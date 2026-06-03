Последствия атаки на нефтяной терминал "Санкт-Петербург" СПУТНИКОВОЕ ФОТО

На территории нефтяного терминала "Санкт-Петербург" после атаки БПЛА возник крупный пожар.

Соответствующую фотографию обнародовали журналисты проекта "Схеми", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На снимке со спутника Planet Labs от 3 июня, который есть в распоряжении журналистов, виден масштабный пожар на его территории.

Информацию подтвердили в Генштабе ВСУ и Силах беспилотных систем.

По данным Генштаба, "Петербургский нефтяной терминал" расположен на юго-востоке Петербурга.

Согласно сайту компании, он является одним из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. На его территории расположено 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 миллионов тонн в год.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

3 июня в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

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