Іран поки не повідомляв Вашингтон про офіційне припинення переговорів з США, - Трамп

Переговори між Іраном і США

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з переговорами з Іраном та можливість подальших дій Вашингтона.

Сигнал про паузу у діалозі

За словами американського лідера, Іран поки не інформував США про офіційне припинення переговорів. Водночас він дав зрозуміти, що сторони вже провели достатньо розмов.

"Якщо чесно, я вважаю, що ми занадто багато говорили. Гадаю, було б дуже добре просто замовкнути", - заявив Трамп.

Він також наголосив, що нинішня ситуація не означає автоматичного переходу до нових військових дій проти Ірану.

"Це не означає, що ми поїдемо туди і почнемо скидати бомби, - пояснив він. - Ми просто замовкнемо. Ми збережемо блокаду. Блокада - це шматок сталі", - зазначив президент США.

Також читайте: Авіація США уразила комерційне судно, яке намагалося прорвати блокаду та увійти до порту Ірану

Тиск без нової ескалації

Президент США підкреслив, що не бачить потреби поспішати з укладанням нової угоди. На його думку, Вашингтон має достатньо інструментів впливу на Тегеран.

"Я думаю, що можу чекати скільки завгодно", - додав Трамп.

Таким чином, він сигналізував про намір продовжувати політику тиску без переходу до нової військової ескалації.

Раніше повідомлялося, що Іран призупинив переговори зі США на тлі загострення бойових дій у Лівані. У Тегерані заявили, що не повернуться до діалогу, поки не припиняться ізраїльські військові операції в регіоні.

Також іранська влада попередила про можливість посилення тиску на опонентів, зокрема через потенційне блокування Ормузької протоки та інших важливих морських маршрутів.

- Краснов, там тебе рушникоголові ***** послали!
- Га? Шо? Не чує баба...
показати весь коментар
01.06.2026 21:33 Відповісти
Ми вже стільки з Іраном набалакали - шо в мене вже шаріки за роліки заходять - Трамп
показати весь коментар
01.06.2026 21:34 Відповісти
" - А може то скажена барсучиха?
- Тупа *****! То Кушнер і Вітькоф!"
показати весь коментар
01.06.2026 21:50 Відповісти
Якщо Трамп замовкне вважайте що він в комі чи мабуть зовсім помер.
показати весь коментар
01.06.2026 21:53 Відповісти
Ага, обісрався і притих. Аж дивно...
показати весь коментар
01.06.2026 22:02 Відповісти
 
 