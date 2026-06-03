"Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії - "Петербурзький нафтовий термінал" - загорівся внаслідок атаки безпілотників у Санкт-Петербурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати OSINT-аналізу ASTRA.

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Перші деталі

Як зазначається, сьогодні в місті стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), на який, зокрема, очікується прибуття іноземних бізнесменів та представників ділових кіл.

Вранці 3 червня жителі Санкт-Петербурга повідомили про серію вибухів та масштабну пожежу в місті.















Губернатор Ленінградської області заявив, що над регіоном нібито було збито 30 безпілотників.

Проаналізувавши численні відео та фото очевидців, ASTRA дійшла висновку, що під удар потрапив і загорівся "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі.

Що про підприємство відомо?

За даними видання "Коммерсант", АТ "Петербурзький нафтовий термінал" є одним із найбільших російських терміналів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Підприємство також вважається найбільшою стивідорною компанією Великого порту Санкт-Петербурга та сучасним спеціалізованим комплексом для перевантаження нафтопродуктів.

На території підприємства площею 37 гектарів розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів. Пропускна спроможність термінала становить 12,5 млн тонн на рік.

Підприємство має статус стратегічно важливого для забезпечення безпеки Російської Федерації. З 2000 року воно входить до реєстру суб’єктів природних монополій.

За даними системи "СПАРК-Інтерфакс", виручка "Петербурзького нафтового термінала" у 2024 році сягнула 8,6 млрд рублів, а чистий прибуток - 5,8 млрд рублів. У 2020 році через термінал було відвантажено 8,2 млн тонн нафтопродуктів.