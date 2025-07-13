Сейчас наибольшую военную активность в Черном море демонстрирует авиация РФ, а не флот, - ВМС

В Черном море российский флот сейчас в основном представлен небольшими катерами, которые выполняют задачи по "противодиверсионной" обороне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, россияне сейчас временно контролируют все побережье Азовского моря

"РФ даже пыталась как-то имплементировать в свое законодательство, записать акваторию Азовского моря своей внутренней акваторией. По их версии, из-за этого на него не должны были распространяться некоторые из норм международного морского права. Это смешно, потому что краденое не предусматривает смены собственника", - отметил он.

Плетенчук отметил, что контролируя побережье, говорить, что они контролируют акваторию, он пока не может, потому что российских кораблей там не наблюдается больше года.

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"А не наблюдаем, потому что акваторию контролирует огнем украинская сторона - ВМС, в частности. Россияне на себе это почувствовали и прекрасно знают. Да, они используют море в официальных целях, в официальные и неофициальные (оккупированные) порты заходят разные суда. Некоторые из них мы преследуем по закону. Это на самом деле очень сложно, некоторые суда с иностранными флагами заходят в российские порты на Азове", - заявил спикер.

Кроме того, по его словам, военные корабли россияне из Азовского моря убрали практически.

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"В Черном море наибольшую активность, если брать военную деятельность, как раз показывает авиация, не флот. Флот сейчас в основном представлен небольшими катерами "Грачонок" или "Раптор", которые выполняют задачи по противодиверсионной обороне. Они стоят на входах в гавани, например Донузлав или Севастопольская бухта. Вот и весь функционал. На надводных кораблях выходить в море, что-то там контролировать они не решаются. Есть подводные лодки, они периодически выходят, но на этом активность и заканчивается. Это интересно с ракурса экономики, математики войны, того что Черноморский флот РФ имеет много личного состава и это пропасть, в которую финансирование они вынуждены тратить, но результата при этом нет", - отметил Плетенчук.