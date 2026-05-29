РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС, - Каллас

Високий представник Європейського Союзу Кая Каллас від імені ЄС виступила із заявою, у якій різко засуджується порушення повітряного простору Євросоюзу з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у тексті заяви, оприлюдненому в Брюсселі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Реакція ЄС на інцидент у Румунії

У заяві Європейського Союзу йдеться про інцидент 29 травня 2026 року, коли російський безпілотник з вибухівкою, що брав участь у нічній атаці на Україну, врізався в житловий будинок у румунському місті Галац.

"Європейський Союз рішуче засуджує серйозний інцидент 29 травня 2026 року, коли російський безпілотник з вибухівкою, що був частиною нічної атаки на Україну, врізався в житловий будинок у Галаці, Румунія. Європейський Союз висловлює свою повну солідарність з Румунією та тими, хто постраждав від цього інциденту", – зазначено в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Румунії Дан поговорив із Зеленським: Домовилися прискорити співпрацю щодо спільного виробництва безпілотників

Позиція ЄС щодо дій Росії

У Євросоюзі наголосили, що цей інцидент є наслідком агресивної війни Росії проти України. Там підкреслили, що Москва несе повну відповідальність за ескалацію та загрози безпеці громадян ЄС.

В ЄС також заявили про готовність посилювати оборонні заходи, зокрема через ініціативи зміцнення східного флангу та загальної оборонної готовності Євросоюзу.

"У зв'язку з цим ми ще більше підвищимо ціну для Москви та підірвемо її військову машину, посилюючи санкції. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну", – заявили в ЄС.

Також читайте: Путін цинічно звинуватив Україну в падінні дрона на будинок у Румунії

Підтримка України та нові санкційні кроки

У заяві також зазначається, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну у її захисті від російської агресії та прагненні до справедливого миру відповідно до міжнародного права.

Окремо підкреслено, що ЄС планує посилювати санкційний тиск та міжнародну координацію для припинення війни.

Також читайте: Фіцо після падіння російського дрона на території Румунії закликав до "діалогу" між ЄС та РФ

Що передувало?