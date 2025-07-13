Нині найбільшу військову активність у Чорному морі демонструє авіація РФ, а не флот, - ВМС

У Чорному морі російський флот зараз здебільшого представлений невеличкими катерами, які виконують завдання з "протидиверсійної" оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами речника, росіяни зараз тимчасово контролюють все узбережжя Азовського моря

"РФ навіть намагалася якось імплементувати в своє законодавство, записати акваторію Азовського моря своєю внутрішньою акваторією. За їхньою версією, через це на нього не мали розповсюджуватися деякі з норм міжнародного морського права. Це смішно, бо крадене не передбачає зміни власника", - зазначив він.

Плетенчук зауважив, що контролюючи узбережжя, казати, що вони контролюють акваторію, він наразі не може, тому що російських кораблів там не спостерігається понад рік.

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"А не спостерігаємо, тому, що акваторію контролює вогнем українська сторона - ВМС, зокрема. Росіяни на собі це відчули і чудово знають. Так, вони використовують море в офіційних цілях, в офіційні та неофіційні (окуповані) порти заходять різні судна. Деякі з них ми переслідуємо за законом. Це насправді дуже складно, деякі судна з іноземними прапорами заходять у російські порти на Азові", - заявив речник.

Крім того, за його словами, військові кораблі росіяни з Азовського моря прибрали практично.

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"В Чорному морі найбільшу активність, якщо брати військову діяльність, якраз показує авіація, не флот. Флот зараз здебільшого представлений невеличкими катерами "Грачонок" або "Раптор", які виконують завдання з протидиверсійної оборони. Вони стоять на входах у гавані, наприклад Донузлав чи Севастопольська бухта. Оце і весь функціонал. На надводних кораблях виходити в море, щось там контролювати вони не наважуються. Є підводні човни, вони періодично виходять, але на цьому активність і закінчується. Це цікаво з ракурсу економіки, математики війни, того що Чорноморський флот РФ має багато особового складу і це прірва, в яку фінансування вони вимушені витрачати, але результату при цьому немає", - зазначив Плетенчук.