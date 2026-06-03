Уражено ворожий корвет у Кронштадті, - Генштаб

У ніч на 3 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Кронштадті (одна з баз Балтійського флоту ВМФ РФ) уразили корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Нові деталі

За попередньою інформацією, йдеться про корабель "Бойкий".

На борту судна підтверджено масштабну пожежу. Результати і масштаби збитків уточнюються.

"Корвети проєкту 20380 є багатоцільовими бойовими кораблями ближньої морської зони, призначеними для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та повітряними цілями, а також для завдання ударів по берегових об’єктах", - пояснили у Генштабі.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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