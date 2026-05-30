Медведєв пригрозив Європі новими ударами дронів після інциденту в Румунії
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що країни Європи не мають права скаржитися на атаки, оскільки підтримують Україну у війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Медведєва.
У своєму дописі він використав образливі висловлювання та пригрозив державам ЄС новими подібними інцидентами.
У публікації, що містила образливу лексику, Медведєв зневажливо прокоментував обурення європейських політиків через влучання російського дрона типу "Шахед" у багатоквартирний будинок у Румунії.
"Євроімпотенти здійняли істерику через дрон, який влучив у якийсь житловий будинок у Румунії", – написав Медведєв.
За його словами, європейські країни не мають підстав для скарг через наслідки російських атак.
Звинувачення та погрози
Медведєв заявив, що держави Європейського Союзу є "прямими учасниками війни проти Росії", оскільки надають Україні військову допомогу, передають розвідувальну інформацію та сприяють виробництву безпілотників.
Такі твердження відповідають поширеній риториці Кремля про нібито протистояння Росії та НАТО на території України.
Російський посадовець також поклав на європейських лідерів відповідальність за удари по території РФ та заявив, що подібні випадки в країнах ЄС можуть повторюватися.
"Це буде відбуватися й надалі. Триває війна", – заявив Медведєв, додавши, що громадяни європейських держав "не зможуть спати спокійно".
Заяви Медведєва стали продовженням погрозливої риторики російської влади щодо країн Заходу. Раніше Москва вже висловлювала погрози на адресу європейських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотних систем для України.
На цьому тлі країни ЄС продовжують підтримувати Україну у протидії російській агресії та посилюють заходи безпеки на східному фланзі НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поднатужившись, Дмитрий Анатольевич напряг все свои публицистические способности.
Он долго «грыз перо», искал вдохновения в Пушкине и Мединском и наконец выдал долгожданный перл:
Зам. Секретаря СОВБЕЗа РФ посоветовал миру «завалить хлебало».
(Перевести плод медведевского вдохновения на европейские языки будет не так-то просто).
В качестве главного обвинения, т.Медведев «двинул мысль» что вся Европа -союзники Украины.
Здесь стоит вспомнить, что Антигитлеровская Коалиция в свое время тоже включала множество стран.
https://t.me/nevzorovtv/34405 Невзоров
Дмитрий Медведев родился и воспитывался в интеллигентной профессорской семье. Он мог сделать отличную карьеру и стать доцентом. Но ему не повезло. Он встретил Путина. И он стал алкоголиком. А потом ещё и ********. Родиться в "интеллигентной профессорской" в России, это много хуже, чем сыну плотника и столяра. Потому что у "кузьмичей" довольно простая система желаний, а у интеллигентных профессоров фашизм сложный, и всеобъемлющий. С отсылками к Достоевскому и Гумилёву...