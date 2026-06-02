Трамп вилаяв Нетаньягу через удари по Лівану: "Через це всі ненавидять Ізраїль", - Axios

Президент Дональд Трамп вилаяв ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу після ударів Ізраїлю по Лівану.

Журналісти нагадали, що в понеділок Іран погрожував відмовитися від переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані.

Джерела кажуть, що Трамп під час телефонної розмови назвав Нетаньягу "божевільним" і звинуватив його в невдячності.

Лідер США відмовив Нетаньягу від планів завдати удару по ліванській столиці Бейруту.

Співрозмовники видання кажуть, що Трамп знав, що "Хезболла" обстрілювала Ізраїль і що той мав захищатися, проте вважав, що останніми днями Нетаньягу надмірно ескалюює ситуацію.

Axios пише, що Трамп стверджував, нібито він допоміг уникнути Нетаньягу в'язниці. Йдеться про підтримку на тлі судового процесу над прем'єром Ізраїлю за звинуваченням у корупції.

"Ти, чорт забирай, божевільний. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Через це всі ненавидять Ізраїль", - цитує видання Трампа.

Друге джерело, поінформоване про розмову, повідомило, що Трамп був "розлючений" і в якийсь момент крикнув на Нетаньягу: "Що ти, чорт забирай, робиш?".

Один чиновник сказав, що це була одна з найгірших розмов Трампа з Нетаньягу з моменту його повернення на посаду.

"Гнів Трампа, схоже, був викликаний тим фактом, що рішення Нетаньягу про ескалацію в Лівані загрожувало зірвати його переговори з Іраном", - пише видання.

