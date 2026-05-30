Медведев пригрозил Европе новыми ударами дронов после инцидента в Румынии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы не имеют права жаловаться на атаки, поскольку поддерживают Украину в войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Медведева.

В своем посте он использовал оскорбительные высказывания и пригрозил странам ЕС новыми подобными инцидентами.

В публикации, содержавшей нецензурную лексику, Медведев пренебрежительно прокомментировал возмущение европейских политиков по поводу попадания российского дрона типа "Шахед" в многоквартирный дом в Румынии.

"Евроимпотенты подняли истерику из-за дрона, который попал в какой-то жилой дом в Румынии", — написал Медведев.

По его словам, у европейских стран нет оснований для жалоб из-за последствий российских атак.

Обвинения и угрозы

Медведев заявил, что государства Европейского Союза являются "прямыми участниками войны против России", поскольку оказывают Украине военную помощь, передают разведывательную информацию и содействуют производству беспилотников.

Такие утверждения соответствуют распространенной риторике Кремля о якобы противостоянии России и НАТО на территории Украины.

Российский чиновник также возложил на европейских лидеров ответственность за удары по территории РФ и заявил, что подобные случаи в странах ЕС могут повторяться.

"Это будет происходить и в дальнейшем. Война продолжается", – заявил Медведев, добавив, что граждане европейских государств "не смогут спать спокойно".

Заявления Медведева стали продолжением угрожающей риторики российских властей в отношении стран Запада. Ранее Москва уже высказывала угрозы в адрес европейских компаний, участвующих в производстве беспилотных систем для Украины.

На этом фоне страны ЕС продолжают поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и усиливают меры безопасности на восточном фланге НАТО.

Автор: 

война Медведев Дмитрий Румыния Евросоюз
Топ комментарии
Медведев почуял, что пришло время его «лебединой песни», т.е. хамства отчаянного .
Поднатужившись, Дмитрий Анатольевич напряг все свои публицистические способности.
Он долго «грыз перо», искал вдохновения в Пушкине и Мединском и наконец выдал долгожданный перл:
Зам. Секретаря СОВБЕЗа РФ посоветовал миру «завалить хлебало».
(Перевести плод медведевского вдохновения на европейские языки будет не так-то просто).
В качестве главного обвинения, т.Медведев «двинул мысль» что вся Европа -союзники Украины.
Здесь стоит вспомнить, что Антигитлеровская Коалиция в свое время тоже включала множество стран.
https://t.me/nevzorovtv/34405 Невзоров
30.05.2026 08:38 Ответить
Навіть це чмо недобите, написало одне правдиве слово - "євроімпотенти". Написав одне правдиве слово, все виконав свою місію на цьому світі. Тепер десять куль в спину , було б саме те що треба. Але це не з нашими укроімпотентами - будЬОновими та зєлями, які ще не всі двушки на мацкву відправили.
30.05.2026 08:40 Ответить
За спогадами очевидців, у останні дні боїв за Берлін, в бункері рейхсканцелярії теж "не просихали...". Пили - по страшному, щоб "уколоться, и забыться, и упасть на дно колодца...". Те саме - і з Мєдвєдєвим...

Дмитрий Медведев родился и воспитывался в интеллигентной профессорской семье. Он мог сделать отличную карьеру и стать доцентом. Но ему не повезло. Он встретил Путина. И он стал алкоголиком. А потом ещё и ********. Родиться в "интеллигентной профессорской" в России, это много хуже, чем сыну плотника и столяра. Потому что у "кузьмичей" довольно простая система желаний, а у интеллигентных профессоров фашизм сложный, и всеобъемлющий. С отсылками к Достоевскому и Гумилёву...
30.05.2026 08:47 Ответить
Почну з "Фінляндії" - вона мені так вставляє
30.05.2026 08:36 Ответить
ООН додала Ізраїль та Росію до чорного списку за сексуальне https://www.theguardian.com/world/2026/may/29/un-israel-russia-blacklist-sexual-violence-conflict насильство в умовах конфлікту.
30.05.2026 08:41 Ответить
і кому цікаво кого куди додало це гівно?
30.05.2026 09:49 Ответить
Дайте йому вже "селёдки"
30.05.2026 08:47 Ответить
...і молока .
30.05.2026 09:36 Ответить
скрін:
30.05.2026 08:52 Ответить
Так все правильно... Європа зрозуміла, що маньяків кривавих, які звихнулися від запаху людської крові, може зупинить тільки СИЛА... І тому все більше розвертають випуск зброї та *********** - в тому числі, і для ЗСУ...
30.05.2026 09:11 Ответить
Знов в Медведєва загострився "синдром медведєва". Скажений ліліпут макроцефал.
30.05.2026 08:59 Ответить
"Не майте стосунків з людьми малого зросту... У них, часто, гімно надто близько до голови...".
30.05.2026 09:13 Ответить
це ви зараз за Президента України, чи мені здалося?
30.05.2026 09:25 Ответить
правду каже кремлівське чмо, алкоголік медведев...Європа дійсно винувата як і США , 30 років потому ,всі вони підтримували не тількі московський та китайський сатанізм ,а і розвивали свій прихований пофігізм...тепер всі до них мають претензії ,кожний зі своєї дзвонарні ...А Україні треба вистояти , збавитися від зелених чортів , бо те шо вигодували США з ЄС ,нам не підходить ! Але вони сьогодні винні нам 100% допомоги , бо як шо Україна впаде ,весь Світ ,стане Адом ! і всі це , нарешті почали усвідомлювати ! А ми Переможемо !!! Слава Україні !!! Україна понад усе !!!...❤️🇺🇦...
30.05.2026 09:10 Ответить
гуя собі, воно щє іноді просинається,,,
30.05.2026 09:13 Ответить
Мабуть вода закінчилася, а коктейль з бояришника та стекломою вставляє даже білочку
30.05.2026 09:13 Ответить
Водка, бо горілки він не гідний
30.05.2026 09:15 Ответить
Так сам т. Путин сказал что дрон-то был с Украины? А этот Медведев, с похмелья, против самого шефа...?
30.05.2026 09:16 Ответить
тобіка не взяли у бункер, от воно і гавкає..
30.05.2026 09:19 Ответить
хрюканина екс ерзацпрезидента кацапії, це дзерказо "розуму" і мислення кацапської еліти і політичної верхушки, в хліву московської орди всі свині верещать і хрюкають одну "пісню".., тільки різними голосами.
30.05.2026 09:24 Ответить
Чмо, 1метр 20см в кепці в прижку з пляшечкою "Бояришника" з соскою,на старі дріжджі,похмелившись, ізригнуло чергову порцію ненависті на всіх керманичів Європи.Воно в Іспанії має виноградники і виробництво вина,а так поносить всіх і вся цивілізованого світу.
30.05.2026 09:33 Ответить
Дімону білки з тарганами нашептують а воно пише намагається когось залякати та від цього само ще сильніше боїться
30.05.2026 09:35 Ответить
А європейці? А що європейці? Очі вирячили та розповідають про стурбованість, занепокоєння, консультації та перемовини з кацапнею. Куколди. Тьфу.
30.05.2026 09:37 Ответить
На Рассеи пациент психушки сидит на пациенте психушки и пациентом психушки поганяют.
30.05.2026 09:54 Ответить
дмітрій Алкоголич
30.05.2026 09:56 Ответить
 
 