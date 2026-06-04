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Новини Базова військова підготовка
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8 військових частин позбавили права на самостійне проведення базової підготовки, - Сирський

Реформа БЗВП: Сирський розповів про результати перевірок

Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час наради він зазначив, що до програми БЗВП вже включають практичні дії у складі груп з виявлення та знищення безпілотників малого класу - коптерів та FPV-дронів.

"Водночас, якою б передовою не була програма підготовки, а визначальним чинником залишається людський. Там, де командири дбають про підлеглих, покращують побутові умови, розвивають навчальну базу, де інструктори супроводжують новобранців і підтримують постійний зворотний зв’язок, — там вища якість підготовки та менше випадків самовільного залишення частин", - наголосив Сирський.

Також читайте: Присутність російського флоту в Чорному морі практично нівельована, - Сирський

Перевірки у військових частинах

Сирський заслухав результати перевірок, проведених у травні в 72 військових частинах, які отримали право проводити БЗВП на власній базі.

"За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців.

Недоторканних немає. Якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам. Тому продовжуємо вдосконалювати систему БЗВП, посилювати адаптацію мобілізованих у навчальних центрах і бойових частинах, підвищувати рівень психологічної підготовки та реалізовувати додаткові заходи для профілактики СЗЧ", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Також він заслухав пропозиції представників командувань видів і родів військ, а також бойових бригад щодо подальшого підвищення якості підготовки.

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Автор: 

ЗСУ (8774) Сирський Олександр (942) БЗВП (9)
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Топ коментарі
+3
у мобілізованих 50+ з фізо біда: тиск, тромби, варікози, спина, суглоби...
хз, як з ними бути щодо фізо
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04.06.2026 12:22 Відповісти
+2
"І всіх рекрутів з цих частин переведено на БЗВП до Скелі"
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04.06.2026 12:07 Відповісти
+1
1 на 1000
прибув новий, наче за влк усе гуд, просиш знайомого лікаря, він відкриває helsi, а там....
у спеців (в усіх при цьому), наче спортики на постійній основі, але після 35 та до 40 - біда чорна...
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04.06.2026 12:36 Відповісти
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"І всіх рекрутів з цих частин переведено на БЗВП до Скелі"
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04.06.2026 12:07 Відповісти
Комбат її розповідав жахливі речі...
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04.06.2026 12:13 Відповісти
Найбазовою мала би бути фіз.підготовка і навчання самооборони.
Тоді в новобранців буде, і витривалість,і вміння захистити себе від посягання на честь від чванливих вищих по рангу.
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04.06.2026 12:11 Відповісти
у мобілізованих 50+ з фізо біда: тиск, тромби, варікози, спина, суглоби...
хз, як з ними бути щодо фізо
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04.06.2026 12:22 Відповісти
Не у всіх.
Трохи можна зі штангою,та і вдари хоча би відпрацювати.
Брату 59, з березня 22-го призваний,не зовсім геть здоровий,худощавий,у відпустці був,все оце найбазовіше,по вигляду, міг би пройти,якби навчали
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04.06.2026 12:30 Відповісти
1 на 1000
прибув новий, наче за влк усе гуд, просиш знайомого лікаря, він відкриває helsi, а там....
у спеців (в усіх при цьому), наче спортики на постійній основі, але після 35 та до 40 - біда чорна...
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04.06.2026 12:36 Відповісти
Так по ВЛК все, що не доходить до статусу "непридатний", взагалі не враховується - здоровий і все тут. У лікарів ВЛК є тільки 2 критерії - придатний - непридатний, інше не має значення.
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04.06.2026 12:48 Відповісти
Як првило це так. Хоча, зрідка трапляються і виключення.
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04.06.2026 12:44 Відповісти
список цих 8 ми частин є десь?
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04.06.2026 12:20 Відповісти
Як змусити командирів ставитися до підлеглих з повагою і за Статутом ? Тільки під загрозою що за зловживання будь який командир може бути розжалуваний до рядового .
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04.06.2026 12:40 Відповісти
Ці бзвп смердять совковими нормативами 50 річної давності, не кожен зможе пробігти псих смугу 1.5 км у повній вкладці без належної фіз підготовки, зараз епоха дронів, може краще відразу готувати на операторів?
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04.06.2026 13:21 Відповісти
 
 