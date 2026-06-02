Переговоры США с Ираном продолжаются непрерывно, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются без перерыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

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Переговоры без пауз

Трамп подчеркнул, что сообщения о прекращении переговоров между США и Ираном являются ложными и ошибочными.

"Наши переговоры продолжаются непрерывно: четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, один день назад и сегодня", – сказал он.

Он добавил, что пока неизвестно, к чему приведут эти переговоры.

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Реакция на заявления Ирана и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США отметил, что Иран не сообщал о прекращении диалога с Вашингтоном.

Также он рассказал о разговоре с премьером Израиля. По его итогам Трамп заявил, что израильские войска, которые отправились в Ливан, уже возвращаются обратно.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран впервые согласился обсудить аспекты своей ядерной программы.

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