Медведев пригрозил Европе новыми ударами дронов после инцидента в Румынии
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы не имеют права жаловаться на атаки, поскольку поддерживают Украину в войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Медведева.
В своем посте он использовал оскорбительные высказывания и пригрозил странам ЕС новыми подобными инцидентами.
В публикации, содержавшей нецензурную лексику, Медведев пренебрежительно прокомментировал возмущение европейских политиков по поводу попадания российского дрона типа "Шахед" в многоквартирный дом в Румынии.
"Евроимпотенты подняли истерику из-за дрона, который попал в какой-то жилой дом в Румынии", — написал Медведев.
По его словам, у европейских стран нет оснований для жалоб из-за последствий российских атак.
Обвинения и угрозы
Медведев заявил, что государства Европейского Союза являются "прямыми участниками войны против России", поскольку оказывают Украине военную помощь, передают разведывательную информацию и содействуют производству беспилотников.
Такие утверждения соответствуют распространенной риторике Кремля о якобы противостоянии России и НАТО на территории Украины.
Российский чиновник также возложил на европейских лидеров ответственность за удары по территории РФ и заявил, что подобные случаи в странах ЕС могут повторяться.
"Это будет происходить и в дальнейшем. Война продолжается", – заявил Медведев, добавив, что граждане европейских государств "не смогут спать спокойно".
Заявления Медведева стали продолжением угрожающей риторики российских властей в отношении стран Запада. Ранее Москва уже высказывала угрозы в адрес европейских компаний, участвующих в производстве беспилотных систем для Украины.
На этом фоне страны ЕС продолжают поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и усиливают меры безопасности на восточном фланге НАТО.
Поднатужившись, Дмитрий Анатольевич напряг все свои публицистические способности.
Он долго «грыз перо», искал вдохновения в Пушкине и Мединском и наконец выдал долгожданный перл:
Зам. Секретаря СОВБЕЗа РФ посоветовал миру «завалить хлебало».
(Перевести плод медведевского вдохновения на европейские языки будет не так-то просто).
В качестве главного обвинения, т.Медведев «двинул мысль» что вся Европа -союзники Украины.
Здесь стоит вспомнить, что Антигитлеровская Коалиция в свое время тоже включала множество стран.
https://t.me/nevzorovtv/34405 Невзоров
Дмитрий Медведев родился и воспитывался в интеллигентной профессорской семье. Он мог сделать отличную карьеру и стать доцентом. Но ему не повезло. Он встретил Путина. И он стал алкоголиком. А потом ещё и ********. Родиться в "интеллигентной профессорской" в России, это много хуже, чем сыну плотника и столяра. Потому что у "кузьмичей" довольно простая система желаний, а у интеллигентных профессоров фашизм сложный, и всеобъемлющий. С отсылками к Достоевскому и Гумилёву...