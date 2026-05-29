Президент Румынии Дан поговорил с Зеленским: договорились ускорить сотрудничество по совместному производству беспилотников

Президент Румынии Никушор Дан сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили инцидент с российским дроном и договорились ускорить сотрудничество в сфере производства беспилотников.

Об этом Дан написал в соцсети Х.

Дрон РФ в Галаце

Дан назвал инцидент с российским дроном в Галаце самым серьезным на румынской территории с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

"Как сегодня четко заявили наши европейские и мировые союзники и партнеры, агрессия России не останавливается на границах. Продолжая атаковать Украину и угрожая соседним членам НАТО, Россия демонстрирует полное пренебрежение международным правом и жизнью невинных гражданских лиц", — отметил румынский президент.

Он подчеркнул, что это должно прекратиться: "Россия должна прекратить свои атаки и начать содержательный диалог о справедливом и прочном мире в Украине".

Совместное производство беспилотников

Также Дан отметил, что они с Зеленским договорились ускорить сотрудничество между Румынией и Украиной в сфере совместного производства беспилотных летательных аппаратов, которые можно быстро развернуть.

"Боевой опыт Украины и технологии беспилотных летательных аппаратов являются стратегическими активами для обороны всего восточного фланга. Румыния будет продолжать вкладывать средства в укрепление восточного фланга НАТО и в поддержку Украины в ее законных усилиях по самообороне", — добавил он.

