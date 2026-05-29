Президент Румынии Дан поговорил с Зеленским: договорились ускорить сотрудничество по совместному производству беспилотников
Президент Румынии Никушор Дан сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили инцидент с российским дроном и договорились ускорить сотрудничество в сфере производства беспилотников.
Об этом Дан написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Дрон РФ в Галаце
Дан назвал инцидент с российским дроном в Галаце самым серьезным на румынской территории с начала полномасштабной агрессии России против Украины.
"Как сегодня четко заявили наши европейские и мировые союзники и партнеры, агрессия России не останавливается на границах. Продолжая атаковать Украину и угрожая соседним членам НАТО, Россия демонстрирует полное пренебрежение международным правом и жизнью невинных гражданских лиц", — отметил румынский президент.
Он подчеркнул, что это должно прекратиться: "Россия должна прекратить свои атаки и начать содержательный диалог о справедливом и прочном мире в Украине".
Совместное производство беспилотников
Также Дан отметил, что они с Зеленским договорились ускорить сотрудничество между Румынией и Украиной в сфере совместного производства беспилотных летательных аппаратов, которые можно быстро развернуть.
"Боевой опыт Украины и технологии беспилотных летательных аппаратов являются стратегическими активами для обороны всего восточного фланга. Румыния будет продолжать вкладывать средства в укрепление восточного фланга НАТО и в поддержку Украины в ее законных усилиях по самообороне", — добавил он.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российское безрассудство".
- Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль