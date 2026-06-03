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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражен нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки", - Генштаб

удар по Питеру

Пострадали нефтяной терминал "Санкт-Петербург", "Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки". Уточнены результаты попаданий по НПЗ "Ильский". Остановлен НПС "Зензеватка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба. 

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2 июня и в ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Удар по нефтяному терминалу

В частности, поражен нефтяной терминал "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Ленинградская обл., РФ). Подтверждено поражение цели с последующим пожаром на территории терминала.

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Как отмечается, нефтяной терминал является одним из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и играет важную роль в обеспечении экспорта и логистики топливных ресурсов Российской Федерации. Пропускная способность составляет 10 млн тонн в год. Объект задействован в обеспечении потребностей воинских формирований государства-агрессора.

Поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт

Кроме того, по предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Другие поражения

По данным Генштаба, также поражено предприятие по производству составных частей высокоточного вооружения "Мичуринский завод "Прогресс" (Мичуринск, Тамбовская обл., РФ). На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

Предприятие специализируется на производстве приборов для систем управления авиационной и ракетной техники РФ, в частности гироскопических приборов стабилизации, автопилотов, навигационных курсоуказателей и других элементов пилотно-навигационных комплексов, применяемых в самолетах, ракетах и БПЛА оккупантов.

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  • Кроме того, поражена радиотехническая система ближней навигации РБСН-4Н на аэродроме "Саки" (Новофедоровка, ВОТ АР Крым).
  • Среди прочего, поражен склад боеприпасов и БПЛА (Галициновка, Донецкая обл.), склад горюче-смазочных материалов (Белолуцк, Луганская обл.), а также командно-наблюдательный пункт противника (Селидово, Донецкая обл.).

Результаты предыдущих поражений

По результатам предыдущих поражений подтверждено повреждение 2 июня 2026 года технологической эстакады, установки первичной переработки нефти АВТ и двух резервуаров РВС-5000 на НПЗ "Ильский" (Краснодарский край, РФ).

Также подтверждена остановка перекачки нефти на нефтеперекачивающей станции "Зензеватка" в Волгоградской области РФ в результате поражения 2 июня 2026 года.

Кроме того, по результатам удара 30 мая 2026 года по полигону "Приморский Посад" (Приморский Посад, ВОТ Запорожской обл.) подтверждено уничтожение укрытий для личного состава врага. Потери противника составили около 30 человек.

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"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

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Автор: 

Санкт-Петербург (486) Тамбов (10) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+14
Нафтовий термінал негуйово підсвічує делегаціям у пітері
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03.06.2026 11:20 Ответить
+14

Мадяр показав напис на одному з дронів, які уразили термінал у Петербурзі
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03.06.2026 11:29 Ответить
+8
Параша впевнено прямує до економічного колапсу, фінансової катастрофи, соціально-економічної кризи, міжнаціональної різні, поразки на фронті і втечі з Криму.

В цій ситуації кожен, хто проповідує перемир'я --- не просто дурень!
Це прямий кацапський агент!
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03.06.2026 11:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Аврору затопити, було б весело...
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03.06.2026 11:19 Ответить
Вона затоплена ще в 70-ті...Догниває в дельті Неви....це приварений макет
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03.06.2026 11:21 Ответить
Нафтовий термінал негуйово підсвічує делегаціям у пітері
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03.06.2026 11:20 Ответить
Це гарно ☺️
якби таке по пару раз в тиждень то рашисти б вили
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03.06.2026 11:21 Ответить
Яка сумна новина 🤣🤣🤣🤣🤣
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03.06.2026 11:21 Ответить
Вотчіну хкйла?))))Лалалалалалалааа))
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03.06.2026 11:25 Ответить
Белые ночи, белые ночи.....
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03.06.2026 11:26 Ответить
Параша впевнено прямує до економічного колапсу, фінансової катастрофи, соціально-економічної кризи, міжнаціональної різні, поразки на фронті і втечі з Криму.

В цій ситуації кожен, хто проповідує перемир'я --- не просто дурень!
Це прямий кацапський агент!
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03.06.2026 11:26 Ответить

Мадяр показав напис на одному з дронів, які уразили термінал у Петербурзі
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03.06.2026 11:29 Ответить
https://ibb.co/N27J9w1q
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03.06.2026 11:35 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2026 11:39 Ответить
Место и время посещения он выбирает сам.
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03.06.2026 11:58 Ответить
Сили безпілотних систем уточнили, що уразили корвет «Бойкий» у порту Кронштадт. (с)
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03.06.2026 11:39 Ответить
Какая обширная география.)))
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03.06.2026 11:41 Ответить
Празднічний салют - за счьот України !!! Можуть не дякувати, обійдемось.
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03.06.2026 11:42 Ответить
Опять повесят всех собак на балтийские страны НАТы)))
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03.06.2026 11:45 Ответить
Здається, цього року в С.П. будуть не білі ночі, а сажові.
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03.06.2026 12:07 Ответить
 
 