Присутність російського флоту в Чорному морі практично нівельована, - Сирський
Чорноморська операційна зона - одна з тих складових театру бойових дій, де Сили оборони України диктують російським загарбникам свої умови, руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. Присутність флоту РФ у Чорному й Азовському морях практично нівельована.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Сирський відвідав Одесу та провів нараду з керівництвом ВМС України
Сирський розповів, що під час робочої поїздки до Одеси зустрівся з керівництвом та офіцерами Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Саме наші ВМС сьогодні є ключовим елементом забезпечення обороноздатності та безпеки в чорноморському регіоні. У фокусі уваги - захист південних рубежів, підвищення здатності ефективно діяти на морі.
Зокрема, Сирський заслухав доповіді командувача ВМС ЗС України віцеадмірала Олексія Неїжпапи та інших посадових осіб щодо обстановки в Чорноморській операційній зоні, зміцнення безпеки морських шляхів та портів.
Головком ознайомився з роботою комплексів "Нептун" і підрозділів оборони портів
"Разом із начальником Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим відвідав підрозділи ударних сил ВМС - берегові протикорабельні ракетні комплекси "Нептун", а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій - корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони", - повідомив головком.
Також на місці він провів нараду з питань оборони України з моря. Ознайомився з результатами та подальшими кроками в напрямку розвитку надводних сил, морських безекіпажних комплексів та безпілотних авіаційних систем.
"Роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, зокрема й на морі. Тому наше завдання – масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення, діяти на випередження.
Будемо посилювати бойові спроможності корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам ворога", - наголосив він.
В Україні створюють інтегровану систему морської обізнаності
Ще один важливий напрямок - створення Інтегрованої системи морської обізнаності з об’єднанням всіх сенсорів міністерств і відомств України, що діють на морі. Певні рішення вже реалізовуються як на тактичному, так і на оперативному та стратегічному рівнях.
За результатами спільних заходів Сирський віддав необхідні розпорядження для подальших дій.
Він також подякував кожному військовому моряку, який наближає нашу перемогу та тримає море під українським прапором.
