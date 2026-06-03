Російські військові тішаться пожежі на нафтовому терміналі у Петербурзі: "Сними меня и как горит! #бать, кадр поймал". ВIДЕО
Російські військові, якій, ймовірно, були залучені до відбиття дронової атаки на Санкт-Петербург, фільмують масштабні наслідки удару по нафтовому терміналу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, що поширюється у соцмережах.
З їхніх коментарів зрозуміло, що вони не надто засмучені масштабній пожежі на терміналі і намагаються зробити ефектні карди.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
- Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.
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