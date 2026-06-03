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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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У Пулково через атаку дронів затримано 29 рейсів: пожежа на нафтовому терміналі не вщухає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У петербурзькому аеропорту Пулково через атаку безпілотників затримуються щонайменше 29 рейсів більш ніж на дві години. Ще дев’ять літаків були перенаправлені на запасні аеродроми.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Деталі

Видання також публікує відео та фото пожежі на нафтовому терміналі станом на зараз.

Дивіться також: Момент удару по "Петербурзькому нафтовому терміналу" в день старту міжнародного економічного форуму. ВІДЕО+ФОТО

Термінал у Пітері
Термінал у Пітері
Термінал у Пітері

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
  • Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Також читайте: Вивели з ладу 40% нафтопереробки РФ та уразили 15 НПЗ: Зеленський про успіхи далекобійних "санкцій" ЗСУ

Автор: 

Санкт-Петербург (275) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+19
Хлопчики наші добийте цей термінал щоб кацапи чорною сажою харкали. Хай Бог вам допоможе.
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03.06.2026 08:10 Відповісти
+8
Красота то яка ,але мало.
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03.06.2026 08:11 Відповісти
+7
Дуже гарно стартує на кацапіі єкономічний форум
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03.06.2026 08:24 Відповісти
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Хлопчики наші добийте цей термінал щоб кацапи чорною сажою харкали. Хай Бог вам допоможе.
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03.06.2026 08:10 Відповісти
Красота то яка ,але мало.
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03.06.2026 08:11 Відповісти
Краса небесна .
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03.06.2026 08:12 Відповісти
На московитів зійшов благодатний вогонь з Мирної України, як кара для орків!!
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03.06.2026 08:15 Відповісти
Ценеминастамнемає. Це сили самооборони
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03.06.2026 08:19 Відповісти
Сили самооборони чЛенінбургзькой народной республіки.
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03.06.2026 08:32 Відповісти
То п'яні кацапи самі все підпалили, а тепер шмаляють в різні боки зі своїх пукалок.
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03.06.2026 08:24 Відповісти
А може то крейсер "Аврора" з носовой гармати пальнув?
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03.06.2026 08:33 Відповісти
Дуже гарно стартує на кацапіі єкономічний форум
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03.06.2026 08:24 Відповісти
Сьогодні ху#ло там розповідатиме про успіхи в економіці 😂
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03.06.2026 08:44 Відповісти
Ай яй яй, а шо сі сталось у місті проьетаріату перемогшего розум Санкт-чЛенінбурзі?
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03.06.2026 08:30 Відповісти
Велкам на форум,кацапи!
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03.06.2026 08:33 Відповісти
Тушат похоже очередями их пулемётов без Солнцепёка видимо не потушить...
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03.06.2026 08:48 Відповісти
Псковська республіка руки геть від іжорськоі народної республіки!
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03.06.2026 08:49 Відповісти
ПВО под синей крышей не сработало?
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03.06.2026 08:52 Відповісти
Яка гарна "економічна" та феєрична реклама для форуму! Молодці наші воїни!! Креативнеінько!! Краса!
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03.06.2026 08:53 Відповісти
Підорсбург палає. Це добре
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03.06.2026 09:01 Відповісти
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03.06.2026 09:06 Відповісти
Дивлюся на оце все: нафтовий термінал, оборонний завод, тривога на аеродромі... все якось наче близько, але не попадає: пітер, тамбов. а де маацква? кремль шкода чи що? оцю крадену копію італійського дожа? так немає там цивільних жодного, а після тривоги навіть діди кагебешні у бункер поховаються. бо поки оркам є чим "гардіться" вони завжди шукатимуть привід "помститися" Києву. Але якщо таки шкода той кремль, то є ж ще завод мікояна, ракетне ніі та купа інших оборонних підприємств та установ. та навіть панцирі с1 добре горять і на дахах хмарочосів розриви їхніх бк дуже добре видно. гарантую, що відео очевидця буде супроводжуватися найвідбірнішою мовою толстоєвського. перекличку ефесбе про те як ні в кого немає ракет ми вже чули. а якщо їх вже встигли завезти, то завжди можна застосувати дронові хвилі та дрони-обманки, як це роблять орки з києвом. то чому чуємо про що завгодно, але не про маацкву?
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03.06.2026 09:08 Відповісти
Методичка прострочена
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03.06.2026 09:30 Відповісти
а по мацкве не пуляемо.....совпадение не думаю....
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03.06.2026 09:15 Відповісти
 
 