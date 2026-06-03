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Новини Відео Удари по РФ
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Уражено військові цілі на Кронштадтській базі у Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про успішні удари Сил оборони по об'єктах у Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії.

Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі", - зазначив президент.

Також під ударом підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї.

"Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів.

Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні!" - підсумував він.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
  • Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) росія (70276) Санкт-Петербург (275) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+4
Так і сказав що всупереч мені ВСУ нанесли успішно удар по кронштадтський базі .

Слава ВСУ!!!
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03.06.2026 09:55 Відповісти
+2
Из шашлычника в диктора новостей - значительный прогресс за пять лет,ещё пять лет и доростем до борца с казнокрадами.
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03.06.2026 10:18 Відповісти
+2
Один із уражених кораблів - корвет "Бойкий", який у 2025 році неодноразово супроводжував танкери тіньового флоту в Ла-Манші

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03.06.2026 10:30 Відповісти
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от цікаво, а якби хоч раз сказав: то не ми?
є ж результативні удари, за які вже досить тривалий час ні пари з вуст
чому б не продовжити цю практику?
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03.06.2026 09:50 Відповісти
Так і сказав що всупереч мені ВСУ нанесли успішно удар по кронштадтський базі .

Слава ВСУ!!!
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03.06.2026 09:55 Відповісти
Крамівий пЄйзаж ***** ****************...
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03.06.2026 10:15 Відповісти
Наші б'ють по важливих об'єктах, а кацапи по жилому сектору! Це буде продовжуватись до тих пір,пока наші не стануть бити теж по їхньому ЖКХ! Тоді, щось можливо зміниться в їхніх головах! Надіюсь на це.
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03.06.2026 10:16 Відповісти
Бо у них ракети високоточні, ціль це Київ, або інший великий город, а там вже куди попаде
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03.06.2026 10:27 Відповісти
У нас немає стільки ресурсів щоб витрачати їх на такі речі, та і оркам всерівно. Потрібно економіку вибивати і ВПК, як тут не крути, щоб їх олігархи втрачали гроші.

Зупинка терміналу на тиждень також варте цього, не знаю скільки витрачено дронів, але поки немає балістики хоч так.
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03.06.2026 10:27 Відповісти
Удари по жкх нічого не дадуть. Так само як вони не мають результату для кацапів, скоріше навпаки. Народ все більше їх ненавидить.
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03.06.2026 10:38 Відповісти
Из шашлычника в диктора новостей - значительный прогресс за пять лет,ещё пять лет и доростем до борца с казнокрадами.
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03.06.2026 10:18 Відповісти
Ще п'ять років-і вже казнокрадства не буде,бо не буде казни.І буде не диктор новин,а зелений Робін Кіндер Гуд-крастиме у всіх без розбору і віддаватиме своїм дітям.
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03.06.2026 11:20 Відповісти
в битві президента та шоумена завжди перемагає шоумен
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03.06.2026 10:19 Відповісти
Квартирку ***** и крейсер Аврора уничтожить это будет очень символично! Ну а если серьёзно то по Питеру надо бить ежедневно в эти дни, бить массированно и беспрерывно, это будет уникальным унижением ботексного чмошника.
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03.06.2026 10:22 Відповісти
Один із уражених кораблів - корвет "Бойкий", який у 2025 році неодноразово супроводжував танкери тіньового флоту в Ла-Манші

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03.06.2026 10:30 Відповісти
О речник Міністерства Оборони закинув доріжку і заговорив
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03.06.2026 10:37 Відповісти
А случайно в кукурузину газпромовскую *********, не?
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03.06.2026 11:26 Відповісти
 
 