Президент Румунії Дан поговорив із Зеленським: Домовилися прискорити співпрацю щодо спільного виробництва безпілотників
Президент Румунії Нікушор Дан повідомив про телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили інцидент з російським дроном та домовилися прискорити співпрацю щодо виробництва безпілотників.
Про це Дан написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дрон РФ у Галаці
Дан назвав інцидент з російським дроном у Галаці найсерйознішим на румунській території з початку повномасштабної агресії Росії проти України.
"Як сьогодні чітко заявили наші європейські і світові союзники та партнери, агресія Росії не зупиняється на кордонах. Продовжуючи атакувати Україну та погрожуючи сусіднім членам НАТО, Росія демонструє повне нехтування міжнародним правом та життям невинних цивільних осіб", - зазначив румунський президент.
Він наголосив, що це мусить припинитися: "Росія мусить припинити свої атаки та розпочати змістовний діалог щодо справедливого й тривалого миру в Україні".
Спільне виробництво безпілотників
Також Дан зазначив, що вони із Зеленським домовилися прискорити співпрацю між Румунією та Україною у сфері спільного виробництва безпілотних літальних апаратів, які можна швидко розгорнути.
"Бойовий досвід України та технології безпілотних літальних апаратів є стратегічними активами для оборони всього східного флангу. Румунія продовжуватиме вкладати кошти у зміцнення східного флангу НАТО та у підтримку України в її законних зусиллях щодо самооборони", – додав він.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
