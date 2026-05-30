Италия отправляет войска и истребители в Румынию для учений против угрозы дронов РФ
Италия развертывает в Румынии военный контингент и авиацию для обучения местных сил противодействию угрозам со стороны российских беспилотников. Принятие этого решения ускорили недавние инциденты с БПЛА у границ НАТО, в частности падение дрона в румынском Галаце.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.
Италия будет обучать Румынию сбивать беспилотники
По данным правительственных источников, на которые ссылается La Repubblica, операция отличается от обычной миссии воздушного патрулирования НАТО. Она будет проходить на авиабазе имени Михаила Когельничану и продлится около месяца.
Итальянские военные прибудут в страну раньше, чем планировалось, а именно 15 июня. На военной базе в Констанце они будут обучать румынских военных сбивать дроны.
Миссию будут сопровождать истребители, но, возможно, речь идет и о других летательных аппаратах, например, дронах, специализирующихся на сбивании других беспилотников.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российское безрассудство".
- Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.
У них штук 40 гепардов и столь же ф 16 + еще авиации союзников на регулярной основе находится. Тут по-моему вопрос не в наличии средств