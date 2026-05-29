РФ несет полную ответственность за действия, угрожающие безопасности граждан ЕС, — Каллас

Каллас о дронах в Румынии

Высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас от имени ЕС выступила с заявлением, в котором резко осуждается нарушение воздушного пространства Евросоюза со стороны России.

Реакция ЕС на инцидент в Румынии

В заявлении Европейского Союза говорится об инциденте 29 мая 2026 года, когда российский беспилотник с взрывчаткой, участвовавший в ночной атаке на Украину, врезался в жилой дом в румынском городе Галац.

"Европейский Союз решительно осуждает серьезный инцидент 29 мая 2026 года, когда российский беспилотник с взрывчаткой, участвовавший в ночной атаке на Украину, врезался в жилой дом в Галаце, Румыния. Европейский Союз выражает свою полную солидарность с Румынией и теми, кто пострадал от этого инцидента", – говорится в заявлении.

Позиция ЕС относительно действий России

В Евросоюзе подчеркнули, что этот инцидент является следствием агрессивной войны России против Украины. Там подчеркнули, что Москва несет полную ответственность за эскалацию и угрозы безопасности граждан ЕС.

В ЕС также заявили о готовности усиливать оборонные меры, в частности через инициативы по укреплению восточного фланга и общей оборонной готовности Евросоюза.

"В связи с этим мы еще больше повысим цену для Москвы и подорвем ее военную машину, усилив санкции. Мы также будем работать с нашими международными партнерами, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну", — заявили в ЕС.

Поддержка Украины и новые санкционные меры

В заявлении также отмечается, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии и стремлении к справедливому миру в соответствии с международным правом.

Отдельно подчеркнуто, что ЕС планирует усиливать санкционное давление и международную координацию для прекращения войны.

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российское безрассудство".
  • Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.

Впершу чергу, відповідальність за безпеку громадян ЄС, лежить на європейських політиках... Які своїми діями, так чи інакше підтримують, заохочують рф.
29.05.2026 23:17
 
 