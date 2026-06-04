8 військових частин позбавили права на самостійне проведення базової підготовки, - Сирський
Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Під час наради він зазначив, що до програми БЗВП вже включають практичні дії у складі груп з виявлення та знищення безпілотників малого класу - коптерів та FPV-дронів.
"Водночас, якою б передовою не була програма підготовки, а визначальним чинником залишається людський. Там, де командири дбають про підлеглих, покращують побутові умови, розвивають навчальну базу, де інструктори супроводжують новобранців і підтримують постійний зворотний зв’язок, — там вища якість підготовки та менше випадків самовільного залишення частин", - наголосив Сирський.
Перевірки у військових частинах
Сирський заслухав результати перевірок, проведених у травні в 72 військових частинах, які отримали право проводити БЗВП на власній базі.
"За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців.
Недоторканних немає. Якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам. Тому продовжуємо вдосконалювати систему БЗВП, посилювати адаптацію мобілізованих у навчальних центрах і бойових частинах, підвищувати рівень психологічної підготовки та реалізовувати додаткові заходи для профілактики СЗЧ", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Також він заслухав пропозиції представників командувань видів і родів військ, а також бойових бригад щодо подальшого підвищення якості підготовки.
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Тоді в новобранців буде, і витривалість,і вміння захистити себе від посягання на честь від чванливих вищих по рангу.
хз, як з ними бути щодо фізо
Трохи можна зі штангою,та і вдари хоча би відпрацювати.
Брату 59, з березня 22-го призваний,не зовсім геть здоровий,худощавий,у відпустці був,все оце найбазовіше,по вигляду, міг би пройти,якби навчали
прибув новий, наче за влк усе гуд, просиш знайомого лікаря, він відкриває helsi, а там....
у спеців (в усіх при цьому), наче спортики на постійній основі, але після 35 та до 40 - біда чорна...