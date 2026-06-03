Поражены военные цели на Кронштадтской базе в России, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал об успешных ударах Сил обороны по объектам в России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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"Есть хорошие результаты наших дальнобойных ударов от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России.



Среди них – Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и сугубо военные цели на Кронштадтской базе", – отметил президент.

Также под ударом находится предприятие в Тамбовском регионе, которое задействовано в производстве российского оружия.

"Расстояние от линии фронта – почти 600 километров.



Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира. Слава Украине!" — подытожил он.

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