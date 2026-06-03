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Новости Атака дронов на регионы РФ
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"Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург. ВИДЕО+ФОТО

Крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России — "Петербургский нефтяной терминал" — загорелся в результате атаки беспилотников в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты OSINT-анализа ASTRA.

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Первые подробности

Как отмечается, сегодня в городе стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на который, в частности, ожидается прибытие иностранных бизнесменов и представителей деловых кругов.

Утром 3 июня жители Санкт-Петербурга сообщили о серии взрывов и масштабном пожаре в городе.

нефтяной терминал в Петербурге
нефтяной терминал в Петербурге
нефтяной терминал в Петербурге
нефтяной терминал в Петербурге
нефтяной терминал в Петербурге
нефтяной терминал в Петербурге
нефтяной терминал в Петербурге

Губернатор Ленинградской области заявил, что над регионом якобы было сбито 30 беспилотников.

Проанализировав многочисленные видео и фото очевидцев, ASTRA пришла к выводу, что под удар попал и загорелся "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.

Что известно о предприятии?

По данным издания "Коммерсант", АО "Петербургский нефтяной терминал" является одним из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Предприятие также считается крупнейшей стивидорной компанией Большого порта Санкт-Петербурга и современным специализированным комплексом для перегрузки нефтепродуктов.

На территории предприятия площадью 37 гектаров расположено 21 резервуар для хранения нефтепродуктов. Пропускная способность терминала составляет 12,5 млн тонн в год.

Предприятие имеет статус стратегически важного для обеспечения безопасности Российской Федерации. С 2000 года оно входит в реестр субъектов естественных монополий.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Петербургского нефтяного терминала" в 2024 году достигла 8,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 5,8 млрд рублей. В 2020 году через терминал было отгружено 8,2 млн тонн нефтепродуктов.

Автор: 

Ленинградская область (41) Санкт-Петербург (486) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+16
Гарний початок ранку!
Слава Україні!!!
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03.06.2026 06:54 Ответить
+8
Кацапе, ну і шо що там будуть америкоси?
Це ж ваші рашиські друзяки і це у вас там дух анкориджа витає)))
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03.06.2026 07:15 Ответить
+8
Чорний дим із терміналу означає, що кацапи ще не обрати нового пипу....
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03.06.2026 07:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Гарний початок ранку!
Слава Україні!!!
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03.06.2026 06:54 Ответить
Жаль, немає відео з "озвучкою", де чутно кацапські вислови захвату від хорошої роботи наших "диких гусей" - як в Мічурінську...
Пройшов слух, що кацап викликав українця, на дуель.
Минув час. Притають кацапа:
- Ну, чем дело кончилось?
- Да ничем!...
- Почему?!...
- Да хахол стал выяснять тип аружия, расстояние, право первага выстрела...
- Ну так это же обычные правила дуэли... А ты что думал?
- А я думал, он к стенке станет - и я его из пулемёта завалю...
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03.06.2026 07:06 Ответить
Героям Слава!!!
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03.06.2026 08:06 Ответить
З 03.06. по 04.06 в самому (так, у самому місті) Пітері Єкономчний форум, вже іноземні делегації з учасниками СВО висаджували дерева, липи в Михайловському сквері. Побачимо, чи як смішно зеленський спригне з теми, бо там буде (ужас) американська делегація.
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03.06.2026 06:59 Ответить
Кацапе, ну і шо що там будуть америкоси?
Це ж ваші рашиські друзяки і це у вас там дух анкориджа витає)))
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03.06.2026 07:15 Ответить
Одна дура прибічниця полої землі, коротше сестра Лози. Інший фігурант кримінальних справ за розбещення неповнолітніх. Ото файні делегати!
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03.06.2026 07:27 Ответить
Ну я як твій кумір оманський Ішак буде атакувати сам Пітер у цей час, я вибачусь. Но вони ссать. Як і атакувати Москву. У нас влада ссикунів та зрадників.
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03.06.2026 07:36 Ответить
Напиши андрюшка кто же входит в делегацию? Насколько известно туда вошла поло умная сказавшая , что жена Макрона мужик и какой-то пиндоский проходимец - насильник. И ганарары за приезд в питер с шестью нулями! Так что наслаждайся увиденным!
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03.06.2026 07:55 Ответить
Трамп відправив офіційного представника вперше з 2017-2018 років. Організатори форуму та Кремль підтвердили участь американської сторони, яка прибула для обговорення двосторонніх відносин та бізнес-діалогу.
Делегацію очолює Родні Мімс Кук-молодший - голова федеральної Комісії США з образотворчих мистецтв (Commission of Fine Arts), призначений Трампом на початку 2026 року. Він бере участь у сесії «Росія - США: діалог культур».
Американська торговельна палата в Росії (AmCham Russia) спільно з організаторами форуму проводить окремий бізнес-діалог «Росія - США» для обговорення комерційної взаємодії в нових геополітичних реаліях.
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03.06.2026 07:59 Ответить
А кендис оуэнс с какой палаты? Там ещё ошивается какой то пиндос насильник.
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03.06.2026 08:22 Ответить
На форуме она заявлена как приглашенный гость и спикер в панельной дискуссии, посвященной демографии и традиционным семейным ценностям.
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03.06.2026 08:26 Ответить
В каких дискуссиях она может учавствовать? В её понимании земля плоская, а динозавры выдумки учёных!
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03.06.2026 08:58 Ответить
Так це ж був вітальний салют на честь безчесних прихвостнів какЦапстана.
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03.06.2026 08:20 Ответить
Які там ***** делегації? Одна шизофренічна журналістка що називає науку сатанізмом.

І один бувший кікбоксер, якого підозрюють у торгівлі людьми, згвалтуванні і ще багато чому...
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03.06.2026 09:12 Ответить
«Розігрів», по мацкоувскі!!
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03.06.2026 07:00 Ответить
Эх! А по Смольному когда? Еще бы неплохо по Исакию и Зимнему шарахнуть
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03.06.2026 07:02 Ответить
Навіщо? "ШОББУЛО?"
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03.06.2026 07:07 Ответить
хай стоять. Будемо туристів водити
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03.06.2026 07:08 Ответить
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03.06.2026 07:04 Ответить
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03.06.2026 07:06 Ответить
Улица из знаменитой песни находится в Москве. В ней поется об историческом тракте, который сегодня известен как улица Тверская и ее продолжение - 1-я Тверская-Ямская улица (в советское время - улица Горького).
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03.06.2026 08:09 Ответить
Улица Питерская находилась в Киеве (Соломенский район, Чоколовка).https://ua.news/ru/capital/v-kieve-nazvali-ulitsu-v-chest-stolitsy-britanii

Она пролегает от Чоколовского бульвара до улицы Ереванской. В ходе дерусификации топонимики городские власти переименовали ее в улицу Лондонскую.
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03.06.2026 08:07 Ответить
Гарна ранкова новина ,що б ви виздихали рашиські варвари ,там має бути і бункерне рашиське чмо,ось би його хтось прихлопнув.
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03.06.2026 07:11 Ответить
Кацапи влаштовують армагеддон. Зе пускає дим з цистерни.
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03.06.2026 07:23 Ответить
Чорний дим із терміналу означає, що кацапи ще не обрати нового пипу....
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03.06.2026 07:30 Ответить
Тема не повністю розкрита,там ще кілька рядів терміналів.Ще кілька ракет не помішало б.
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03.06.2026 07:32 Ответить
Не вистачило фламінгів.
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03.06.2026 07:35 Ответить
Гарний початок путєнського "форуму".
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03.06.2026 07:55 Ответить
У Корнея Чуковского есть одна малоизвестная сказка "Одолеем Бармалея".
Она написана в 1942 году и вышла в "Пионерской правде".
Ощущение, что читаешь текущую сводку с фронта.

Он стоит со своими удавами,
Со своими волками кровавыми.
Вкруг него павианы поганые
На траве развалилися пьяные.
Он стоит над весёлыми сёлами,
Над полями стоит он весёлыми
И бормочет бессмысленным голосом:
«Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей,
Ни детей -
Никого не щадить!»
А за ним крокодилы с гориллами,
С кабанами его тупорылыми
Повторяют и ночью и днём:
«Загрызём! Искалечим! Убьём!»
***
Но бой не стихает. И вот поутру
На тихой поляне в сосновом бору
Весёлое слышится радио:
«Мы сегодня взяли в плен
Сто четырнадцать гиен,
Захватили десять дотов,
Восемнадцать самолётов,
Сто один мотоциклет,
Сто один велосипед,
Нам досталися трофеи:
Сто четыре батареи,
Триста ящиков гранат,
Полевой аэростат
И сто двадцать миллионов
Нерасстрелянных патронов.
А когда врага мы гнали
До исходных рубежей,
К нам тайком перебежали
Триста семьдесят моржей:
«Не хотим служить бандиту,
А послужим Айболиту!»
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03.06.2026 08:34 Ответить
В Петербурге сегодня дожди нефтяные похоже дожди...
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03.06.2026 08:44 Ответить
 
 