Послы ЕС обсудили падение российского дрона в Румынии и готовят стратегическую дискуссию
В пятницу, 29 мая, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) обсудил инцидент с российским дроном, упавшим на многоэтажный дом в Румынии, а также возможность проведения стратегической дискуссии по вопросам реагирования на подобные случаи.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.
Обсуждение инцидента с российским беспилотником в Румынии
Послы Евросоюза в Брюсселе провели дискуссию по поводу инцидента с российским беспилотником в Румынии и планируют дальнейшие обсуждения.
Как рассказал собеседник "ЕвроПравды", в начале рассмотрения вопроса дипломатическое представительство Румынии проинформировало послов ЕС об инциденте в румынском городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилой многоэтажный дом.
Все остальные делегации за столом, представлявшие все государства-члены ЕС, выразили солидарность с Румынией и другими государствами-членами Евросоюза, которые недавно сталкивались с подобными инцидентами с дронами.
Также был поднят вопрос о необходимости проведения стратегической дискуссии по выработке единого механизма реагирования ЕС на подобные эскалации со стороны России.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российское безрассудство".
- Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для его уничтожения.
