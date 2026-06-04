В нефтяном терминале "Санкт-Петербург" уничтожен один и повреждены шесть резервуаров, - Генштаб

В Генштабе ВСУ уточнили результаты нанесения удара по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"3 июня и в ночь на 4 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

В частности, поражен пограничный сторожевой корабль проекта 10410 (шифр "Светляк") в акватории Азовского моря. Масштабы ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

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Также был поражен район сосредоточения вооружения и военной техники врага вблизи Новоегоровки (Харьковская область) и пункт управления противника в районе Очеретино (Донецкая область).

В районе Гринталя (Донецкая область) атакованы склад боеприпасов и склады горюче-смазочных материалов в Симферополе (АР Крым) и Мелитополе (Запорожская область).

Поражена территория филиала ООО "Гефест-М" - пороховой завод "Эластик" в Рязанской области. Начался пожар на площади более 400 кв. м.

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Санкт-Петербург

"По результатам дополнительного анализа установлено, что 3 июня 2026 года в районе нефтяного терминала "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, РФ) уничтожен один резервуар и повреждены шесть резервуаров и две технические эстакады", - отметили там.

Также подтверждено возгорание складского помещения площадью более 200 кв. м на предприятии по производству составных частей высокоточного вооружения "Мичуринский завод "Прогресс" в Тамбовской области РФ.

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