Новости Операция США против Ирана
Авиация США поразила коммерческое судно, которое пыталось прорвать блокаду и войти в порт Ирана

Американский военный самолет атаковал и вывел из строя коммерческое судно Lian Star под флагом Гамбии, которое проигнорировало многочисленные предупреждения и попыталось пройти в иранский порт.

Детали

По словам американских военных, инцидент произошел в Оманском заливе. В результате авиаудара сухогруз потерял ход и в настоящее время продолжает дрейфовать в море. Отмечается, что американские военные не осуществляли высадку на борт пораженного судна.

В целом, по данным CENTCOM, в рамках операции по обеспечению блокады американские силы уже вывели из строя 5 коммерческих судов и перенаправили еще 116 кораблей, которые пытались добраться до Ирана. При этом в командовании подчеркивают, что соглашение о прекращении огня с Тегераном официально остается в силе.

Контекст обострения в регионе:

  • С момента начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив. Это решение парализовало ключевой морской путь для транспортировки топлива и спровоцировало резкий рост мировых цен на нефть.

  • В апреле, после заключения временного перемирия, между США и Ираном в Пакистане состоялся раунд переговоров. Поскольку дипломатический трек не дал результатов, президент США Дональд Трамп отдал приказ начать масштабную морскую блокаду Ирана, которая продолжается до сих пор.

Напомним, ранее официальный Тегеран заявил о намерении ввести плату за проход через Ормузский пролив, что вызвало резкое неприятие со стороны Белого дома и судоходных компаний.

Топ комментарии
Завтра нафта знову підскочить і родичі Трампа зароблять ще трохи грошей на цій "абсолютно непередбаченій" події.
Без санкцій ООН - це типове піратство.
Так у них там "перемир'я, чи ні? Чи воно у них "по-кацапськи" - "Тут - ваюем, тут - не ваюем... А тут - не имеет атнашения..."?
Предки Ямато потопили. Трамп решил повторить, пусть и по своему )
30.05.2026 23:14 Ответить
Завтра нафта знову підскочить і родичі Трампа зароблять ще трохи грошей на цій "абсолютно непередбаченій" події.
30.05.2026 23:18 Ответить
Без санкцій ООН - це типове піратство.
30.05.2026 23:30 Ответить
Тепер дістатися до Ірану можна лише верблюдами через Афганістан або Пакистан і кораблями Каспійським морем з Росії.
30.05.2026 23:35 Ответить
Є ще 4 країни.
30.05.2026 23:41 Ответить
Ці 4 країни підігрувати іранцям не будуть.
30.05.2026 23:45 Ответить
Китайці, глибоко затурбовані, разом з ******* мацкоускім???
Нітаняху, поїде до ******??
30.05.2026 23:38 Ответить
Стурбовані .
31.05.2026 01:11 Ответить
Так у них там "перемир'я, чи ні? Чи воно у них "по-кацапськи" - "Тут - ваюем, тут - не ваюем... А тут - не имеет атнашения..."?
31.05.2026 03:28 Ответить
Дай вгадаю кацапи приплили щоб забрати уран та переховати в себе, а потомі його США продати щоб їбали тільки з вазеліном.
31.05.2026 06:16 Ответить
А чому не китайське, а гамбії? китайці проходять і вантаж у них більший
31.05.2026 06:38 Ответить
Тому,тщо вчора міністр війни США сказав, що Сі найкращий партнер який допомогає США з Ормузом. Чим і в чому не пояснив. Поки не вигадали.
31.05.2026 07:40 Ответить
Отличное закрепление перемирия,Америка постепенно возрождается
31.05.2026 09:01 Ответить
 
 