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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Ураження корвета "Бойкий" у Санкт-Петербурзі: робота воїнів СБС. ВIДЕО

Воїни Сил безпілотних систем уразили російський корвет "Бойкий" на Кронштадтській військово-морській базі у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Близько 6:35 було атаковано сухий док ім. Велещинського, Кронштадт (Санкт-Петербург)

"Втомлений походом, корвет "Бойкий" у лютому 2026 став на плановий ремонт. Корвет "Бойкий", проєкт 20380, третій корвет Балтійського флоту ВМФ. Свіженький, не гепаний, 2011 року на воду, з 2013- на озброєнні.

Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга.
Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна "Адмірал Владимирский", - йдеться в повідомленні.

Корвет було уражено воїнами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем.

Також дивіться: Уражено військові цілі на Кронштадтській базі у Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
  • Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.
  • За даними Генштабу ЗСУ, було уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки"

Читайте: Росія збільшила експорт нафти до найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення

Автор: 

росія (70276) Санкт-Петербург (275) Бровді Роберт Мадяр (129) Сили безпілотних систем (510) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+14
Був бойкій, став сумний
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03.06.2026 11:46 Відповісти
+12
Презентація форуму шедевральна!!! ЗСУ спаліть на хрен все московитське!!!
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03.06.2026 12:05 Відповісти
+9
Кажуть, ***** сьогодні на економічному форумі (типу міжнародному) виступати планував. Цікаво на ***** його подивитись, як він свистіти та кашляти буде
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03.06.2026 12:05 Відповісти
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Був бойкій, став сумний
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03.06.2026 11:46 Відповісти
А стояв би на дні як крєйсєр "мацква" то не згорів би.
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03.06.2026 12:41 Відповісти
На "Старлінку" явно.
Є інфа, що русня до Маска ломиться, ********** відірваними косічками старобільських дронарниць і наполягаючи, щоб "укротєррорістам" вимкнули той Старлінк, аби вони не бомбили руснявих дронщиків дівчат в трусіках.
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03.06.2026 11:50 Відповісти
Став здохлик
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03.06.2026 11:50 Відповісти
каком к верху оно так..)
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03.06.2026 11:54 Відповісти
Бойко "Бойкий" запылал
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03.06.2026 11:55 Відповісти
Гарно "дикі гуси" працюють... Був "байрактар" -штурмовик, а став "штурмовик-камікадзе"...
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03.06.2026 12:03 Відповісти
Теж звернув увагу, що ці дрони якось дуже на байрактари схожі, ну от один в один, лише оптико-електронної станції немає і підвісок для зброї.
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03.06.2026 12:44 Відповісти
Ну, так якщо схема планера відпрацьована - то навіщо "придумувать велосипед"? Можливо, і двигун подібний. Перші радіокеровані "літакоторпеди" робилися зі старих, списаних бомбардувальників. У німців це був Ю-88. У американців - теж такий був. (при його використанні загинув один з братів Кеннеді...)
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03.06.2026 13:09 Відповісти
От і я про теж. Можливо наші скопіювали, можливо турки документацію передали, а можливо і виробничу лінію. А можливо їх турки і виготовляють. Ми про то колись потім дізнаємось. Але результат гарний.
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03.06.2026 13:21 Відповісти
Лінія з випуску "Байрактарів" була закуплена ще при Порошенку.
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03.06.2026 13:24 Відповісти
Про наміри будівництва заводу з виготовлення байрактарів чув. Про закупівлю ліні - ні. Дякую за інформацію!
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03.06.2026 13:29 Відповісти
Презентація форуму шедевральна!!! ЗСУ спаліть на хрен все московитське!!!
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03.06.2026 12:05 Відповісти
Пітєр в агнє
Как ето так?
Ми все в говне
Путя муд@к

Гойда, гойда!! -
Крічал Ахлабистін
Поздна, поздна
Вот так вот всьо бистра
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03.06.2026 12:05 Відповісти
Кажуть, ***** сьогодні на економічному форумі (типу міжнародному) виступати планував. Цікаво на ***** його подивитись, як він свистіти та кашляти буде
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03.06.2026 12:05 Відповісти
П'ятий рік російсько-української війни... Горить техніка , купами везуть трупи в Росію... Путін прибігає до своїх шаманів:

- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?

- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление. В Украине февраль именуется «лютый». То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо, что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - «Сичень» же!!!
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03.06.2026 12:12 Відповісти
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03.06.2026 12:22 Відповісти
Зараз червень - сезон полювання на хробаків!
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03.06.2026 13:08 Відповісти
"Мухобойкий"
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03.06.2026 12:12 Відповісти
А тепер представимо не ці одиниці, які долітають до кацапів, а мільйон дронів зеленського, які б засипали всю кацапню. Але зрозуміло, що мільйона не буде.
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03.06.2026 12:16 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

https://t.me/eRadarrua/95172

На цьому відео прекрасно все :

https://t.me/eRadarrua/95172

Над палаючими терміналами летить український безпілотник, росгвардійці намагаються з автоматів збити БПЛА на чорному тлі димових хмар, а позаду них чеченці чи дагестанці фільмують це видовище і сміються.
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03.06.2026 12:17 Відповісти
А що тут написати, тільки БРАВО!!!
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03.06.2026 12:28 Відповісти
" Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО ... "
Ось і виходить - " Що НАТО не зможе - ЗСУ допоможе ! " (тм)
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03.06.2026 12:31 Відповісти
Движуха для бойкого удалась на славу при чём на славу Украине.
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03.06.2026 12:35 Відповісти
Чорноморський флот вже перетворився в флотилію, що далеко від бази боїться відпливати. Тепер за Балтійський флот взялися. Не дарма на Тихоокеанському флоті сітки на субмарини натягують, мабуть щось підозрюють .
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03.06.2026 12:49 Відповісти
"Міжнародний економічний форум" розпочався за планом😂
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03.06.2026 12:49 Відповісти
Бойко так горит "Бойкий"...
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03.06.2026 13:00 Відповісти
Цікаво, а фюреру бурятів з кличкою "Сортир" хтось насмілиться показати ці кадри?
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03.06.2026 13:02 Відповісти
 
 