Переговори США з Іраном тривають безперервно, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном тривають безперервно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.
Переговори без пауз
Трамп наголосив, що повідомлення про припинення переговорів між США та Іраном є неправдивими та помилковими.
"Наші переговори тривають безперервно: чотири дні тому, три дні тому, два дні тому, один день тому і сьогодні", – сказав він.
Він додав, що наразі невідомо, до чого приведуть ці перемовини.
Реакція на заяви Ірану та ситуацію на Близькому Сході
- Президент США зазначив, що Іран не повідомляв про припинення діалогу з Вашингтоном.
- Також він розповів про розмову з прем’єром Ізраїлю. За її підсумками Трамп заявив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану, вже повертаються назад.
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран уперше погодився обговорити аспекти своєї ядерної програми.
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