Переговори США з Іраном тривають безперервно, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном тривають безперервно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Переговори без пауз

Трамп наголосив, що повідомлення про припинення переговорів між США та Іраном є неправдивими та помилковими.

"Наші переговори тривають безперервно: чотири дні тому, три дні тому, два дні тому, один день тому і сьогодні", – сказав він.

Він додав, що наразі невідомо, до чого приведуть ці перемовини.

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Реакція на заяви Ірану та ситуацію на Близькому Сході

Президент США зазначив, що Іран не повідомляв про припинення діалогу з Вашингтоном.

Також він розповів про розмову з прем’єром Ізраїлю. За її підсумками Трамп заявив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану, вже повертаються назад.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран уперше погодився обговорити аспекти своєї ядерної програми.

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