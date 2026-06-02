Трамп вилаяв Нетаньягу через удари по Лівану: "Через це всі ненавидять Ізраїль", - Axios

Перепалка Трампа та Нетаньягу: що відомо?

Президент Дональд Трамп вилаяв ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу після ударів Ізраїлю по Лівану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.

Подробиці

Журналісти нагадали, що в понеділок Іран погрожував відмовитися від переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані.

Джерела кажуть, що Трамп під час телефонної розмови назвав Нетаньягу "божевільним" і звинуватив його в невдячності.

Лідер США відмовив Нетаньягу від планів завдати удару по ліванській столиці Бейруту.

Співрозмовники видання кажуть, що Трамп знав, що "Хезболла" обстрілювала Ізраїль і що той мав захищатися, проте вважав, що останніми днями Нетаньягу надмірно ескалюює ситуацію.

Axios пише, що Трамп стверджував, нібито він допоміг уникнути Нетаньягу в'язниці. Йдеться про підтримку на тлі судового процесу над прем'єром Ізраїлю за звинуваченням у корупції.

"Ти, чорт забирай, божевільний. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Через це всі ненавидять Ізраїль", - цитує видання Трампа.

Друге джерело, поінформоване про розмову, повідомило, що Трамп був "розлючений" і в якийсь момент крикнув на Нетаньягу: "Що ти, чорт забирай, робиш?".

Один чиновник сказав, що це була одна з найгірших розмов Трампа з Нетаньягу з моменту його повернення на посаду.

"Гнів Трампа, схоже, був викликаний тим фактом, що рішення Нетаньягу про ескалацію в Лівані загрожувало зірвати його переговори з Іраном", - пише видання.

+23
це антисемитизм 8 років...
02.06.2026 10:11 Відповісти
+10
Трамп антисемітом став?!
І не боїться? Зеленський за то ж статтю йому може пришити...
Чи навіть до Трампа починає доходити, що за всякою бідою, за всяким срачем на цій планеті обов`язково стирчать пейси...
02.06.2026 10:14 Відповісти
+9
Пейсаті керівники Штатів швидко нагадають Доні хто тут головний. Тож чекаємо зворотної реакції рудого маразматика десь за день-два...
02.06.2026 10:17 Відповісти
02.06.2026 10:11 Відповісти
на посаді Президента!
02.06.2026 10:14 Відповісти
Рудий дурень у марному прагненні укласти угоду з дияволом дочекається того що ці чорти організують масштабний теракт в Америці.Чорти в чалмах розуміють лише мову сили.Ізраїль все правильно робить знищуючи терористів у Лівані.
02.06.2026 12:26 Відповісти
Так, тепер Трамп навряд чи відвідає Україну, на нього тут чекатиме в'язниця і п'ять років ув'язнення 😂
02.06.2026 10:16 Відповісти
А вот при известном австрийском художнике, писавшем душевные акварели-такого не было.. Да и Киев бы сегодня кацапня бы не бомбила. Потому что кацепни просто не было бы. И Москвы бы не было. А Украина бы была.
02.06.2026 11:24 Відповісти
02.06.2026 11:28 Відповісти
Може нарещті зроїуміє, що його наjobuють всі підряд і по черзі: сі, путін, ьін, а останнім нетаняху.
02.06.2026 10:13 Відповісти
Рижий вдячності хотів від сина ізраїлєвого ... все повинно бути навпаки, бо сини образяться...
02.06.2026 10:13 Відповісти
02.06.2026 10:14 Відповісти
Саме Трамп допоміг цьому злочинцю нетаньягу вийти з ізоляції ,так саме із найкривавішим терористом путіном перед яким розстелив червону доріжку.
02.06.2026 10:16 Відповісти
02.06.2026 10:17 Відповісти
Ну яка "зворотня" реакція? Просто скаже що знов журналюги його **********, доказів то все одно цієї інформації нема ніяких бо "джерела кажуть" без імен джерел це "ні про що" 🤔
02.06.2026 10:23 Відповісти
А ***** вилаять? Чи господаря лаяти незручно?
02.06.2026 10:21 Відповісти
Як він може вилаяти ***** з його буєм у роті?
02.06.2026 10:49 Відповісти
Зятьок його заспокоіть
02.06.2026 10:21 Відповісти
Не зятьок, а духівник рижого.
02.06.2026 10:23 Відповісти
У Трампа зять еврей.
02.06.2026 10:25 Відповісти
спочатку сам трампон домовився з Нетаньяху воювати. допомагав зброєю. а тепер коли побачив, що кишка тонка воювати то сварить ізраїль за те, що той воює . це в стилі трампа
02.06.2026 10:27 Відповісти
Нетаньягу з позиції Трампа - ідіот.Сам же фактично - мудак якого США за свою історію не бачили.Барига якому тільки вищою цінністю є гроші,все рівно яким шляхом здобуті.Всі заключення медиків про задовільний стан його є фальсифікація.Такі люди ,як Трамп,путін-Ху...до,повинні бути ізольовані від світу.Ху...ло з подальшою евтоназією.
02.06.2026 10:30 Відповісти
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116676034049614301 Трамп (******):
▪️У меня был очень продуктивный разговор с Биби Нетаньяху, войска не будут идти на Бейрут, а те войска, которые уже в пути, развернулись обратно.
▪️У меня был очень хороший разговор с "Хезболлой", и они согласились, что огонь прекратится - что Израиль не будет их атаковать, и что они не будут атаковать Израиль.
Я даже не знаю, как это комментировать...
Во-первых, какой нахрен Бейрут? Израиль не шёл на Бейрут и не собирался туда идти. Израиль собирался зачистить территорию к югу от реки Литани от боевиков "Хезболлы", которую "Хезболла" обязана была освободить, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%C2%AB%D0%A5%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9%C2%BB_(2024) согласно договору от 27 ноября 2024. Причём тут Бейрут?
"Хезболла", естественно, этого НЕ сделала, продолжила перевооружаться и накапливаться на юге Ливана. Ливан не хочет воевать с "Хезболлой", поэтому с ней воюет Израиль ("Хезболла" хочет уничтожить Израиль). Израиль не воюет с Ливаном, причём тут Бейрут?

