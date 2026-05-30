Авіація США уразила комерційне судно, яке намагалося прорвати блокаду та увійти до порту Ірану

Американський військовий літак атакував та вивів з ладу комерційне судно Lian Star під прапором Гамбії, яке проігнорувало численні попередження та спробувало пройти до іранського порту.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За словами американських військових, інцидент стався в Оманській затоці. Внаслідок авіаудару суховантаж втратив хід та наразі продовжує дрейфувати в морі. Зазначається, що американські військові не здійснювали висадку на борт ураженого судна.

Загалом, за даними CENTCOM, у межах операції із забезпечення блокади американські сили вже вивели з ладу 5 комерційних суден та перенаправили ще 116 кораблів, які намагалися дістатися Ірану. При цьому у командуванні наголошують, що угода про припинення вогню з Тегераном офіційно залишається чинною.

Контекст загострення у регіоні:

З моменту початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого, Тегеран фактично заблокував Ормузьку протоку. Це рішення паралізувало ключовий морський шлях для транспортування палива та спровокувало різке зростання світових цін на нафту.

У квітні, після укладення тимчасового перемир'я, між США та Іраном у Пакистані відбувся раунд переговорів. Оскільки дипломатичний трек не дав результатів, президент США Дональд Трамп віддав наказ розпочати масштабну морську блокаду Ірану, яка триває досі.

Нагадаємо, раніше офіційний Тегеран заявив про наміри ввести плату за прохід Ормузькою протокою, що викликало жорстке неприйняття з боку Білого дому та судноплавних компаній.

