Присутствие российского флота в Черном море практически нивелировано, - Сырский

Черноморская оперативная зона — одна из тех составляющих театра боевых действий, где Силы обороны Украины диктуют российским захватчикам свои условия, срывают агрессивные планы противника и проводят собственные активные действия. Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский посетил Одессу и провел совещание с руководством ВМС Украины











Сырский рассказал, что во время рабочей поездки в Одессу встретился с руководством и офицерами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Именно наши ВМС сегодня являются ключевым элементом обеспечения обороноспособности и безопасности в черноморском регионе. В центре внимания — защита южных рубежей, повышение способности эффективно действовать на море.

В частности, Сырский заслушал доклады командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы и других должностных лиц об обстановке в Черноморской операционной зоне, укреплении безопасности морских путей и портов.

Главком ознакомился с работой комплексов "Нептун" и подразделений обороны портов

"Вместе с начальником Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым посетил подразделения ударных сил ВМС — береговые противокорабельные ракетные комплексы "Нептун", а также подразделения обороны портов и морских коммуникаций — корабельно-катерный состав, подразделения противовоздушной и противокатерной обороны", — сообщил главнокомандующий.

Также на месте он провел совещание по вопросам обороны Украины с моря. Ознакомился с результатами и дальнейшими шагами в направлении развития надводных сил, морских беспилотных комплексов и беспилотных авиационных систем.

"Роль беспилотных и безэкипажных систем становится решающей во всех доменах, в том числе и на море. Поэтому наша задача – масштабировать производство, быстро внедрять новые решения, действовать на опережение.

Будем усиливать боевые возможности корабельно-катерного состава для противодействия морским и воздушным дронам врага", — подчеркнул он.

В Украине создают интегрированную систему морской осведомленности

Еще одно важное направление – создание интегрированной системы морской осведомленности с объединением всех датчиков министерств и ведомств Украины, действующих на море. Определенные решения уже реализуются как на тактическом, так и на оперативном и стратегическом уровнях.

По результатам совместных мероприятий Сырский отдал необходимые распоряжения для дальнейших действий.

Он также поблагодарил каждого военного моряка, который приближает нашу победу и держит море под украинским флагом.