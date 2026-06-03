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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Російські військові тішаться пожежі на нафтовому терміналі у Петербурзі: "Сними меня и как горит! #бать, кадр поймал". ВIДЕО

Російські військові, якій, ймовірно, були залучені до відбиття дронової атаки на Санкт-Петербург, фільмують масштабні наслідки удару по нафтовому терміналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, що поширюється у соцмережах. 

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З їхніх коментарів зрозуміло, що вони не надто засмучені масштабній пожежі на терміналі і намагаються зробити ефектні карди.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
  • Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Також читайте: Вивели з ладу 40% нафтопереробки РФ та уразили 15 НПЗ: Зеленський про успіхи далекобійних "санкцій" ЗСУ

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Санкт-Петербург (275) нафтопродукти (700) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+8
Завтра в м'ясний штурм,довбой@б
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03.06.2026 09:03 Відповісти
+5
***** як ми дрони проїбали - це наші остані фотки - кацап
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03.06.2026 09:01 Відповісти
+4
На якомусь телеграмканалі у коментарях хтось написав: "Украинская делегация прибыла".
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03.06.2026 09:16 Відповісти
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***** як ми дрони проїбали - це наші остані фотки - кацап
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03.06.2026 09:01 Відповісти
Завтра в м'ясний штурм,довбой@б
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03.06.2026 09:03 Відповісти
ти так пишеш ніби це щось погане для них.
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03.06.2026 09:18 Відповісти
Погане чи хороше...дрону похер.
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03.06.2026 09:22 Відповісти
були б мізки, то він би там не сидів, а працював би курєром піцци
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03.06.2026 09:23 Відповісти
Снайпера на дахах будинків у Петербурзі, виставлені для охорони першої особи, також знімають термінал морського порту, що горить.
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03.06.2026 09:11 Відповісти
Це щоб в приціл спостерігати Дронове шоу над НПЗ
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03.06.2026 09:24 Відповісти
На якомусь телеграмканалі у коментарях хтось написав: "Украинская делегация прибыла".
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03.06.2026 09:16 Відповісти
Молодца... Ай, молодца... Побільше таких удачливих би...
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03.06.2026 09:18 Відповісти
двіжуха, **** (с)
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03.06.2026 09:22 Відповісти
можете самі підпалити пару терміналів та відосиків назнімати.
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03.06.2026 09:25 Відповісти
 
 