В Пулково из-за атаки дронов задержаны 29 рейсов: пожар на нефтяном терминале не утихает. ВИДЕО+ФОТО

В петербургском аэропорту Пулково из-за атаки беспилотников задерживаются как минимум 29 рейсов более чем на два часа. Еще девять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Издание также публикует видео и фото пожара на нефтяном терминале по состоянию на данный момент.

Смотрите также: Момент удара по "Петербургскому нефтяному терминалу" в день старта международного экономического форума. ВИДЕО+ФОТО







Что предшествовало?

Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

Читайте также: Вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ: Зеленский об успехах дальнобойных "санкций" ВСУ