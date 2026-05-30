4 740 21

Присутність російського флоту в Чорному морі практично нівельована, - Сирський

Чорноморська операційна зона - одна з тих складових театру бойових дій, де Сили оборони України диктують російським загарбникам свої умови, руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. Присутність флоту РФ у Чорному й Азовському морях практично нівельована.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський відвідав Одесу та провів нараду з керівництвом ВМС України

Сирський в Одесі
Сирський розповів, що під час робочої поїздки до Одеси зустрівся з керівництвом та офіцерами Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Саме наші ВМС сьогодні є ключовим елементом забезпечення обороноздатності та безпеки в чорноморському регіоні. У фокусі уваги - захист південних рубежів, підвищення здатності ефективно діяти на морі.

Зокрема, Сирський заслухав доповіді командувача ВМС ЗС України віцеадмірала Олексія Неїжпапи та інших посадових осіб щодо обстановки в Чорноморській операційній зоні, зміцнення безпеки морських шляхів та портів.

Головком ознайомився з роботою комплексів "Нептун" і підрозділів оборони портів

"Разом із начальником Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим відвідав підрозділи ударних сил ВМС - берегові протикорабельні ракетні комплекси "Нептун", а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій - корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони", - повідомив головком.

Також на місці він провів нараду з питань оборони України з моря. Ознайомився з результатами та подальшими кроками в напрямку розвитку надводних сил, морських безекіпажних комплексів та безпілотних авіаційних систем.

"Роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, зокрема й на морі. Тому наше завдання – масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення, діяти на випередження.

Будемо посилювати бойові спроможності корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам ворога", - наголосив він.

В Україні створюють інтегровану систему морської обізнаності

Ще один важливий напрямок - створення Інтегрованої системи морської обізнаності з об’єднанням всіх сенсорів міністерств і відомств України, що діють на морі. Певні рішення вже реалізовуються як на тактичному, так і на оперативному та стратегічному рівнях.

За результатами спільних заходів Сирський віддав необхідні розпорядження для подальших дій.

Він також подякував кожному військовому моряку, який наближає нашу перемогу та тримає море під українським прапором.

В целом это так. Однако, как пуляли КР "Калибр", так и пуляют(по мере поступления).
показати весь коментар
30.05.2026 16:00 Відповісти
А підводні човни? Невже ніззя розробити систему щоб їх відправляти на дно?
показати весь коментар
30.05.2026 16:00 Відповісти
У тих підводних човнів якісь проблеми з запуском "калібрів", з борту, і вони стоять, як "білі слони" в храмах Таїланду - ресурси жеруть, а в море не виходять, і користі не приносять... Так навіщо на них витрачать **********?
показати весь коментар
30.05.2026 16:11 Відповісти
А ще каспійські порти треба роздовбати , де паркуються кораблі з яких пиляють по Україні
показати весь коментар
30.05.2026 16:02 Відповісти
Брехливий мудак! "Загалом у складі Чорноморського флоту РФ залишається 8 боєздатних кораблів та підводних човнів, які технічно здатні запускати крилаті ракети «Калібр». У разі виведення їх усіх одночасно, вони теоретично спроможні запустити понад 50 ракет в одному залпі. [https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4007892-rosia-mae-8-nosiiv-kalibriv-u-cornomu-mori-zdebilsogo-vikoristovue-pidvodni-pletencuk.html 1] Сирскій, пошьол *****!
показати весь коментар
30.05.2026 16:14 Відповісти
А их новые БЭКи - это не угроза? Хватит заниматься очковтирательством.
показати весь коментар
30.05.2026 16:16 Відповісти
Особенно после потопления в устье Дуная вспомогательного судна ВМСУ.
показати весь коментар
30.05.2026 16:19 Відповісти
Они на днях проникли в одесский порт. Правда зачем-то влупили в парусник. Но факт остается фактом - они зашли.
показати весь коментар
30.05.2026 16:22 Відповісти
А шо там з "адміралом есеном"? Влучання було, але наскільки критичне?
показати весь коментар
30.05.2026 17:07 Відповісти
Да ничего. Ошибка в идентификации.
https://militarnyi.com/uk/news/u-novorosijsku-urazyly-yedynyj-na-chornomu-mori-korabel-proyektu-1135m/
показати весь коментар
30.05.2026 18:09 Відповісти
OK, а шо з "питлівим"? Чи теж невідомо?
показати весь коментар
30.05.2026 18:14 Відповісти
За подробностями(кроме бада-бум на видео) надо залазить на кацапские профильные сайты. Нет желания, если честно.
показати весь коментар
30.05.2026 18:24 Відповісти
Ясно. Я все шукаю інфу по Чебоксарам. Але окрім одного https://youtu.be/-coV6m97Xqo?t=48 речення від Стерненка нічого більше не знайщов. Я так розумію, знов фейл...
показати весь коментар
30.05.2026 18:42 Відповісти
"Пытливый" в строю 44 года, скорее всего на этом его карьере конец.
показати весь коментар
30.05.2026 18:46 Відповісти
44? Ви нічого не плутаєте?

Сторожовий корабель «Пытливый» був закладений на стапелі Чорноморського суднобудівного заводу «Янтар» у Калінінграді 27 червня 1979 року (заводський номер № 169). Спущений на воду 16 квітня 1981 року, а 9 лютого 1982 року був включений до складу Чорноморського флоту.
показати весь коментар
30.05.2026 19:44 Відповісти
Может и путаю. Так сколько он лет в строю?).
показати весь коментар
30.05.2026 19:47 Відповісти
А-а-а... Я чомусь вирішив, що ви про рік його закладки написали Соррі, непорозуміння вийшло.
показати весь коментар
30.05.2026 20:13 Відповісти
Точніше, введення в стрій
показати весь коментар
30.05.2026 20:16 Відповісти
Не пойняв - а хто ж то атакував турецькі кораблі? Нє, кацап він і в Україні кацап - "какая гнусная рожа" (с)
показати весь коментар
30.05.2026 19:12 Відповісти
Немає вже там ніякого флоту, він був знищений і потоплений!
показати весь коментар
30.05.2026 20:21 Відповісти
 
 