Upd. Израиль занял крепость Бофор, которая находится по северную сторону реки Литани, то есть зашёл за территорию, которую должна была покинуть "Хезболла". Прошу прощения, упустил этот момент.
То есть после того, как Иран https://t.me/ToBeOr_Official/20864 пригрозил заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, Трамп, вместо того, чтобы что-то сделать с Ираном, провёл переговоры с террористами из "Хезболлы" и решил надавить на Израиль, чтобы тот... не шёл на Бейрут, на который он и не собирался идти.
Надавить на противника, который угрожает свободе судоходства - ⛔️
Провести переговоры с террористами, надавить на союзника -

Нет, вообще Трамп как бы всегда так делает, просто... на фоне угроз Ирана вот так взять, созвониться с "Хезболлой"... мол, а чё тут такого, ну "Хезболла", очень хороший разговор, чуть ли не братюни... и начать отдавать приказы Израилю... мда.
Позитивный момент: нефть чуть отскочила с $97 до $95, но это как бы не решает той кучи проблем, которую создал Трамп.
02.06.2026 10:31 Відповісти
Якби трамп, вважай Америка, не підтримав ізраїль у цій афері, ніякого трамблу не трапилося би. Ну, хіба що іран розчавив би ізраїль. А тепер трамп домовляється і з іраном, і з ізраїлем.
02.06.2026 11:45 Відповісти
Бібі, схоже, теж Трампа вже списав в утиль.
02.06.2026 10:33 Відповісти
Трампон готує грунт для звинувачення когось іншого в тому, що він обкакався... Яка несподіванка=)
02.06.2026 10:35 Відповісти
Е ні - на аіеру з іраном його підговорив як раз бібі
02.06.2026 11:39 Відповісти
Лайку Трампа "***...не лайно" перевели чомусь як "чорт забирай"...
02.06.2026 10:35 Відповісти
антисиміт
адназначна
02.06.2026 10:43 Відповісти
.... Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Через це всі ненавидять Ізраїль", - цитує видання Трампа.
Оце і є правосуддя по трампонутому, сам не сів, ще і другу допоміг
02.06.2026 10:44 Відповісти
Араби повністю підкоряються Ізраїлю, фактично живуть стоячи на колінах. Залишається Іран. Упоротость і розміри поки не дозволяють їх знищити. Але це тільки справа часу.
02.06.2026 11:07 Відповісти
Араби народи-раби через свою м'якість і боягузтво.
02.06.2026 11:13 Відповісти
Ізраїль по любому знищать і аж тоді буде спокій бо Ізраїль є головним дестабілізатором в регіоні.
02.06.2026 11:23 Відповісти
Джулиан-Да вы прямо к холокосту призываете))) учтите у нас в Украине статья специально для таких припасена. Хотя по сути-а что вы сказали не так?
02.06.2026 11:28 Відповісти
Посадіть Трампа за то що на Бібі накричав.
02.06.2026 11:43 Відповісти
нагадай мені як Асад мочив своїх громадян хім. зброєю через євреїв, або Саддам курдів, або іракці іранців, або кувейтців чи хусити єменців, чи таліби решту афганців, чи пакистанці талібів, чи курди іранців, або ІДІЛ - взагалі всіх. це ж усе явреї винуваті, усе через них
