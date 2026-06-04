8 військових частин позбавили права на самостійне проведення базової підготовки, - Сирський

Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час наради він зазначив, що до програми БЗВП вже включають практичні дії у складі груп з виявлення та знищення безпілотників малого класу - коптерів та FPV-дронів.

"Водночас, якою б передовою не була програма підготовки, а визначальним чинником залишається людський. Там, де командири дбають про підлеглих, покращують побутові умови, розвивають навчальну базу, де інструктори супроводжують новобранців і підтримують постійний зворотний зв’язок, — там вища якість підготовки та менше випадків самовільного залишення частин", - наголосив Сирський.

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Перевірки у військових частинах

Сирський заслухав результати перевірок, проведених у травні в 72 військових частинах, які отримали право проводити БЗВП на власній базі.

"За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців.



Недоторканних немає. Якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам. Тому продовжуємо вдосконалювати систему БЗВП, посилювати адаптацію мобілізованих у навчальних центрах і бойових частинах, підвищувати рівень психологічної підготовки та реалізовувати додаткові заходи для профілактики СЗЧ", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Також він заслухав пропозиції представників командувань видів і родів військ, а також бойових бригад щодо подальшого підвищення якості підготовки.

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