Ураження корвета "Бойкий" у Санкт-Петербурзі: робота воїнів СБС. ВIДЕО

Воїни Сил безпілотних систем уразили російський корвет "Бойкий" на Кронштадтській військово-морській базі у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Близько 6:35 було атаковано сухий док ім. Велещинського, Кронштадт (Санкт-Петербург)

"Втомлений походом, корвет "Бойкий" у лютому 2026 став на плановий ремонт. Корвет "Бойкий", проєкт 20380, третій корвет Балтійського флоту ВМФ. Свіженький, не гепаний, 2011 року на воду, з 2013- на озброєнні.

Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга.

Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна "Адмірал Владимирский", - йдеться в повідомленні.

Корвет було уражено воїнами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За даними Генштабу ЗСУ, було уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки"

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