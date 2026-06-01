Иран пока не сообщал Вашингтону об официальном прекращении переговоров с США, — Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с переговорами с Ираном и возможные дальнейшие действия Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сигнал о паузе в диалоге

По словам американского лидера, Иран пока не информировал США об официальном прекращении переговоров. В то же время он дал понять, что стороны уже провели достаточно разговоров.

"Если честно, я считаю, что мы слишком много говорили. Думаю, было бы очень хорошо просто замолчать", — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация не означает автоматического перехода к новым военным действиям против Ирана.

"Это не означает, что мы поедем туда и начнем сбрасывать бомбы, — пояснил он. — Мы просто замолчим. Мы сохраним блокаду. Блокада — это кусок стали", — отметил президент США.

Читайте также: Авиация США поразила коммерческое судно, которое пыталось прорвать блокаду и войти в порт Ирана

Давление без новой эскалации

Президент США подчеркнул, что не видит необходимости спешить с заключением нового соглашения. По его мнению, у Вашингтона достаточно инструментов влияния на Тегеран.

"Я думаю, что могу ждать сколько угодно", — добавил Трамп.

Таким образом, он дал понять, что намерен продолжать политику давления без перехода к новой военной эскалации.

Ранее сообщалось, что Иран приостановил переговоры с США на фоне обострения боевых действий в Ливане. В Тегеране заявили, что не вернутся к диалогу, пока не прекратятся израильские военные операции в регионе.

Также иранские власти предупредили о возможности усиления давления на оппонентов, в частности из-за потенциальной блокировки Ормузского пролива и других важных морских маршрутов.

Читайте также: Авиация США поразила коммерческое судно, которое пыталось прорвать блокаду и войти в порт Ирана