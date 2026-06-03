В Пулково из-за атаки дронов задержаны 29 рейсов: пожар на нефтяном терминале не утихает. ВИДЕО+ФОТО
В петербургском аэропорту Пулково из-за атаки беспилотников задерживаются как минимум 29 рейсов более чем на два часа. Еще девять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Детали
Издание также публикует видео и фото пожара на нефтяном терминале по состоянию на данный момент.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
- Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.
Топ комментарии
+19 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий03.06.2026 08:10 Ответить Ссылка
+8 Володимир Омельянов
показать весь комментарий03.06.2026 08:11 Ответить Ссылка
+7 Amber
показать весь комментарий03.06.2026 08:24 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий03.06.2026 08:10 Ответить Мне нравится 24 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий03.06.2026 08:11 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Сергій Малецький
показать весь комментарий03.06.2026 08:12 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий03.06.2026 08:15 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Oleg #616413
показать весь комментарий03.06.2026 08:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий03.06.2026 08:32 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Андрей Моисеенко #594341
показать весь комментарий03.06.2026 08:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий03.06.2026 08:33 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Amber
показать весь комментарий03.06.2026 08:24 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Ярослав Кийко
показать весь комментарий03.06.2026 08:44 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Lex Lexton
показать весь комментарий03.06.2026 09:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
анатолий выборов
показать весь комментарий03.06.2026 09:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий03.06.2026 08:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Світлана #580894
показать весь комментарий03.06.2026 08:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий03.06.2026 08:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Sergei M #570318
показать весь комментарий03.06.2026 08:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вася Петров #571776
показать весь комментарий03.06.2026 08:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Віталій #613985
показать весь комментарий03.06.2026 08:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
9k38
показать весь комментарий03.06.2026 09:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ирина ира #418568
показать весь комментарий03.06.2026 09:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергій Киреєв
показать весь комментарий03.06.2026 09:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Mykhailo Videiko
показать весь комментарий03.06.2026 09:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергій Киреєв
показать весь комментарий03.06.2026 09:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Roman Stambul
показать весь комментарий03.06.2026 09:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль