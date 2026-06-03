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Поражены военные цели на Кронштадтской базе в России, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал об успешных ударах Сил обороны по объектам в России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Есть хорошие результаты наших дальнобойных ударов от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России.

Среди них – Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и сугубо военные цели на Кронштадтской базе", – отметил президент.

Также под ударом находится предприятие в Тамбовском регионе, которое задействовано в производстве российского оружия.

"Расстояние от линии фронта – почти 600 километров.

Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира. Слава Украине!" — подытожил он.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

Автор: 

Зеленский Владимир (24388) россия (97772) Санкт-Петербург (486) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+2
Так і сказав що всупереч мені ВСУ нанесли успішно удар по кронштадтський базі .

Слава ВСУ!!!
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03.06.2026 09:55 Ответить
+2
Один із уражених кораблів - корвет "Бойкий", який у 2025 році неодноразово супроводжував танкери тіньового флоту в Ла-Манші

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03.06.2026 10:30 Ответить
+1
Из шашлычника в диктора новостей - значительный прогресс за пять лет,ещё пять лет и доростем до борца с казнокрадами.
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03.06.2026 10:18 Ответить
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от цікаво, а якби хоч раз сказав: то не ми?
є ж результативні удари, за які вже досить тривалий час ні пари з вуст
чому б не продовжити цю практику?
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03.06.2026 09:50 Ответить
Так і сказав що всупереч мені ВСУ нанесли успішно удар по кронштадтський базі .

Слава ВСУ!!!
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03.06.2026 09:55 Ответить
Крамівий пЄйзаж ***** ****************...
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03.06.2026 10:15 Ответить
Наші б'ють по важливих об'єктах, а кацапи по жилому сектору! Це буде продовжуватись до тих пір,пока наші не стануть бити теж по їхньому ЖКХ! Тоді, щось можливо зміниться в їхніх головах! Надіюсь на це.
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03.06.2026 10:16 Ответить
Бо у них ракети високоточні, ціль це Київ, або інший великий город, а там вже куди попаде
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03.06.2026 10:27 Ответить
У нас немає стільки ресурсів щоб витрачати їх на такі речі, та і оркам всерівно. Потрібно економіку вибивати і ВПК, як тут не крути, щоб їх олігархи втрачали гроші.

Зупинка терміналу на тиждень також варте цього, не знаю скільки витрачено дронів, але поки немає балістики хоч так.
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03.06.2026 10:27 Ответить
Удари по жкх нічого не дадуть. Так само як вони не мають результату для кацапів, скоріше навпаки. Народ все більше їх ненавидить.
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03.06.2026 10:38 Ответить
Из шашлычника в диктора новостей - значительный прогресс за пять лет,ещё пять лет и доростем до борца с казнокрадами.
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03.06.2026 10:18 Ответить
в битві президента та шоумена завжди перемагає шоумен
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03.06.2026 10:19 Ответить
Квартирку ***** и крейсер Аврора уничтожить это будет очень символично! Ну а если серьёзно то по Питеру надо бить ежедневно в эти дни, бить массированно и беспрерывно, это будет уникальным унижением ботексного чмошника.
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03.06.2026 10:22 Ответить
Один із уражених кораблів - корвет "Бойкий", який у 2025 році неодноразово супроводжував танкери тіньового флоту в Ла-Манші

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03.06.2026 10:30 Ответить
О речник Міністерства Оборони закинув доріжку і заговорив
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03.06.2026 10:37 Ответить
 
 