"Сними меня и как горит! Бл@дь, кадр поймал": российские военные радуются пожару на нефтяном терминале в Петербурге. ВИДЕО
Российские военные, которые, вероятно, участвовали в отражении атаки дронов на Санкт-Петербург, снимают на видео масштабные последствия удара по нефтяному терминалу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, которое распространяется в соцсетях.
Из их комментариев понятно, что они не слишком огорчены масштабным пожаром на терминале и пытаются сделать эффектные кадры.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
- Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.
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