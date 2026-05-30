Медведєв пригрозив Європі новими ударами дронів після інциденту в Румунії

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що країни Європи не мають права скаржитися на атаки, оскільки підтримують Україну у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Медведєва.

У своєму дописі він використав образливі висловлювання та пригрозив державам ЄС новими подібними інцидентами.

У публікації, що містила образливу лексику, Медведєв зневажливо прокоментував обурення європейських політиків через влучання російського дрона типу "Шахед" у багатоквартирний будинок у Румунії.

"Євроімпотенти здійняли істерику через дрон, який влучив у якийсь житловий будинок у Румунії", – написав Медведєв.

За його словами, європейські країни не мають підстав для скарг через наслідки російських атак.

Звинувачення та погрози

Медведєв заявив, що держави Європейського Союзу є "прямими учасниками війни проти Росії", оскільки надають Україні військову допомогу, передають розвідувальну інформацію та сприяють виробництву безпілотників.

Такі твердження відповідають поширеній риториці Кремля про нібито протистояння Росії та НАТО на території України.

Російський посадовець також поклав на європейських лідерів відповідальність за удари по території РФ та заявив, що подібні випадки в країнах ЄС можуть повторюватися.

"Це буде відбуватися й надалі. Триває війна", – заявив Медведєв, додавши, що громадяни європейських держав "не зможуть спати спокійно".

Заяви Медведєва стали продовженням погрозливої риторики російської влади щодо країн Заходу. Раніше Москва вже висловлювала погрози на адресу європейських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотних систем для України.

На цьому тлі країни ЄС продовжують підтримувати Україну у протидії російській агресії та посилюють заходи безпеки на східному фланзі НАТО.

Топ коментарі
+12
Медведев почуял, что пришло время его «лебединой песни», т.е. хамства отчаянного .
Поднатужившись, Дмитрий Анатольевич напряг все свои публицистические способности.
Он долго «грыз перо», искал вдохновения в Пушкине и Мединском и наконец выдал долгожданный перл:
Зам. Секретаря СОВБЕЗа РФ посоветовал миру «завалить хлебало».
(Перевести плод медведевского вдохновения на европейские языки будет не так-то просто).
В качестве главного обвинения, т.Медведев «двинул мысль» что вся Европа -союзники Украины.
Здесь стоит вспомнить, что Антигитлеровская Коалиция в свое время тоже включала множество стран.
https://t.me/nevzorovtv/34405 Невзоров
30.05.2026 08:38 Відповісти
+10
Навіть це чмо недобите, написало одне правдиве слово - "євроімпотенти". Написав одне правдиве слово, все виконав свою місію на цьому світі. Тепер десять куль в спину , було б саме те що треба. Але це не з нашими укроімпотентами - будЬОновими та зєлями, які ще не всі двушки на мацкву відправили.
30.05.2026 08:40 Відповісти
+10
За спогадами очевидців, у останні дні боїв за Берлін, в бункері рейхсканцелярії теж "не просихали...". Пили - по страшному, щоб "уколоться, и забыться, и упасть на дно колодца...". Те саме - і з Мєдвєдєвим...

