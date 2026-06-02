Трамп вилаяв Нетаньягу через удари по Лівану: "Через це всі ненавидять Ізраїль", - Axios
Президент Дональд Трамп вилаяв ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу після ударів Ізраїлю по Лівану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.
Подробиці
Журналісти нагадали, що в понеділок Іран погрожував відмовитися від переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані.
Джерела кажуть, що Трамп під час телефонної розмови назвав Нетаньягу "божевільним" і звинуватив його в невдячності.
Лідер США відмовив Нетаньягу від планів завдати удару по ліванській столиці Бейруту.
Співрозмовники видання кажуть, що Трамп знав, що "Хезболла" обстрілювала Ізраїль і що той мав захищатися, проте вважав, що останніми днями Нетаньягу надмірно ескалюює ситуацію.
Axios пише, що Трамп стверджував, нібито він допоміг уникнути Нетаньягу в'язниці. Йдеться про підтримку на тлі судового процесу над прем'єром Ізраїлю за звинуваченням у корупції.
"Ти, чорт забирай, божевільний. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Через це всі ненавидять Ізраїль", - цитує видання Трампа.
Друге джерело, поінформоване про розмову, повідомило, що Трамп був "розлючений" і в якийсь момент крикнув на Нетаньягу: "Що ти, чорт забирай, робиш?".
Один чиновник сказав, що це була одна з найгірших розмов Трампа з Нетаньягу з моменту його повернення на посаду.
"Гнів Трампа, схоже, був викликаний тим фактом, що рішення Нетаньягу про ескалацію в Лівані загрожувало зірвати його переговори з Іраном", - пише видання.
І не боїться? Зеленський за то ж статтю йому може пришити...
Чи навіть до Трампа починає доходити, що за всякою бідою, за всяким срачем на цій планеті обов`язково стирчать пейси...
▪️У меня был очень продуктивный разговор с Биби Нетаньяху, войска не будут идти на Бейрут, а те войска, которые уже в пути, развернулись обратно.
▪️У меня был очень хороший разговор с "Хезболлой", и они согласились, что огонь прекратится - что Израиль не будет их атаковать, и что они не будут атаковать Израиль.
Я даже не знаю, как это комментировать...
Во-первых, какой нахрен Бейрут? Израиль не шёл на Бейрут и не собирался туда идти. Израиль собирался зачистить территорию к югу от реки Литани от боевиков "Хезболлы", которую "Хезболла" обязана была освободить, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%C2%AB%D0%A5%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9%C2%BB_(2024) согласно договору от 27 ноября 2024. Причём тут Бейрут?
"Хезболла", естественно, этого НЕ сделала, продолжила перевооружаться и накапливаться на юге Ливана. Ливан не хочет воевать с "Хезболлой", поэтому с ней воюет Израиль ("Хезболла" хочет уничтожить Израиль). Израиль не воюет с Ливаном, причём тут Бейрут?
Upd. Израиль занял крепость Бофор, которая находится по северную сторону реки Литани, то есть зашёл за территорию, которую должна была покинуть "Хезболла". Прошу прощения, упустил этот момент.
То есть после того, как Иран https://t.me/ToBeOr_Official/20864 пригрозил заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, Трамп, вместо того, чтобы что-то сделать с Ираном, провёл переговоры с террористами из "Хезболлы" и решил надавить на Израиль, чтобы тот... не шёл на Бейрут, на который он и не собирался идти.
Надавить на противника, который угрожает свободе судоходства - ⛔️
Провести переговоры с террористами, надавить на союзника - ✅
Нет, вообще Трамп как бы всегда так делает, просто... на фоне угроз Ирана вот так взять, созвониться с "Хезболлой"... мол, а чё тут такого, ну "Хезболла", очень хороший разговор, чуть ли не братюни... и начать отдавать приказы Израилю... мда.
Позитивный момент: нефть чуть отскочила с $97 до $95, но это как бы не решает той кучи проблем, которую создал Трамп.
