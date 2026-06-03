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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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В Пулково из-за атаки дронов задержаны 29 рейсов: пожар на нефтяном терминале не утихает. ВИДЕО+ФОТО

В петербургском аэропорту Пулково из-за атаки беспилотников задерживаются как минимум 29 рейсов более чем на два часа. Еще девять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

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Детали

Издание также публикует видео и фото пожара на нефтяном терминале по состоянию на данный момент.

Смотрите также: Момент удара по "Петербургскому нефтяному терминалу" в день старта международного экономического форума. ВИДЕО+ФОТО

Терминал в Питере
Терминал в Питере
Терминал в Питере

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

Читайте также: Вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ: Зеленский об успехах дальнобойных "санкций" ВСУ

Автор: 

Санкт-Петербург (486) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+19
Хлопчики наші добийте цей термінал щоб кацапи чорною сажою харкали. Хай Бог вам допоможе.
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03.06.2026 08:10 Ответить
+8
Красота то яка ,але мало.
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03.06.2026 08:11 Ответить
+7
Дуже гарно стартує на кацапіі єкономічний форум
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03.06.2026 08:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хлопчики наші добийте цей термінал щоб кацапи чорною сажою харкали. Хай Бог вам допоможе.
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03.06.2026 08:10 Ответить
Красота то яка ,але мало.
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03.06.2026 08:11 Ответить
Краса небесна .
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03.06.2026 08:12 Ответить
На московитів зійшов благодатний вогонь з Мирної України, як кара для орків!!
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03.06.2026 08:15 Ответить
Ценеминастамнемає. Це сили самооборони
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03.06.2026 08:19 Ответить
Сили самооборони чЛенінбургзькой народной республіки.
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03.06.2026 08:32 Ответить
То п'яні кацапи самі все підпалили, а тепер шмаляють в різні боки зі своїх пукалок.
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03.06.2026 08:24 Ответить
А може то крейсер "Аврора" з носовой гармати пальнув?
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03.06.2026 08:33 Ответить
Дуже гарно стартує на кацапіі єкономічний форум
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03.06.2026 08:24 Ответить
Сьогодні ху#ло там розповідатиме про успіхи в економіці 😂
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03.06.2026 08:44 Ответить
куйко, а як твої успіхи на ухилянтському фронті? ухиляєшся, успішно?
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03.06.2026 09:38 Ответить
а це до чого? чи ти на покровськрму напрямку?
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03.06.2026 09:43 Ответить
Ай яй яй, а шо сі сталось у місті проьетаріату перемогшего розум Санкт-чЛенінбурзі?
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03.06.2026 08:30 Ответить
Велкам на форум,кацапи!
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03.06.2026 08:33 Ответить
Тушат похоже очередями их пулемётов без Солнцепёка видимо не потушить...
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03.06.2026 08:48 Ответить
Псковська республіка руки геть від іжорськоі народної республіки!
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03.06.2026 08:49 Ответить
ПВО под синей крышей не сработало?
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03.06.2026 08:52 Ответить
Яка гарна "економічна" та феєрична реклама для форуму! Молодці наші воїни!! Креативнеінько!! Краса!
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03.06.2026 08:53 Ответить
Підорсбург палає. Це добре
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03.06.2026 09:01 Ответить
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03.06.2026 09:06 Ответить
Дивлюся на оце все: нафтовий термінал, оборонний завод, тривога на аеродромі... все якось наче близько, але не попадає: пітер, тамбов. а де маацква? кремль шкода чи що? оцю крадену копію італійського дожа? так немає там цивільних жодного, а після тривоги навіть діди кагебешні у бункер поховаються. бо поки оркам є чим "гардіться" вони завжди шукатимуть привід "помститися" Києву. Але якщо таки шкода той кремль, то є ж ще завод мікояна, ракетне ніі та купа інших оборонних підприємств та установ. та навіть панцирі с1 добре горять і на дахах хмарочосів розриви їхніх бк дуже добре видно. гарантую, що відео очевидця буде супроводжуватися найвідбірнішою мовою толстоєвського. перекличку ефесбе про те як ні в кого немає ракет ми вже чули. а якщо їх вже встигли завезти, то завжди можна застосувати дронові хвилі та дрони-обманки, як це роблять орки з києвом. то чому чуємо про що завгодно, але не про маацкву?
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03.06.2026 09:08 Ответить
Методичка прострочена
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03.06.2026 09:30 Ответить
Гав, але про що? хотів відповісти але зє не прислав як?
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03.06.2026 09:42 Ответить
а по мацкве не пуляемо.....совпадение не думаю....
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03.06.2026 09:15 Ответить
 
 