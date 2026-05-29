РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС, - Каллас
Високий представник Європейського Союзу Кая Каллас від імені ЄС виступила із заявою, у якій різко засуджується порушення повітряного простору Євросоюзу з боку Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у тексті заяви, оприлюдненому в Брюсселі.
Реакція ЄС на інцидент у Румунії
У заяві Європейського Союзу йдеться про інцидент 29 травня 2026 року, коли російський безпілотник з вибухівкою, що брав участь у нічній атаці на Україну, врізався в житловий будинок у румунському місті Галац.
"Європейський Союз рішуче засуджує серйозний інцидент 29 травня 2026 року, коли російський безпілотник з вибухівкою, що був частиною нічної атаки на Україну, врізався в житловий будинок у Галаці, Румунія. Європейський Союз висловлює свою повну солідарність з Румунією та тими, хто постраждав від цього інциденту", – зазначено в заяві.
Позиція ЄС щодо дій Росії
У Євросоюзі наголосили, що цей інцидент є наслідком агресивної війни Росії проти України. Там підкреслили, що Москва несе повну відповідальність за ескалацію та загрози безпеці громадян ЄС.
В ЄС також заявили про готовність посилювати оборонні заходи, зокрема через ініціативи зміцнення східного флангу та загальної оборонної готовності Євросоюзу.
"У зв'язку з цим ми ще більше підвищимо ціну для Москви та підірвемо її військову машину, посилюючи санкції. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну", – заявили в ЄС.
Підтримка України та нові санкційні кроки
У заяві також зазначається, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну у її захисті від російської агресії та прагненні до справедливого миру відповідно до міжнародного права.
Окремо підкреслено, що ЄС планує посилювати санкційний тиск та міжнародну координацію для припинення війни.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
