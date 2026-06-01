Иран пока не сообщал Вашингтону об официальном прекращении переговоров с США, — Трамп
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с переговорами с Ираном и возможные дальнейшие действия Вашингтона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Сигнал о паузе в диалоге
По словам американского лидера, Иран пока не информировал США об официальном прекращении переговоров. В то же время он дал понять, что стороны уже провели достаточно разговоров.
"Если честно, я считаю, что мы слишком много говорили. Думаю, было бы очень хорошо просто замолчать", — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация не означает автоматического перехода к новым военным действиям против Ирана.
"Это не означает, что мы поедем туда и начнем сбрасывать бомбы, — пояснил он. — Мы просто замолчим. Мы сохраним блокаду. Блокада — это кусок стали", — отметил президент США.
Давление без новой эскалации
Президент США подчеркнул, что не видит необходимости спешить с заключением нового соглашения. По его мнению, у Вашингтона достаточно инструментов влияния на Тегеран.
"Я думаю, что могу ждать сколько угодно", — добавил Трамп.
Таким образом, он дал понять, что намерен продолжать политику давления без перехода к новой военной эскалации.
Ранее сообщалось, что Иран приостановил переговоры с США на фоне обострения боевых действий в Ливане. В Тегеране заявили, что не вернутся к диалогу, пока не прекратятся израильские военные операции в регионе.
Также иранские власти предупредили о возможности усиления давления на оппонентов, в частности из-за потенциальной блокировки Ормузского пролива и других важных морских маршрутов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Га? Шо? Не чує баба...
- Тупа *****! То Кушнер і Вітькоф!"