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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
7 306 22

"Сними меня и как горит! Бл@дь, кадр поймал": российские военные радуются пожару на нефтяном терминале в Петербурге. ВИДЕО

Российские военные, которые, вероятно, участвовали в отражении атаки дронов на Санкт-Петербург, снимают на видео масштабные последствия удара по нефтяному терминалу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, которое распространяется в соцсетях. 

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Из их комментариев понятно, что они не слишком огорчены масштабным пожаром на терминале и пытаются сделать эффектные кадры.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

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Санкт-Петербург (486) нефтепродукты (186) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+21
Завтра в м'ясний штурм,довбой@б
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03.06.2026 09:03 Ответить
+17
На якомусь телеграмканалі у коментарях хтось написав: "Украинская делегация прибыла".
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03.06.2026 09:16 Ответить
+15
***** як ми дрони проїбали - це наші остані фотки - кацап
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03.06.2026 09:01 Ответить
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***** як ми дрони проїбали - це наші остані фотки - кацап
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03.06.2026 09:01 Ответить
Завтра в м'ясний штурм,довбой@б
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03.06.2026 09:03 Ответить
ти так пишеш ніби це щось погане для них.
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03.06.2026 09:18 Ответить
Погане чи хороше...дрону похер.
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03.06.2026 09:22 Ответить
були б мізки, то він би там не сидів, а працював би курєром піцци
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03.06.2026 09:23 Ответить
Снайпера на дахах будинків у Петербурзі, виставлені для охорони першої особи, також знімають термінал морського порту, що горить.
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03.06.2026 09:11 Ответить
Це щоб в приціл спостерігати Дронове шоу над НПЗ
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03.06.2026 09:24 Ответить
На якомусь телеграмканалі у коментарях хтось написав: "Украинская делегация прибыла".
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03.06.2026 09:16 Ответить
Молодца... Ай, молодца... Побільше таких удачливих би...
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03.06.2026 09:18 Ответить
двіжуха, **** (с)
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03.06.2026 09:22 Ответить
можете самі підпалити пару терміналів та відосиків назнімати.
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03.06.2026 09:25 Ответить
Завжди мріяв попасти у Пітер - дроном
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03.06.2026 09:36 Ответить
Теплий прийом гостям економічного форума забеспечено силами українських СБС
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03.06.2026 09:39 Ответить
То "строковики",що чекають "дємбєль",на все інше їм пох...
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03.06.2026 09:40 Ответить
не факт, шо тепер дочекаються
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03.06.2026 09:43 Ответить
Це точно.
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03.06.2026 10:18 Ответить
Вже завтра ці два кацапа будуть записувати "кружки" з українських посадок.З дуже високою вірогідністю що на цих "кружках" вони з'являться уже post mortem.
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03.06.2026 09:43 Ответить
Патріоти натхненні, пишуть кацапам грізні коментарі, типу забирайтеся або ми спалимо ще одну цистерну. Це ж смішно.
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03.06.2026 09:49 Ответить
Из ружьишка надо было снять...
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03.06.2026 09:55 Ответить
У Вечернего Мудазвона сегодня случится инфаркт...
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03.06.2026 09:56 Ответить
Оцей радісно-захоплюючий "зАхват" свідчить про одне - про "звихнуту" психіку росіян... Бо тільки людина з хворою психікою здатна радісно сприймать спричинення шкоди власній державі...
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03.06.2026 10:27 Ответить
 
 