Уражено військові цілі на Кронштадтській базі у Росії, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів про успішні удари Сил оборони по об'єктах у Росії.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії.
Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі", - зазначив президент.
Також під ударом підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї.
"Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів.
Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні!" - підсумував він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
- Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.
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є ж результативні удари, за які вже досить тривалий час ні пари з вуст
чому б не продовжити цю практику?
Слава ВСУ!!!
Зупинка терміналу на тиждень також варте цього, не знаю скільки витрачено дронів, але поки немає балістики хоч так.
РобінКіндер Гуд-крастиме у всіх без розбору і віддаватиме своїм дітям.