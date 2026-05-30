Италия отправляет войска и истребители в Румынию для учений против угрозы дронов РФ

Инцидент в Румынии: российский дрон упал на дом в Галаце

Италия развертывает в Румынии военный контингент и авиацию для обучения местных сил противодействию угрозам со стороны российских беспилотников. Принятие этого решения ускорили недавние инциденты с БПЛА у границ НАТО, в частности падение дрона в румынском Галаце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Италия будет обучать Румынию сбивать беспилотники

По данным правительственных источников, на которые ссылается La Repubblica, операция отличается от обычной миссии воздушного патрулирования НАТО. Она будет проходить на авиабазе имени Михаила Когельничану и продлится около месяца.

Итальянские военные прибудут в страну раньше, чем планировалось, а именно 15 июня. На военной базе в Констанце они будут обучать румынских военных сбивать дроны.

Миссию будут сопровождать истребители, но, возможно, речь идет и о других летательных аппаратах, например, дронах, специализирующихся на сбивании других беспилотников.

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российское безрассудство".
  • Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.

Топ комментарии
+7
До нас відправляйте а не до румун, ми швидко навчимо....
30.05.2026 19:09 Ответить
+3
без пісюнов навіть не стоїть рипатись
30.05.2026 19:06 Ответить
+1
Та шо ви там навчитеся? Один дрон на пʼять років. Я знаю набагато кращі місця для тренування.
30.05.2026 19:10 Ответить
На Донбас.
30.05.2026 19:13 Ответить
Ты чот слишком агрессивный как для ухилянта из Великобритании
30.05.2026 20:36 Ответить
Будут целой армией обнюхивать один заблудившийся дрон, летать вокруг него на самолётах и интенсивно учиться.
30.05.2026 19:25 Ответить
Коалиция по учениям. Будьте снисходительны).
30.05.2026 19:33 Ответить
А де італійці збивали дрони щоб інших вчить?
30.05.2026 19:47 Ответить
Може й так.В таку гру можна грать удвох.Нєхєр англійському ухилянту квакать на українському сайті.
30.05.2026 20:44 Ответить
Для мене це свідчення того, що я вгадав що ти барбос з росии 😂
30.05.2026 20:58 Ответить
Треба вводити війська і об'являти війну кацапстану, а не вчити збивати безпілотники!
30.05.2026 20:15 Ответить
А Румунія в Україну пошле щоб навчатись в Українців? Бо інакше шось не дуже вони справляються з тими дронами як по вчорашнім новинам то чому Італійці будуть навчатись як казати шо то Україна підбила?
30.05.2026 20:33 Ответить
🤣🤣🤣
У них штук 40 гепардов и столь же ф 16 + еще авиации союзников на регулярной основе находится. Тут по-моему вопрос не в наличии средств
30.05.2026 20:35 Ответить
 
 