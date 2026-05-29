Послы ЕС обсудили падение российского дрона в Румынии и готовят стратегическую дискуссию

В пятницу, 29 мая, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) обсудил инцидент с российским дроном, упавшим на многоэтажный дом в Румынии, а также возможность проведения стратегической дискуссии по вопросам реагирования на подобные случаи.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

Послы Евросоюза в Брюсселе провели дискуссию по поводу инцидента с российским беспилотником в Румынии и планируют дальнейшие обсуждения.

Как рассказал собеседник "ЕвроПравды", в начале рассмотрения вопроса дипломатическое представительство Румынии проинформировало послов ЕС об инциденте в румынском городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилой многоэтажный дом.

Все остальные делегации за столом, представлявшие все государства-члены ЕС, выразили солидарность с Румынией и другими государствами-членами Евросоюза, которые недавно сталкивались с подобными инцидентами с дронами.

Также был поднят вопрос о необходимости проведения стратегической дискуссии по выработке единого механизма реагирования ЕС на подобные эскалации со стороны России.

