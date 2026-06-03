Поражение корвета "Бойкий" в Санкт-Петербурге: работа бойцов СБС. ВИДЕО
Бойцы Сил беспилотных систем нанесли удар по российскому корвету "Бойкий" на Кронштадтской военно-морской базе в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Около 6:35 был атакован сухой док им. Велещинского, Кронштадт (Санкт-Петербург)
"Уставший от походов, корвет "Бойкий" в феврале 2026 года поступил на плановый ремонт. Корвет "Бойкий", проект 20380, третий корвет Балтийского флота ВМФ. Совершенно новый, не побитый, спущен на воду в 2011 году, с 2013 года - на вооружении.
Имеет феерическую историю путешествий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефтяной флот червей, трудяга.
Запомнился триумфальным тараном исследовательского судна "Адмирал Владимирский", - говорится в сообщении.
Корвет был поражен бойцами 1 ОЦ Сил беспилотных систем.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
- Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.
- По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є інфа, що русня до Маска ломиться, ********** відірваними косічками старобільських дронарниць і наполягаючи, щоб "укротєррорістам" вимкнули той Старлінк, аби вони не бомбили
руснявих дронщиківдівчат в трусіках.
Как ето так?
Ми все в говне
Путя муд@к
Гойда, гойда!! -
Крічал Ахлабистін
Поздна, поздна
Вот так вот всьо бистра
- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление. В Украине февраль именуется «лютый». То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо, что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - «Сичень» же!!!
https://t.me/eRadarrua/95172
На цьому відео прекрасно все :
https://t.me/eRadarrua/95172
Над палаючими терміналами летить український безпілотник, росгвардійці намагаються з автоматів збити БПЛА на чорному тлі димових хмар, а позаду них чеченці чи дагестанці фільмують це видовище і сміються.
Ось і виходить - " Що НАТО не зможе - ЗСУ допоможе ! " (тм)