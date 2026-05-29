РФ несет полную ответственность за действия, угрожающие безопасности граждан ЕС, — Каллас

Высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас от имени ЕС выступила с заявлением, в котором резко осуждается нарушение воздушного пространства Евросоюза со стороны России.

Реакция ЕС на инцидент в Румынии

В заявлении Европейского Союза говорится об инциденте 29 мая 2026 года, когда российский беспилотник с взрывчаткой, участвовавший в ночной атаке на Украину, врезался в жилой дом в румынском городе Галац.

"Европейский Союз решительно осуждает серьезный инцидент 29 мая 2026 года, когда российский беспилотник с взрывчаткой, участвовавший в ночной атаке на Украину, врезался в жилой дом в Галаце, Румыния. Европейский Союз выражает свою полную солидарность с Румынией и теми, кто пострадал от этого инцидента", – говорится в заявлении.

Позиция ЕС относительно действий России

В Евросоюзе подчеркнули, что этот инцидент является следствием агрессивной войны России против Украины. Там подчеркнули, что Москва несет полную ответственность за эскалацию и угрозы безопасности граждан ЕС.

В ЕС также заявили о готовности усиливать оборонные меры, в частности через инициативы по укреплению восточного фланга и общей оборонной готовности Евросоюза.

"В связи с этим мы еще больше повысим цену для Москвы и подорвем ее военную машину, усилив санкции. Мы также будем работать с нашими международными партнерами, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну", — заявили в ЕС.

Поддержка Украины и новые санкционные меры

В заявлении также отмечается, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии и стремлении к справедливому миру в соответствии с международным правом.

Отдельно подчеркнуто, что ЕС планирует усиливать санкционное давление и международную координацию для прекращения войны.

