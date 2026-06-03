"Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург. ВИДЕО+ФОТО
Крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России — "Петербургский нефтяной терминал" — загорелся в результате атаки беспилотников в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты OSINT-анализа ASTRA.
Первые подробности
Как отмечается, сегодня в городе стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на который, в частности, ожидается прибытие иностранных бизнесменов и представителей деловых кругов.
Утром 3 июня жители Санкт-Петербурга сообщили о серии взрывов и масштабном пожаре в городе.
Губернатор Ленинградской области заявил, что над регионом якобы было сбито 30 беспилотников.
Проанализировав многочисленные видео и фото очевидцев, ASTRA пришла к выводу, что под удар попал и загорелся "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.
Что известно о предприятии?
По данным издания "Коммерсант", АО "Петербургский нефтяной терминал" является одним из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Предприятие также считается крупнейшей стивидорной компанией Большого порта Санкт-Петербурга и современным специализированным комплексом для перегрузки нефтепродуктов.
На территории предприятия площадью 37 гектаров расположено 21 резервуар для хранения нефтепродуктов. Пропускная способность терминала составляет 12,5 млн тонн в год.
Предприятие имеет статус стратегически важного для обеспечения безопасности Российской Федерации. С 2000 года оно входит в реестр субъектов естественных монополий.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Петербургского нефтяного терминала" в 2024 году достигла 8,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 5,8 млрд рублей. В 2020 году через терминал было отгружено 8,2 млн тонн нефтепродуктов.
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Слава Україні!!!
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Вкруг него павианы поганые
На траве развалилися пьяные.
Он стоит над весёлыми сёлами,
Над полями стоит он весёлыми
И бормочет бессмысленным голосом:
«Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей,
Ни детей -
Никого не щадить!»
А за ним крокодилы с гориллами,
С кабанами его тупорылыми
Повторяют и ночью и днём:
«Загрызём! Искалечим! Убьём!»
***
Но бой не стихает. И вот поутру
На тихой поляне в сосновом бору
Весёлое слышится радио:
«Мы сегодня взяли в плен
Сто четырнадцать гиен,
Захватили десять дотов,
Восемнадцать самолётов,
Сто один мотоциклет,
Сто один велосипед,
Нам досталися трофеи:
Сто четыре батареи,
Триста ящиков гранат,
Полевой аэростат
И сто двадцать миллионов
Нерасстрелянных патронов.
А когда врага мы гнали
До исходных рубежей,
К нам тайком перебежали
Триста семьдесят моржей:
«Не хотим служить бандиту,
А послужим Айболиту!»