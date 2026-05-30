Присутствие российского флота в Черном море практически нивелировано, - Сырский

Черноморская оперативная зона — одна из тех составляющих театра боевых действий, где Силы обороны Украины диктуют российским захватчикам свои условия, срывают агрессивные планы противника и проводят собственные активные действия. Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский посетил Одессу и провел совещание с руководством ВМС Украины

Сырский рассказал, что во время рабочей поездки в Одессу встретился с руководством и офицерами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Именно наши ВМС сегодня являются ключевым элементом обеспечения обороноспособности и безопасности в черноморском регионе. В центре внимания — защита южных рубежей, повышение способности эффективно действовать на море.

В частности, Сырский заслушал доклады командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы и других должностных лиц об обстановке в Черноморской операционной зоне, укреплении безопасности морских путей и портов.

Главком ознакомился с работой комплексов "Нептун" и подразделений обороны портов

"Вместе с начальником Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым посетил подразделения ударных сил ВМС — береговые противокорабельные ракетные комплексы "Нептун", а также подразделения обороны портов и морских коммуникаций — корабельно-катерный состав, подразделения противовоздушной и противокатерной обороны", — сообщил главнокомандующий.

Также на месте он провел совещание по вопросам обороны Украины с моря. Ознакомился с результатами и дальнейшими шагами в направлении развития надводных сил, морских беспилотных комплексов и беспилотных авиационных систем.

"Роль беспилотных и безэкипажных систем становится решающей во всех доменах, в том числе и на море. Поэтому наша задача – масштабировать производство, быстро внедрять новые решения, действовать на опережение.

Будем усиливать боевые возможности корабельно-катерного состава для противодействия морским и воздушным дронам врага", — подчеркнул он.

В Украине создают интегрированную систему морской осведомленности

Еще одно важное направление – создание интегрированной системы морской осведомленности с объединением всех датчиков министерств и ведомств Украины, действующих на море. Определенные решения уже реализуются как на тактическом, так и на оперативном и стратегическом уровнях.

По результатам совместных мероприятий Сырский отдал необходимые распоряжения для дальнейших действий.

Он также поблагодарил каждого военного моряка, который приближает нашу победу и держит море под украинским флагом.

ВМС (1528) Черное море (1512) Александр Сырский (919)
А підводні човни? Невже ніззя розробити систему щоб їх відправляти на дно?
30.05.2026 16:00 Ответить
У тих підводних човнів якісь проблеми з запуском "калібрів", з борту, і вони стоять, як "білі слони" в храмах Таїланду - ресурси жеруть, а в море не виходять, і користі не приносять... Так навіщо на них витрачать **********?
30.05.2026 16:11 Ответить
А ще каспійські порти треба роздовбати , де паркуються кораблі з яких пиляють по Україні
30.05.2026 16:02 Ответить
Брехливий мудак! "Загалом у складі Чорноморського флоту РФ залишається 8 боєздатних кораблів та підводних човнів, які технічно здатні запускати крилаті ракети «Калібр». У разі виведення їх усіх одночасно, вони теоретично спроможні запустити понад 50 ракет в одному залпі. [https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4007892-rosia-mae-8-nosiiv-kalibriv-u-cornomu-mori-zdebilsogo-vikoristovue-pidvodni-pletencuk.html 1] Сирскій, пошьол *****!
30.05.2026 16:14 Ответить
А их новые БЭКи - это не угроза? Хватит заниматься очковтирательством.
30.05.2026 16:16 Ответить
Особенно после потопления в устье Дуная вспомогательного судна ВМСУ.
30.05.2026 16:19 Ответить
Они на днях проникли в одесский порт. Правда зачем-то влупили в парусник. Но факт остается фактом - они зашли.
30.05.2026 16:22 Ответить
А шо там з "адміралом есеном"? Влучання було, але наскільки критичне?
30.05.2026 17:07 Ответить
Да ничего. Ошибка в идентификации.
https://militarnyi.com/uk/news/u-novorosijsku-urazyly-yedynyj-na-chornomu-mori-korabel-proyektu-1135m/
30.05.2026 18:09 Ответить
OK, а шо з "питлівим"? Чи теж невідомо?
30.05.2026 18:14 Ответить
За подробностями(кроме бада-бум на видео) надо залазить на кацапские профильные сайты. Нет желания, если честно.
30.05.2026 18:24 Ответить
Ясно. Я все шукаю інфу по Чебоксарам. Але окрім одного https://youtu.be/-coV6m97Xqo?t=48 речення від Стерненка нічого більше не знайщов. Я так розумію, знов фейл...
30.05.2026 18:42 Ответить
"Пытливый" в строю 44 года, скорее всего на этом его карьере конец.
30.05.2026 18:46 Ответить
44? Ви нічого не плутаєте?

Сторожовий корабель «Пытливый» був закладений на стапелі Чорноморського суднобудівного заводу «Янтар» у Калінінграді 27 червня 1979 року (заводський номер № 169). Спущений на воду 16 квітня 1981 року, а 9 лютого 1982 року був включений до складу Чорноморського флоту.
30.05.2026 19:44 Ответить
Может и путаю. Так сколько он лет в строю?).
30.05.2026 19:47 Ответить
А-а-а... Я чомусь вирішив, що ви про рік його закладки написали Соррі, непорозуміння вийшло.
30.05.2026 20:13 Ответить
Точніше, введення в стрій
30.05.2026 20:16 Ответить
Не пойняв - а хто ж то атакував турецькі кораблі? Нє, кацап він і в Україні кацап - "какая гнусная рожа" (с)
30.05.2026 19:12 Ответить
Немає вже там ніякого флоту, він був знищений і потоплений!
30.05.2026 20:21 Ответить
 
 