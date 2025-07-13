Нині найбільшу військову активність у Чорному морі демонструє авіація РФ, а не флот, - ВМС
У Чорному морі російський флот зараз здебільшого представлений невеличкими катерами, які виконують завдання з "протидиверсійної" оборони.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
За словами речника, росіяни зараз тимчасово контролюють все узбережжя Азовського моря
"РФ навіть намагалася якось імплементувати в своє законодавство, записати акваторію Азовського моря своєю внутрішньою акваторією. За їхньою версією, через це на нього не мали розповсюджуватися деякі з норм міжнародного морського права. Це смішно, бо крадене не передбачає зміни власника", - зазначив він.
Плетенчук зауважив, що контролюючи узбережжя, казати, що вони контролюють акваторію, він наразі не може, тому що російських кораблів там не спостерігається понад рік.
"А не спостерігаємо, тому, що акваторію контролює вогнем українська сторона - ВМС, зокрема. Росіяни на собі це відчули і чудово знають. Так, вони використовують море в офіційних цілях, в офіційні та неофіційні (окуповані) порти заходять різні судна. Деякі з них ми переслідуємо за законом. Це насправді дуже складно, деякі судна з іноземними прапорами заходять у російські порти на Азові", - заявив речник.
Крім того, за його словами, військові кораблі росіяни з Азовського моря прибрали практично.
"В Чорному морі найбільшу активність, якщо брати військову діяльність, якраз показує авіація, не флот. Флот зараз здебільшого представлений невеличкими катерами "Грачонок" або "Раптор", які виконують завдання з протидиверсійної оборони. Вони стоять на входах у гавані, наприклад Донузлав чи Севастопольська бухта. Оце і весь функціонал. На надводних кораблях виходити в море, щось там контролювати вони не наважуються. Є підводні човни, вони періодично виходять, але на цьому активність і закінчується. Це цікаво з ракурсу економіки, математики війни, того що Чорноморський флот РФ має багато особового складу і це прірва, в яку фінансування вони вимушені витрачати, але результату при цьому немає", - зазначив Плетенчук.
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