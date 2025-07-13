Сейчас наибольшую военную активность в Черном море демонстрирует авиация РФ, а не флот, - ВМС
В Черном море российский флот сейчас в основном представлен небольшими катерами, которые выполняют задачи по "противодиверсионной" обороне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По словам спикера, россияне сейчас временно контролируют все побережье Азовского моря
"РФ даже пыталась как-то имплементировать в свое законодательство, записать акваторию Азовского моря своей внутренней акваторией. По их версии, из-за этого на него не должны были распространяться некоторые из норм международного морского права. Это смешно, потому что краденое не предусматривает смены собственника", - отметил он.
Плетенчук отметил, что контролируя побережье, говорить, что они контролируют акваторию, он пока не может, потому что российских кораблей там не наблюдается больше года.
"А не наблюдаем, потому что акваторию контролирует огнем украинская сторона - ВМС, в частности. Россияне на себе это почувствовали и прекрасно знают. Да, они используют море в официальных целях, в официальные и неофициальные (оккупированные) порты заходят разные суда. Некоторые из них мы преследуем по закону. Это на самом деле очень сложно, некоторые суда с иностранными флагами заходят в российские порты на Азове", - заявил спикер.
Кроме того, по его словам, военные корабли россияне из Азовского моря убрали практически.
"В Черном море наибольшую активность, если брать военную деятельность, как раз показывает авиация, не флот. Флот сейчас в основном представлен небольшими катерами "Грачонок" или "Раптор", которые выполняют задачи по противодиверсионной обороне. Они стоят на входах в гавани, например Донузлав или Севастопольская бухта. Вот и весь функционал. На надводных кораблях выходить в море, что-то там контролировать они не решаются. Есть подводные лодки, они периодически выходят, но на этом активность и заканчивается. Это интересно с ракурса экономики, математики войны, того что Черноморский флот РФ имеет много личного состава и это пропасть, в которую финансирование они вынуждены тратить, но результата при этом нет", - отметил Плетенчук.
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Мене більш вражає демонстрація польської авіації.
У свому повітряному просторі, але дуже-дуже грізно виходить!