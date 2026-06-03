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Последствия атаки на нефтяной терминал "Санкт-Петербург" СПУТНИКОВОЕ ФОТО

На территории нефтяного терминала "Санкт-Петербург" после атаки БПЛА возник крупный пожар.

Соответствующую фотографию обнародовали журналисты проекта "Схеми", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На снимке со спутника Planet Labs от 3 июня, который есть в распоряжении журналистов, виден масштабный пожар на его территории.

Последствия удара по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге

Информацию подтвердили в Генштабе ВСУ и Силах беспилотных систем.

По данным Генштаба, "Петербургский нефтяной терминал" расположен на юго-востоке Петербурга.

Согласно сайту компании, он является одним из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. На его территории расположено 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 миллионов тонн в год.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
  • 3 июня в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

Смотрите: Поражены военные цели на Кронштадтской базе в России, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

россия (97772) Санкт-Петербург (486)
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Топ комментарии
+16
Санкт-туапсе якесь ☝️🤣🤣🤣
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03.06.2026 15:54 Ответить
+15
Там ще працювати і працювати, але з почином.
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03.06.2026 15:55 Ответить
+9
Приморськ, Усть-Луга, Туапсе, Новоросійськ а тепер ще й Разчлєнінград. Гарно!
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03.06.2026 15:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Санкт-туапсе якесь ☝️🤣🤣🤣
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03.06.2026 15:54 Ответить
Затем не треба далеко у відпустку на море їхати - і море , і стовпи диму -все у зручній досяжності прямо дома. А як пощастить, то й халявна нафта з неба.
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03.06.2026 16:43 Ответить
Там ще працювати і працювати, але з почином.
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03.06.2026 15:55 Ответить
то на завтра-післязавтра залишили. Форум йде 3 дні.
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03.06.2026 15:59 Ответить
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03.06.2026 15:55 Ответить
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03.06.2026 15:56 Ответить
Дикий божевільний Песику, ви де таке гидотне хлєбало знайшли? В мене кицька побачила та пішла шерстю ригати.
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03.06.2026 17:11 Ответить
Гарна реклама економічному форуму!
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03.06.2026 15:56 Ответить
Приморськ, Усть-Луга, Туапсе, Новоросійськ а тепер ще й Разчлєнінград. Гарно!
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03.06.2026 15:58 Ответить
А ще перм була))
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03.06.2026 16:48 Ответить
Та там ще й Сизрань і Рязань і багато інших єпенів. Я лише про порти, що на експорт відвантажують. А так то їх там цілий список буде
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03.06.2026 17:26 Ответить
..Ждьот Сєвастополь, ждьот Камчатка, ждьот Кронштадт,
Веріт и ждьот зємля родних своіх ******.
Там, за туманами, вечними, пьянимі....

НАКАТІМ!
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03.06.2026 16:02 Ответить
Легка метеорологічна інженерія.
Це щоб сонечко не пекло - можете не дякувати
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03.06.2026 16:04 Ответить
Сегодня дроны, завтра ракеты, послезавтра дроны с ракетами и тогда можно считать что форум удался на славу...на СЛАВУ УКРАИНЫ!!!
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03.06.2026 16:19 Ответить
Колись давно ми в школі теж робили димовухі - з лінійок, і з тенісних мʼячиків.
Але в нас були не такі здібні вчителі, як, як у Сил Оборони України!
Слава Україні!
Слава нації!
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03.06.2026 16:35 Ответить
Навіть трішки цікаво: а чи відкрився той "пмеф"? В попередні роки там навіть ***** іноді з'являвся.

Щось мені підказує, що цьогоріч в нього значно більше важливі справи в інших місцях...
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03.06.2026 16:40 Ответить
СУПУТНИКОВЕ ФОТО - фейк! Це Туапсе!!!
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03.06.2026 16:52 Ответить
Курять де попало...
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03.06.2026 17:37 Ответить
 
 