона в Румунії та готують стратегічну дискусію

У ЄС обговорять інцидент з дроном у Румунії

У пʼятницю, 29 травня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) обговорив інцидент з російським дроном, який впав на багатоповерхівку в Румунії, а також – можливість проведення стратегічної дискусії щодо реагування на подібні випадки.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел у ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обговорення інциденту з російським безпілотником в Румунії

Посли Євросоюзу у Брюсселі провели дискусію щодо інциденту з російським безпілотником в Румунії і планують подальші обговорення.

Як розповів співрозмовник "ЄвроПравди", на початку розгляду питання дипломатичне представництво Румунії проінформувало послів ЄС про інцидент в румунському місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Всі інші делегації за столом, які представляли всі держави-члени ЄС, висловили солідарність з Румунією та з іншими державами-членами Євросоюзу, які нещодавно стикалися з подібними інцидентами з дронами.

Було також підняте питання щодо необхідності проведення стратегічної дискусії щодо вироблення єдиного механізму реагування ЄС на подібні ескалації з боку Росії.

Також читайте: Президент Румунії Дан поговорив із Зеленським: Домовилися прискорити співпрацю щодо спільного виробництва безпілотників

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

Топ коментарі
Стратегічна дискусія це сильно)))сподіваюся,що це лиш так для публіки оголошено,а насправді барбароський план2)
29.05.2026 20:07 Відповісти
Це буде болючим ударом для ******…. Ота стратегічна дискусія, як діарея від зелених абрикос… Така різка і неочікувана!!
29.05.2026 20:52 Відповісти
В киздунів жнива
29.05.2026 20:07 Відповісти
О, і я цей випадок, обговорював з черговим сантехніком... думки розійшлись!
29.05.2026 20:09 Відповісти
Жах, закривайте повітряні кордони силами НАТО, хто тільки розмовляє, таких завжди бьють
29.05.2026 20:14 Відповісти
Президент Румунії сказав що румунські військові відразу виявили дрон і два літаки супроводили його до цієї будівлі. Варто про це подискутувати.
29.05.2026 20:17 Відповісти
Яким феєричним недоумком треба бути щоб таке нести.
29.05.2026 20:20 Відповісти
Фух, нарешті справжня потужна відповідь.
29.05.2026 20:26 Відповісти
Градус балабольства піднімуть на небачену висоту, вище Трампа і, можливо, но не факт, вище балабольства нашого Бубочкі.
29.05.2026 20:33 Відповісти
Кут атаки будуть вимірювати і критикувати...
29.05.2026 20:33 Відповісти
"Стратегічна дискусія" це як - потужно"? Чи "непотужно" але "стратегічно"..
29.05.2026 20:40 Відповісти
Надо не за копеечными дронами бегать с дорогими ПВО средствами, всех не переловишь, а нанести один удар томагавком по центру принятия решений туда откуда им управляли или отдавали приказ. Но у Румынии нет Томагавков.
29.05.2026 20:49 Відповісти
И предупредить об этом росию
29.05.2026 20:51 Відповісти
 
 