Авиация США поразила коммерческое судно, которое пыталось прорвать блокаду и войти в порт Ирана

Американский военный самолет атаковал и вывел из строя коммерческое судно Lian Star под флагом Гамбии, которое проигнорировало многочисленные предупреждения и попыталось пройти в иранский порт.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По словам американских военных, инцидент произошел в Оманском заливе. В результате авиаудара сухогруз потерял ход и в настоящее время продолжает дрейфовать в море. Отмечается, что американские военные не осуществляли высадку на борт пораженного судна.

В целом, по данным CENTCOM, в рамках операции по обеспечению блокады американские силы уже вывели из строя 5 коммерческих судов и перенаправили еще 116 кораблей, которые пытались добраться до Ирана. При этом в командовании подчеркивают, что соглашение о прекращении огня с Тегераном официально остается в силе.

Контекст обострения в регионе:

С момента начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив. Это решение парализовало ключевой морской путь для транспортировки топлива и спровоцировало резкий рост мировых цен на нефть.

В апреле, после заключения временного перемирия, между США и Ираном в Пакистане состоялся раунд переговоров. Поскольку дипломатический трек не дал результатов, президент США Дональд Трамп отдал приказ начать масштабную морскую блокаду Ирана, которая продолжается до сих пор.

Напомним, ранее официальный Тегеран заявил о намерении ввести плату за проход через Ормузский пролив, что вызвало резкое неприятие со стороны Белого дома и судоходных компаний.

