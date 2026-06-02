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Новини Операція США проти Ірану
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Переговори США з Іраном тривають безперервно, - Трамп

трамп про переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном тривають безперервно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Переговори без пауз

Трамп наголосив, що повідомлення про припинення переговорів між США та Іраном є неправдивими та помилковими.

"Наші переговори тривають безперервно: чотири дні тому, три дні тому, два дні тому, один день тому і сьогодні", – сказав він.

Він додав, що наразі невідомо, до чого приведуть ці перемовини.

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Реакція на заяви Ірану та ситуацію на Близькому Сході

  • Президент США зазначив, що Іран не повідомляв про припинення діалогу з Вашингтоном.
  • Також він розповів про розмову з прем’єром Ізраїлю. За її підсумками Трамп заявив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану, вже повертаються назад.
  • Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран уперше погодився обговорити аспекти своєї ядерної програми.

Також читайте: Ціни на нафту знизилися на тлі очікувань щодо мирної угоди між США та Іраном

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Іран (3462) перемовини (3798) США (26666) Трамп Дональд (8898)
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пєрманєнтний пісділ.
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02.06.2026 22:54 Відповісти
І це добре. У дурня руки мають бути постійно чимось зайняті.
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02.06.2026 22:58 Відповісти
Це уже до потребує лікарської допомоги!!! Час, невблаганний ….
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02.06.2026 23:20 Відповісти
Безперервна перемога!
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02.06.2026 23:21 Відповісти
Вважають Трампа ідіотом, а його родина на цих безкінечних відкрив протоку - закрив протоку, домовився з Іраном - не домовився з Іраном заробила вже, як кажуть, 1.7 млрд. доларів.
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02.06.2026 23:32 Відповісти
Поки капають гроші на гойдалках фінансових бірж)
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02.06.2026 23:43 Відповісти
 
 