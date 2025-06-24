Росія має 8 носіїв "Калібрів", у Чорному морі переважно використовує підводні, - Плетенчук

Станом на сьогодні Росія має п'ять надводних і три підводні носії для ракет типу "Калібр", якими завдає ударів по території України. Однак останнім часом використовує переважно підводні ракетоносії з акваторії Чорного моря.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Вісім носіїв: п'ять надводних і три підводних. Загалом це понад 50 пускових", - зазначив Плетенчук.

За його словами, наразі Росія використовує переважно підводні ракетоносії. Якщо раніше носії "Калібрів" застосовувались раз на місяць, то за останній місяць ця кількість зросла до трьох.

"Здебільшого якраз вони використовують саме підводні носії, тому що ними вони більш безпечно для себе можуть оперувати в акваторії Чорного моря. І тут проглядається вже така тенденція, що в цьому місяці порівняно з попередніми вони стали частіше їх застосовувати, маємо три застосування. Попередні три місяці було по одному на місяць. Імовірно, вони у такий спосіб намагаються компенсувати втрату повітряних суден", - підкреслив речник.

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Він додав, що імовірність застосування "Калібрів" є постійно, тому Сили оборони відстежують ситуацію в Чорному та Азовському морях.