Дмитрий Медведев родился и воспитывался в интеллигентной профессорской семье. Он мог сделать отличную карьеру и стать доцентом. Но ему не повезло. Он встретил Путина. И он стал алкоголиком. А потом ещё и ********. Родиться в "интеллигентной профессорской" в России, это много хуже, чем сыну плотника и столяра. Потому что у "кузьмичей" довольно простая система желаний, а у интеллигентных профессоров фашизм сложный, и всеобъемлющий. С отсылками к Достоевскому и Гумилёву...
30.05.2026 08:47 Відповісти
Почну з "Фінляндії" - вона мені так вставляє
30.05.2026 08:36 Відповісти
30.05.2026 08:38 Відповісти
Навіть це чмо недобите, написало одне правдиве слово - "євроімпотенти". Написав одне правдиве слово, все виконав свою місію на цьому світі. Тепер десять куль в спину , було б саме те що треба. Але це не з нашими укроімпотентами - будЬОновими та зєлями, які ще не всі двушки на мацкву відправили.
30.05.2026 08:40 Відповісти
ООН додала Ізраїль та Росію до чорного списку за сексуальне https://www.theguardian.com/world/2026/may/29/un-israel-russia-blacklist-sexual-violence-conflict насильство в умовах конфлікту.
30.05.2026 08:41 Відповісти
і кому цікаво кого куди додало це гівно?
30.05.2026 09:49 Відповісти
Дайте йому вже "селёдки"
30.05.2026 08:47 Відповісти
...і молока .
30.05.2026 09:36 Відповісти
30.05.2026 08:47 Відповісти
скрін:
30.05.2026 08:52 Відповісти
Так все правильно... Європа зрозуміла, що маньяків кривавих, які звихнулися від запаху людської крові, може зупинить тільки СИЛА... І тому все більше розвертають випуск зброї та *********** - в тому числі, і для ЗСУ...
30.05.2026 09:11 Відповісти
Знов в Медведєва загострився "синдром медведєва". Скажений ліліпут макроцефал.
30.05.2026 08:59 Відповісти
"Не майте стосунків з людьми малого зросту... У них, часто, гімно надто близько до голови...".
30.05.2026 09:13 Відповісти
це ви зараз за Президента України, чи мені здалося?
30.05.2026 09:25 Відповісти
правду каже кремлівське чмо, алкоголік медведев...Європа дійсно винувата як і США , 30 років потому ,всі вони підтримували не тількі московський та китайський сатанізм ,а і розвивали свій прихований пофігізм...тепер всі до них мають претензії ,кожний зі своєї дзвонарні ...А Україні треба вистояти , збавитися від зелених чортів , бо те шо вигодували США з ЄС ,нам не підходить ! Але вони сьогодні винні нам 100% допомоги , бо як шо Україна впаде ,весь Світ ,стане Адом ! і всі це , нарешті почали усвідомлювати ! А ми Переможемо !!! Слава Україні !!! Україна понад усе !!!...❤️🇺🇦...
30.05.2026 09:10 Відповісти
гуя собі, воно щє іноді просинається,,,
30.05.2026 09:13 Відповісти
Мабуть вода закінчилася, а коктейль з бояришника та стекломою вставляє даже білочку
30.05.2026 09:13 Відповісти
Водка, бо горілки він не гідний
30.05.2026 09:15 Відповісти
Так сам т. Путин сказал что дрон-то был с Украины? А этот Медведев, с похмелья, против самого шефа...?
30.05.2026 09:16 Відповісти
тобіка не взяли у бункер, от воно і гавкає..
30.05.2026 09:19 Відповісти
хрюканина екс ерзацпрезидента кацапії, це дзерказо "розуму" і мислення кацапської еліти і політичної верхушки, в хліву московської орди всі свині верещать і хрюкають одну "пісню".., тільки різними голосами.
30.05.2026 09:24 Відповісти
Чмо, 1метр 20см в кепці в прижку з пляшечкою "Бояришника" з соскою,на старі дріжджі,похмелившись, ізригнуло чергову порцію ненависті на всіх керманичів Європи.Воно в Іспанії має виноградники і виробництво вина,а так поносить всіх і вся цивілізованого світу.
30.05.2026 09:33 Відповісти
Дімону білки з тарганами нашептують а воно пише намагається когось залякати та від цього само ще сильніше боїться
30.05.2026 09:35 Відповісти
А європейці? А що європейці? Очі вирячили та розповідають про стурбованість, занепокоєння, консультації та перемовини з кацапнею. Куколди. Тьфу.
30.05.2026 09:37 Відповісти
На Рассеи пациент психушки сидит на пациенте психушки и пациентом психушки поганяют.
30.05.2026 09:54 Відповісти
дмітрій Алкоголич
30.05.2026 09:56 Відповісти
как бы к Медведеву что то не прилетело... Давно напрашивается урел....
30.05.2026 10:19 Відповісти
Невже Європа не розуміє, що все висране мєдвєдкою і є у голові ***** !? Ця балакуча дупа ***** не бреше.
30.05.2026 10:28 Відповісти
Я не розумію, європейцям прилітає, всяка ґава болотна їх чмирить і каже, що вони сторона конфлікту. А як допомогти закрити небо над Україною у них невимовний страх
30.05.2026 10:30 Відповісти
"Леший как то недопил ..."
30.05.2026 10:41 Відповісти
 
 