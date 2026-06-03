РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12756 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 806 17

Поражен вражеский корвет в Кронштадте, - Генштаб

поражен корвет РФ

В ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Кронштадте (одна из баз Балтийского флота ВМФ РФ) поразили корвет проекта 20380 типа "Стерегущий".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новые подробности

По предварительной информации, речь идет о корабле "Бойкий".

На борту судна подтвержден масштабный пожар. Результаты и масштабы ущерба уточняются.

"Корветы проекта 20380 являются многоцелевыми боевыми кораблями ближней морской зоны, предназначенными для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и воздушными целями, а также для нанесения ударов по береговым объектам", — пояснили в Генштабе.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Читайте также: В Пулково из-за атаки дронов задержаны 29 рейсов: пожар на нефтяном терминале не утихает. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

Читайте также: Вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ: Зеленский об успехах дальнобойных "санкций" ВСУ

Автор: 

Генштаб ВС (8132) корабль (2070) Санкт-Петербург (486) Удары по РФ (987)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Респект!...
показать весь комментарий
03.06.2026 13:19 Ответить
+4
Бункерный клоп забыл спросить разрешение у Зеленского на проведение экономического форума.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:51 Ответить
+4
От мені подобаються назви лаптєносних кораблів. "Грємящий", "На шухєрє стоящий", "В зад дающій", "Оборзєвший"
показать весь комментарий
03.06.2026 13:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект!...
показать весь комментарий
03.06.2026 13:19 Ответить
З Криму втекли в новоросійск, а з кронштаду куди будуть? Мабуть у владівосток
показать весь комментарий
03.06.2026 14:39 Ответить
на дно, морське..
показать весь комментарий
03.06.2026 14:43 Ответить
Курвет "Мухобойкий"
показать весь комментарий
03.06.2026 13:33 Ответить
Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт... )))
показать весь комментарий
03.06.2026 13:46 Ответить
Бункерный клоп забыл спросить разрешение у Зеленского на проведение экономического форума.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:51 Ответить
Мадяр вже на форумі..
долетів раніше за хла..
показать весь комментарий
03.06.2026 14:46 Ответить
Із України з ненавистю❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
03.06.2026 13:52 Ответить
От мені подобаються назви лаптєносних кораблів. "Грємящий", "На шухєрє стоящий", "В зад дающій", "Оборзєвший"
показать весь комментарий
03.06.2026 13:53 Ответить
Дійсно суто у кацапському стилі! "Сосущий" і "Пердящий" теж збагатять образ москальських корит
показать весь комментарий
03.06.2026 14:52 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2026 13:57 Ответить
Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт.. ждут когда дроны с Украины прилетят...
показать весь комментарий
03.06.2026 14:00 Ответить
Стєрєгущій нє устєрьог - і йому відірвало "тєрє".
Тепер він просто Срущій.
показать весь комментарий
03.06.2026 14:02 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2026 14:03 Ответить
Движуха в Пітері https://www.youtube.com/watch?v=FeVR_O9axjQ
показать весь комментарий
03.06.2026 14:58 Ответить
 
 