Медведев пригрозил Европе новыми ударами дронов после инцидента в Румынии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы не имеют права жаловаться на атаки, поскольку поддерживают Украину в войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Медведева.

В своем посте он использовал оскорбительные высказывания и пригрозил странам ЕС новыми подобными инцидентами.

В публикации, содержавшей нецензурную лексику, Медведев пренебрежительно прокомментировал возмущение европейских политиков по поводу попадания российского дрона типа "Шахед" в многоквартирный дом в Румынии.

"Евроимпотенты подняли истерику из-за дрона, который попал в какой-то жилой дом в Румынии", — написал Медведев.

По его словам, у европейских стран нет оснований для жалоб из-за последствий российских атак.

Обвинения и угрозы

Медведев заявил, что государства Европейского Союза являются "прямыми участниками войны против России", поскольку оказывают Украине военную помощь, передают разведывательную информацию и содействуют производству беспилотников.

Такие утверждения соответствуют распространенной риторике Кремля о якобы противостоянии России и НАТО на территории Украины.

Российский чиновник также возложил на европейских лидеров ответственность за удары по территории РФ и заявил, что подобные случаи в странах ЕС могут повторяться.

"Это будет происходить и в дальнейшем. Война продолжается", – заявил Медведев, добавив, что граждане европейских государств "не смогут спать спокойно".

Заявления Медведева стали продолжением угрожающей риторики российских властей в отношении стран Запада. Ранее Москва уже высказывала угрозы в адрес европейских компаний, участвующих в производстве беспилотных систем для Украины.

На этом фоне страны ЕС продолжают поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и усиливают меры безопасности на восточном фланге НАТО.

