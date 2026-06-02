Переговоры США с Ираном продолжаются непрерывно, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются без перерыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.
Переговоры без пауз
Трамп подчеркнул, что сообщения о прекращении переговоров между США и Ираном являются ложными и ошибочными.
"Наши переговоры продолжаются непрерывно: четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, один день назад и сегодня", – сказал он.
Он добавил, что пока неизвестно, к чему приведут эти переговоры.
Реакция на заявления Ирана и ситуацию на Ближнем Востоке
- Президент США отметил, что Иран не сообщал о прекращении диалога с Вашингтоном.
- Также он рассказал о разговоре с премьером Израиля. По его итогам Трамп заявил, что израильские войска, которые отправились в Ливан, уже возвращаются обратно.
- Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран впервые согласился обсудить аспекты своей ядерной программы.
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Urs
показать весь комментарий02.06.2026 22:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pan Lipko
показать весь комментарий02.06.2026 22:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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