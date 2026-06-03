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Новини Атака дронів на регіони РФ
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"Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії - "Петербурзький нафтовий термінал" - загорівся внаслідок атаки безпілотників у Санкт-Петербурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати OSINT-аналізу ASTRA.

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Перші деталі

Як зазначається, сьогодні в місті стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), на який, зокрема, очікується прибуття іноземних бізнесменів та представників ділових кіл.

Вранці 3 червня жителі Санкт-Петербурга повідомили про серію вибухів та масштабну пожежу в місті.

нафтовий термінал у Пітері
нафтовий термінал у Пітері
нафтовий термінал у Пітері
нафтовий термінал у Пітері
нафтовий термінал у Пітері
нафтовий термінал у Пітері
нафтовий термінал у Пітері

Губернатор Ленінградської області заявив, що над регіоном нібито було збито 30 безпілотників.

Проаналізувавши численні відео та фото очевидців, ASTRA дійшла висновку, що під удар потрапив і загорівся "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі.

Що про підприємство відомо?

За даними видання "Коммерсант", АТ "Петербурзький нафтовий термінал" є одним із найбільших російських терміналів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Підприємство також вважається найбільшою стивідорною компанією Великого порту Санкт-Петербурга та сучасним спеціалізованим комплексом для перевантаження нафтопродуктів.

На території підприємства площею 37 гектарів розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів. Пропускна спроможність термінала становить 12,5 млн тонн на рік.

Підприємство має статус стратегічно важливого для забезпечення безпеки Російської Федерації. З 2000 року воно входить до реєстру суб’єктів природних монополій.

За даними системи "СПАРК-Інтерфакс", виручка "Петербурзького нафтового термінала" у 2024 році сягнула 8,6 млрд рублів, а чистий прибуток - 5,8 млрд рублів. У 2020 році через термінал було відвантажено 8,2 млн тонн нафтопродуктів.

Автор: 

Ленінградська область (43) Санкт-Петербург (275) Удари по РФ (992)
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Гарний початок ранку!
Слава Україні!!!
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03.06.2026 06:54 Відповісти
Жаль, немає відео з "озвучкою", де чутно кацапські вислови захвату від хорошої роботи наших "диких гусей" - як в Мічурінську...
Пройшов слух, що кацап викликав українця, на дуель.
Минув час. Притають кацапа:
- Ну, чем дело кончилось?
- Да ничем!...
- Почему?!...
- Да хахол стал выяснять тип аружия, расстояние, право первага выстрела...
- Ну так это же обычные правила дуэли... А ты что думал?
- А я думал, он к стенке станет - и я его из пулемёта завалю...
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03.06.2026 07:06 Відповісти
З 03.06. по 04.06 в самому (так, у самому місті) Пітері Єкономчний форум, вже іноземні делегації з учасниками СВО висаджували дерева, липи в Михайловському сквері. Побачимо, чи як смішно зеленський спригне з теми, бо там буде (ужас) американська делегація.
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03.06.2026 06:59 Відповісти
Кацапе, ну і шо що там будуть америкоси?
Це ж ваші рашиські друзяки і це у вас там дух анкориджа витає)))
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03.06.2026 07:15 Відповісти
«Розігрів», по мацкоувскі!!
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03.06.2026 07:00 Відповісти
Эх! А по Смольному когда? Еще бы неплохо по Исакию и Зимнему шарахнуть
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03.06.2026 07:02 Відповісти
Навіщо? "ШОББУЛО?"
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03.06.2026 07:07 Відповісти
хай стоять. Будемо туристів водити
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03.06.2026 07:08 Відповісти
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03.06.2026 07:04 Відповісти
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03.06.2026 07:06 Відповісти
Гарна ранкова новина ,що б ви виздихали рашиські варвари ,там має бути і бункерне рашиське чмо,ось би його хтось прихлопнув.
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03.06.2026 07:11 Відповісти
 
 