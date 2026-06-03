Ураження корвета "Бойкий" у Санкт-Петербурзі: робота воїнів СБС. ВIДЕО
Воїни Сил безпілотних систем уразили російський корвет "Бойкий" на Кронштадтській військово-морській базі у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 6:35 було атаковано сухий док ім. Велещинського, Кронштадт (Санкт-Петербург)
"Втомлений походом, корвет "Бойкий" у лютому 2026 став на плановий ремонт. Корвет "Бойкий", проєкт 20380, третій корвет Балтійського флоту ВМФ. Свіженький, не гепаний, 2011 року на воду, з 2013- на озброєнні.
Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга.
Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна "Адмірал Владимирский", - йдеться в повідомленні.
Корвет було уражено воїнами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
- Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.
- За даними Генштабу ЗСУ, було уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є інфа, що русня до Маска ломиться, ********** відірваними косічками старобільських дронарниць і наполягаючи, щоб "укротєррорістам" вимкнули той Старлінк, аби вони не бомбили
руснявих дронщиківдівчат в трусіках.
Как ето так?
Ми все в говне
Путя муд@к
Гойда, гойда!! -
Крічал Ахлабистін
Поздна, поздна
Вот так вот всьо бистра
- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление. В Украине февраль именуется «лютый». То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо, что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - «Сичень» же!!!
https://t.me/eRadarrua/95172
На цьому відео прекрасно все :
https://t.me/eRadarrua/95172
Над палаючими терміналами летить український безпілотник, росгвардійці намагаються з автоматів збити БПЛА на чорному тлі димових хмар, а позаду них чеченці чи дагестанці фільмують це видовище і сміються.
Ось і виходить - " Що НАТО не зможе - ЗСУ допоможе ! " (тм)