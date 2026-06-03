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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено ворожий корвет у Кронштадті, - Генштаб

уражено корвет рф

У ніч на 3 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Кронштадті (одна з баз Балтійського флоту ВМФ РФ) уразили корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Нові деталі

За попередньою інформацією, йдеться про корабель "Бойкий".

На борту судна підтверджено масштабну пожежу. Результати і масштаби збитків уточнюються.

"Корвети проєкту 20380 є багатоцільовими бойовими кораблями ближньої морської зони, призначеними для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та повітряними цілями, а також для завдання ударів по берегових об’єктах", - пояснили у Генштабі.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Також читайте: У Пулково через атаку дронів затримано 29 рейсів: пожежа на нафтовому терміналі не вщухає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
  • Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Також читайте: Вивели з ладу 40% нафтопереробки РФ та уразили 15 НПЗ: Зеленський про успіхи далекобійних "санкцій" ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (8438) корабель (1656) Санкт-Петербург (275) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+14
Респект!...
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03.06.2026 13:19 Відповісти
+5
Бункерный клоп забыл спросить разрешение у Зеленского на проведение экономического форума.
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03.06.2026 13:51 Відповісти
+5
От мені подобаються назви лаптєносних кораблів. "Грємящий", "На шухєрє стоящий", "В зад дающій", "Оборзєвший"
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03.06.2026 13:53 Відповісти
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Респект!...
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03.06.2026 13:19 Відповісти
З Криму втекли в новоросійск, а з кронштаду куди будуть? Мабуть у владівосток
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03.06.2026 14:39 Відповісти
на дно, морське..
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03.06.2026 14:43 Відповісти
Курвет "Мухобойкий"
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03.06.2026 13:33 Відповісти
Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт... )))
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03.06.2026 13:46 Відповісти
Бункерный клоп забыл спросить разрешение у Зеленского на проведение экономического форума.
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03.06.2026 13:51 Відповісти
Мадяр вже на форумі..
долетів раніше за хла..
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03.06.2026 14:46 Відповісти
Із України з ненавистю❤️🇺🇦❤️
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03.06.2026 13:52 Відповісти
От мені подобаються назви лаптєносних кораблів. "Грємящий", "На шухєрє стоящий", "В зад дающій", "Оборзєвший"
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03.06.2026 13:53 Відповісти
Дійсно суто у кацапському стилі! "Сосущий" і "Пердящий" теж збагатять образ москальських корит
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03.06.2026 14:52 Відповісти
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03.06.2026 13:57 Відповісти
Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт.. ждут когда дроны с Украины прилетят...
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03.06.2026 14:00 Відповісти
Стєрєгущій нє устєрьог - і йому відірвало "тєрє".
Тепер він просто Срущій.
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03.06.2026 14:02 Відповісти
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03.06.2026 14:03 Відповісти
Движуха в Пітері https://www.youtube.com/watch?v=FeVR_O9axjQ
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03.06.2026 14:58 Відповісти
 
 