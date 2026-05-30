Медведєв пригрозив Європі новими ударами дронів після інциденту в Румунії

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що країни Європи не мають права скаржитися на атаки, оскільки підтримують Україну у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Медведєва.

У своєму дописі він використав образливі висловлювання та пригрозив державам ЄС новими подібними інцидентами.

У публікації, що містила образливу лексику, Медведєв зневажливо прокоментував обурення європейських політиків через влучання російського дрона типу "Шахед" у багатоквартирний будинок у Румунії.

"Євроімпотенти здійняли істерику через дрон, який влучив у якийсь житловий будинок у Румунії", – написав Медведєв.

За його словами, європейські країни не мають підстав для скарг через наслідки російських атак.

Звинувачення та погрози

Медведєв заявив, що держави Європейського Союзу є "прямими учасниками війни проти Росії", оскільки надають Україні військову допомогу, передають розвідувальну інформацію та сприяють виробництву безпілотників.

Такі твердження відповідають поширеній риториці Кремля про нібито протистояння Росії та НАТО на території України.

Російський посадовець також поклав на європейських лідерів відповідальність за удари по території РФ та заявив, що подібні випадки в країнах ЄС можуть повторюватися.

"Це буде відбуватися й надалі. Триває війна", – заявив Медведєв, додавши, що громадяни європейських держав "не зможуть спати спокійно".

Заяви Медведєва стали продовженням погрозливої риторики російської влади щодо країн Заходу. Раніше Москва вже висловлювала погрози на адресу європейських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотних систем для України.

На цьому тлі країни ЄС продовжують підтримувати Україну у протидії російській агресії та посилюють заходи безпеки на східному фланзі НАТО.

