Поражены военные цели на Кронштадтской базе в России, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал об успешных ударах Сил обороны по объектам в России.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
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"Есть хорошие результаты наших дальнобойных ударов от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России.
Среди них – Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и сугубо военные цели на Кронштадтской базе", – отметил президент.
Также под ударом находится предприятие в Тамбовском регионе, которое задействовано в производстве российского оружия.
"Расстояние от линии фронта – почти 600 километров.
Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира. Слава Украине!" — подытожил он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
- Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.
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є ж результативні удари, за які вже досить тривалий час ні пари з вуст
чому б не продовжити цю практику?
Слава ВСУ!!!
Зупинка терміналу на тиждень також варте цього, не знаю скільки витрачено дронів, але поки немає балістики хоч так.