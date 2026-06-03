Поражен вражеский корвет в Кронштадте, - Генштаб

В ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Кронштадте (одна из баз Балтийского флота ВМФ РФ) поразили корвет проекта 20380 типа "Стерегущий".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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По предварительной информации, речь идет о корабле "Бойкий".

На борту судна подтвержден масштабный пожар. Результаты и масштабы ущерба уточняются.

"Корветы проекта 20380 являются многоцелевыми боевыми кораблями ближней морской зоны, предназначенными для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и воздушными целями, а также для нанесения ударов по береговым объектам", — пояснили в Генштабе.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

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