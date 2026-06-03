Поражение корвета "Бойкий" в Санкт-Петербурге: работа бойцов СБС. ВИДЕО

Бойцы Сил беспилотных систем нанесли удар по российскому корвету "Бойкий" на Кронштадтской военно-морской базе в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Около 6:35 был атакован сухой док им. Велещинского, Кронштадт (Санкт-Петербург)

"Уставший от походов, корвет "Бойкий" в феврале 2026 года поступил на плановый ремонт. Корвет "Бойкий", проект 20380, третий корвет Балтийского флота ВМФ. Совершенно новый, не побитый, спущен на воду в 2011 году, с 2013 года - на вооружении.

Имеет феерическую историю путешествий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефтяной флот червей, трудяга.

Запомнился триумфальным тараном исследовательского судна "Адмирал Владимирский", - говорится в сообщении.

Корвет был поражен бойцами 1 ОЦ Сил беспилотных систем.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".

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