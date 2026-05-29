Послы ЕС обсудили падение российского дрона в Румынии и готовят стратегическую дискуссию

В пятницу, 29 мая, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) обсудил инцидент с российским дроном, упавшим на многоэтажный дом в Румынии, а также возможность проведения стратегической дискуссии по вопросам реагирования на подобные случаи.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал собеседник "ЕвроПравды", в начале рассмотрения вопроса дипломатическое представительство Румынии проинформировало послов ЕС об инциденте в румынском городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилой многоэтажный дом.

Все остальные делегации за столом, представлявшие все государства-члены ЕС, выразили солидарность с Румынией и другими государствами-членами Евросоюза, которые недавно сталкивались с подобными инцидентами с дронами.

Также был поднят вопрос о необходимости проведения стратегической дискуссии по выработке единого механизма реагирования ЕС на подобные эскалации со стороны России.

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российское  безрассудство".
  • Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для его уничтожения.

Стратегічна дискусія це сильно)))сподіваюся,що це лиш так для публіки оголошено,а насправді барбароський план2)
29.05.2026 20:07
Президент Румунії сказав що румунські військові відразу виявили дрон і два літаки супроводили його до цієї будівлі. Варто про це подискутувати.
29.05.2026 20:17
Фух, нарешті справжня потужна відповідь.
29.05.2026 20:26
Стратегічна дискусія це сильно)))сподіваюся,що це лиш так для публіки оголошено,а насправді барбароський план2)
29.05.2026 20:07 Ответить
Це буде болючим ударом для ******…. Ота стратегічна дискусія, як діарея від зелених абрикос… Така різка і неочікувана!!
29.05.2026 20:52 Ответить
В киздунів жнива
29.05.2026 20:07 Ответить
О, і я цей випадок, обговорював з черговим сантехніком... думки розійшлись!
29.05.2026 20:09 Ответить
Жах, закривайте повітряні кордони силами НАТО, хто тільки розмовляє, таких завжди бьють
29.05.2026 20:14 Ответить
Президент Румунії сказав що румунські військові відразу виявили дрон і два літаки супроводили його до цієї будівлі. Варто про це подискутувати.
29.05.2026 20:17 Ответить
Яким феєричним недоумком треба бути щоб таке нести.
29.05.2026 20:20 Ответить
Фух, нарешті справжня потужна відповідь.
29.05.2026 20:26 Ответить
Градус балабольства піднімуть на небачену висоту, вище Трампа і, можливо, но не факт, вище балабольства нашого Бубочкі.
29.05.2026 20:33 Ответить
Кут атаки будуть вимірювати і критикувати...
29.05.2026 20:33 Ответить
"Стратегічна дискусія" це як - потужно"? Чи "непотужно" але "стратегічно"..
29.05.2026 20:40 Ответить
Надо не за копеечными дронами бегать с дорогими ПВО средствами, всех не переловишь, а нанести один удар томагавком по центру принятия решений туда откуда им управляли или отдавали приказ. Но у Румынии нет Томагавков.
29.05.2026 20:49 Ответить
И предупредить об этом росию
29.05.2026 20:51 Ответить
 
 