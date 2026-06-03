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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражение корвета "Бойкий" в Санкт-Петербурге: работа бойцов СБС. ВИДЕО

Бойцы Сил беспилотных систем нанесли удар по российскому корвету "Бойкий" на Кронштадтской военно-морской базе в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Около 6:35 был атакован сухой док им. Велещинского, Кронштадт (Санкт-Петербург)

"Уставший от походов, корвет "Бойкий" в феврале 2026 года поступил на плановый ремонт. Корвет "Бойкий", проект 20380, третий корвет Балтийского флота ВМФ. Совершенно новый, не побитый, спущен на воду в 2011 году, с 2013 года - на вооружении.

Имеет феерическую историю путешествий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефтяной флот червей, трудяга.
Запомнился триумфальным тараном исследовательского судна "Адмирал Владимирский", - говорится в сообщении.

Корвет был поражен бойцами 1 ОЦ Сил беспилотных систем.

Смотрите также: Поражены военные цели на Кронштадтской базе в России, - Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.
  • По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".

Читайте: Россия увеличила экспорт нефти до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения

Автор: 

россия (97772) Санкт-Петербург (486) Бровди Роберт Мадяр (128) Силы беспилотных систем (505) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+9
Був бойкій, став сумний
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03.06.2026 11:46 Ответить
+6
Презентація форуму шедевральна!!! ЗСУ спаліть на хрен все московитське!!!
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03.06.2026 12:05 Ответить
+6
Кажуть, ***** сьогодні на економічному форумі (типу міжнародному) виступати планував. Цікаво на ***** його подивитись, як він свистіти та кашляти буде
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03.06.2026 12:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Був бойкій, став сумний
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03.06.2026 11:46 Ответить
А стояв би на дні як крєйсєр "мацква" то не згорів би.
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03.06.2026 12:41 Ответить
На "Старлінку" явно.
Є інфа, що русня до Маска ломиться, ********** відірваними косічками старобільських дронарниць і наполягаючи, щоб "укротєррорістам" вимкнули той Старлінк, аби вони не бомбили руснявих дронщиків дівчат в трусіках.
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03.06.2026 11:50 Ответить
Став здохлик
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03.06.2026 11:50 Ответить
каком к верху оно так..)
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03.06.2026 11:54 Ответить
Бойко "Бойкий" запылал
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03.06.2026 11:55 Ответить
Гарно "дикі гуси" працюють... Був "байрактар" -штурмовик, а став "штурмовик-камікадзе"...
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03.06.2026 12:03 Ответить
Теж звернув увагу, що ці дрони якось дуже на байрактари схожі, ну от один в один, лише оптико-електронної станції немає і підвісок для зброї.
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03.06.2026 12:44 Ответить
Презентація форуму шедевральна!!! ЗСУ спаліть на хрен все московитське!!!
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03.06.2026 12:05 Ответить
Пітєр в агнє
Как ето так?
Ми все в говне
Путя муд@к

Гойда, гойда!! -
Крічал Ахлабистін
Поздна, поздна
Вот так вот всьо бистра
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03.06.2026 12:05 Ответить
Кажуть, ***** сьогодні на економічному форумі (типу міжнародному) виступати планував. Цікаво на ***** його подивитись, як він свистіти та кашляти буде
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03.06.2026 12:05 Ответить
П'ятий рік російсько-української війни... Горить техніка , купами везуть трупи в Росію... Путін прибігає до своїх шаманів:

- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?

- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление. В Украине февраль именуется «лютый». То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо, что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - «Сичень» же!!!
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03.06.2026 12:12 Ответить
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03.06.2026 12:22 Ответить
"Мухобойкий"
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03.06.2026 12:12 Ответить
А тепер представимо не ці одиниці, які долітають до кацапів, а мільйон дронів зеленського, які б засипали всю кацапню. Але зрозуміло, що мільйона не буде.
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03.06.2026 12:16 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

https://t.me/eRadarrua/95172

На цьому відео прекрасно все :

https://t.me/eRadarrua/95172

Над палаючими терміналами летить український безпілотник, росгвардійці намагаються з автоматів збити БПЛА на чорному тлі димових хмар, а позаду них чеченці чи дагестанці фільмують це видовище і сміються.
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03.06.2026 12:17 Ответить
А що тут написати, тільки БРАВО!!!
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03.06.2026 12:28 Ответить
" Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО ... "
Ось і виходить - " Що НАТО не зможе - ЗСУ допоможе ! " (тм)
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03.06.2026 12:31 Ответить
Движуха для бойкого удалась на славу при чём на славу Украине.
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03.06.2026 12:35 Ответить
Чорноморський флот вже перетворився в флотилію, що далеко від бази боїться відпливати. Тепер за Балтійський флот взялися. Не дарма на Тихоокеанському флоті сітки на субмарини натягують, мабуть щось підозрюють .
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03.06.2026 12:49 Ответить
"Міжнародний економічний форум" розпочався за планом😂
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03.06.2026 12:49 Ответить
 
 