02.06.2026 11:52 Відповісти
Мне похрен на асада, и на курдов. Но мне абсолютно не похрен на Украину, которую носороги с банковой кинули в ад. Начиная с апреля девятнадцатого года
02.06.2026 12:17 Відповісти
Це неможливо. Ізраїль це частина Америки. Якщо потрібно, за нього будуть воювати до останнього американця.
02.06.2026 11:31 Відповісти
Гамерикани не такі дурні як ти вважаєш.
02.06.2026 11:38 Відповісти
Ідіот, головним де стабілізатором в тому райони є саме Іран
02.06.2026 11:36 Відповісти
І кого Іран дистабілізував в регіоні поки його не рухали ?
02.06.2026 11:39 Відповісти
Ти дебіл, всі терористичні організації типу їх хамасу, хезболи та інших, це іранські проксі які він фінансував.
02.06.2026 11:41 Відповісти
Сам ти дибіл. Якщо би Ізраїль роками не бомбив палестинців і не захоплював їхні землі то ніякого Хамасу би не було. Ізраїль створили на чужій землі і він з самого початку геноцидить палестинців. Вле в світі колись закінчується, закінчиться й ізраїль, закінчиться й рашко-імперія як закінчились інші до неї.
02.06.2026 11:55 Відповісти
На якій ***** чужій землі, недоумку? Це етнічна ізраільска земля.

А палестина це що таке?
02.06.2026 12:24 Відповісти
Ємен, Сирія, Сектор Гази - не чує баба
02.06.2026 11:53 Відповісти
Всє бєжалі - нас пужалі, ми бєжалі - всєх пужалі (#идівська поговірка). Вони не регіон, вони увесь світ дестабілізують
02.06.2026 11:37 Відповісти
"этот гой обезумел.. сумеет ли ребе с ним совладать?" (с)
02.06.2026 11:25 Відповісти
02.06.2026 11:32 Відповісти
Прадід вангував, що #идів будуть як лисиць витягувати з нір, щоб покарати. Голда - з Києва, вона наша землячка, ми - як ізраїль. І шо? Як це нам допомагає? Цікаво: трамп хоч знає, якого роду-племені віткофф з кушнером? Чи він, як кацапи, #идів не розпізнають серед себе.
02.06.2026 11:34 Відповісти
Бабки і діди Кушнера і Віткоффа євреї з Білорусі.
02.06.2026 11:41 Відповісти
І що? Так, з так званої "зони асєдлості" - за часів царів-батюшок їм не дозволялось селитись де завгодно, тільки на окраїнах імперії. Після жовтневого перевороту вони взяли реванш і вже сиділи в усіх президіумах.
02.06.2026 11:49 Відповісти
Ну все, тепер точно карьері трумпа тризда.
02.06.2026 11:40 Відповісти
Трамп - невдячна свиня. Забув чиї тапочки в зубах носив і кому має дякувати за президенство. Йому нагадають. Вже осінню. Хоча імпічмент можуть і вже устроїти
02.06.2026 11:47 Відповісти
А ***** не вилаяв?
02.06.2026 12:08 Відповісти
Знай своє місце, собака скажена - "Бібі в будку!".
02.06.2026 12:13 Відповісти
Нарешті, навіть в Трампа настало прозріння щодо неадекватності політики ********* Ізраїлю
02.06.2026 12:17 Відповісти
 
 