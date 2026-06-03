У Пулково через атаку дронів затримано 29 рейсів: пожежа на нафтовому терміналі не вщухає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У петербурзькому аеропорту Пулково через атаку безпілотників затримуються щонайменше 29 рейсів більш ніж на дві години. Ще дев’ять літаків були перенаправлені на запасні аеродроми.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Деталі

Видання також публікує відео та фото пожежі на нафтовому терміналі станом на зараз.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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