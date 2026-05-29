Президент Румунії Дан поговорив із Зеленським: Домовилися прискорити співпрацю щодо спільного виробництва безпілотників

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив про телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили інцидент з російським дроном та домовилися прискорити співпрацю щодо виробництва безпілотників.

Дрон РФ у Галаці

Дан назвав інцидент з російським дроном у Галаці найсерйознішим на румунській території з початку повномасштабної агресії Росії проти України.

"Як сьогодні чітко заявили наші європейські і світові союзники та партнери, агресія Росії не зупиняється на кордонах. Продовжуючи атакувати Україну та погрожуючи сусіднім членам НАТО, Росія демонструє повне нехтування міжнародним правом та життям невинних цивільних осіб", - зазначив румунський президент.

Він наголосив, що це мусить припинитися: "Росія мусить припинити свої атаки та розпочати змістовний діалог щодо справедливого й тривалого миру в Україні".

Спільне виробництво безпілотників

Також Дан зазначив, що вони із Зеленським домовилися прискорити співпрацю між Румунією та Україною у сфері спільного виробництва безпілотних літальних апаратів, які можна швидко розгорнути.

"Бойовий досвід України та технології безпілотних літальних апаратів є стратегічними активами для оборони всього східного флангу. Румунія продовжуватиме вкладати кошти у зміцнення східного флангу НАТО та у підтримку України в її законних зусиллях щодо самооборони", – додав він.

