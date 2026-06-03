Росія виплачує своїм НПЗ багатомільярдні компенсації, що зменшує її державні доходи

Російський уряд у травні цього року виплатив нафтопереробним заводам 204,3 млрд руб. ($2,8 млрд), що майже вп'ятеро більше, ніж роком раніше, і порівняно з 207,5 млрд руб. у квітні, що було найвищим показником за місяць із грудня 2023 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Міністерства фінансів РФ.

Виплати, які частково компенсують нафтопереробним заводам різницю в цінах на транспортне паливо в Росії та за кордоном, різко зросли після зростання цін на світових ринках через війну в Ірані.

Субсидії мають вирішальне значення для російських виробників палива, які за останні кілька місяців майже щодня зазнавали атак українських безпілотників.

Так, без багатомільйонних рублевих виплат російський бюджет отримав би більше від зростання ціни на нафту Urals, ключову експортну суміш країни.

Міністерство фінансів РФ розрахувало травневі податки на основі середньої ціни $94,87 за барель, що на 73% більше, ніж рік тому, оскільки війна в Ірані порушила поставки нафти з Перської затоки через Ормузьку протоку.

Наслідки ударів України

Українські удари по нафтопереробних заводах Росії вже знизили рівень переробки в країні до найнижчого за понад 16 років, що збільшило експорт сирої нафти та змусило уряд РФ запровадити заборону на експорт авіаційного палива на додаток до обмежень на бензин.

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Нафтогазові доходи

Як повідомлялося, податкові надходження Росії від нафти й газу, які становлять близько п'ятої частини загальних доходів бюджету РФ, у травні зросли на 32,4% порівняно з показником минулого року, до 678,9 млрд руб. ($9,3 млрд), завдяки зростанню світових цін на нафту, спричиненому війною на Близькому Сході.

При цьому доходи скоротилися на 20,7% порівняно з квітнем, коли російський бюджет отримав додаткові платежі з податку на прибуток, який сплачувався циклічно.

Загальний обсяг доходів за перші п'ять місяців року склав майже 3 трлн руб., що приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Нафтовий ринок

Раніше стало відомо, що Росія експортує найбільше сирої нафти з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, оскільки атаки України на нафтопереробні заводи РФ змушують виводити на світовий ринок більше барелів.

Поставки Росії з початку року становлять 3,46 млн барелів на день, що приблизно на 120 тис. барелів на день більше, ніж у 2025 році, і перевищує середньорічні показники за кожен рік із початку повномасштабної війни.

Ціни на нафту в середу, 3 червня, продовжили зростання після підйому на попередній сесії на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Іран завдав ракетних ударів по Кувейту та Бахрейну, тоді як переговори між Тегераном і Вашингтоном не принесли суттєвих результатів.