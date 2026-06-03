Уражено військові цілі на Кронштадтській базі у Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про успішні удари Сил оборони по об'єктах у Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії.



Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі", - зазначив президент.

Також під ударом підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї.

"Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів.



Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні!" - підсумував він.

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