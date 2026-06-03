"Сними меня и как горит! Бл@дь, кадр поймал": российские военные радуются пожару на нефтяном терминале в Петербурге. ВИДЕО

Российские военные, которые, вероятно, участвовали в отражении атаки дронов на Санкт-Петербург, снимают на видео масштабные последствия удара по нефтяному терминалу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, которое распространяется в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Из их комментариев понятно, что они не слишком огорчены масштабным пожаром на терминале и пытаются сделать эффектные кадры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Пулково из-за атаки дронов задержано 29 рейсов: пожар на нефтяном терминале не утихает. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

Читайте также: Вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ: Зеленский об успехах дальнобойных "санкций" ВСУ