"Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург. ВИДЕО+ФОТО

Крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России — "Петербургский нефтяной терминал" — загорелся в результате атаки беспилотников в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты OSINT-анализа ASTRA.

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Первые подробности

Как отмечается, сегодня в городе стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на который, в частности, ожидается прибытие иностранных бизнесменов и представителей деловых кругов.

Утром 3 июня жители Санкт-Петербурга сообщили о серии взрывов и масштабном пожаре в городе.















Губернатор Ленинградской области заявил, что над регионом якобы было сбито 30 беспилотников.

Проанализировав многочисленные видео и фото очевидцев, ASTRA пришла к выводу, что под удар попал и загорелся "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.

Что известно о предприятии?

По данным издания "Коммерсант", АО "Петербургский нефтяной терминал" является одним из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Предприятие также считается крупнейшей стивидорной компанией Большого порта Санкт-Петербурга и современным специализированным комплексом для перегрузки нефтепродуктов.

На территории предприятия площадью 37 гектаров расположено 21 резервуар для хранения нефтепродуктов. Пропускная способность терминала составляет 12,5 млн тонн в год.

Предприятие имеет статус стратегически важного для обеспечения безопасности Российской Федерации. С 2000 года оно входит в реестр субъектов естественных монополий.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Петербургского нефтяного терминала" в 2024 году достигла 8,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 5,8 млрд рублей. В 2020 году через терминал было отгружено 8,2 млн тонн нефтепродуктов.