Иран пока не сообщал Вашингтону об официальном прекращении переговоров с США, — Трамп

Переговоры между Ираном и США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с переговорами с Ираном и возможные дальнейшие действия Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Сигнал о паузе в диалоге

По словам американского лидера, Иран пока не информировал США об официальном прекращении переговоров. В то же время он дал понять, что стороны уже провели достаточно разговоров.

"Если честно, я считаю, что мы слишком много говорили. Думаю, было бы очень хорошо просто замолчать", — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация не означает автоматического перехода к новым военным действиям против Ирана.

"Это не означает, что мы поедем туда и начнем сбрасывать бомбы, — пояснил он. — Мы просто замолчим. Мы сохраним блокаду. Блокада — это кусок стали", — отметил президент США.

Читайте также: Авиация США поразила коммерческое судно, которое пыталось прорвать блокаду и войти в порт Ирана

Давление без новой эскалации

Президент США подчеркнул, что не видит необходимости спешить с заключением нового соглашения. По его мнению, у Вашингтона достаточно инструментов влияния на Тегеран.

"Я думаю, что могу ждать сколько угодно", — добавил Трамп.

Таким образом, он дал понять, что намерен продолжать политику давления без перехода к новой военной эскалации.

Ранее сообщалось, что Иран приостановил переговоры с США на фоне обострения боевых действий в Ливане. В Тегеране заявили, что не вернутся к диалогу, пока не прекратятся израильские военные операции в регионе.

Также иранские власти предупредили о возможности усиления давления на оппонентов, в частности из-за потенциальной блокировки Ормузского пролива и других важных морских маршрутов.

Автор: 

Иран (2957) США (29492) Трамп Дональд (8161) Ормузский пролив (157)
- Краснов, там тебе рушникоголові ***** послали!
- Га? Шо? Не чує баба...
01.06.2026 21:33 Ответить
Ми вже стільки з Іраном набалакали - шо в мене вже шаріки за роліки заходять - Трамп
01.06.2026 21:34 Ответить
" - А може то скажена барсучиха?
- Тупа *****! То Кушнер і Вітькоф!"
01.06.2026 21:50 Ответить
Якщо Трамп замовкне вважайте що він в комі чи мабуть зовсім помер.
01.06.2026 21:53 Ответить
Ага, обісрався і притих. Аж дивно...
01.06.2026 22:02 Ответить
 
 