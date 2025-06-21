УКР
Новини Ракетна атака
Через нестачу засобів ураження війська РФ стали частіше застосовувати "Калібри", - Плетенчук

ракета калібр

Через нестачу засобів ураження війська РФ стали частіше використовувати морські ракетоносії в акваторії Чорного моря під час атак на Україну.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяinform.

"Зараз є один носій в морі, вважаємо, що він може мати на борту дві ракети. Сьогодні вночі росіяни вчергове застосували такий носій, випустили чотири ракети. Відчувається у росіян нестача засобів ураження, тому що бачимо зміну тактики застосування", - сказав Плетенчук.

Він додав, що раніше росіяни використовували морські ракетоносії в середньому раз на місяць, то у червні вже зафіксовано третє застосування.

"Це застосування не можна назвати масовим, це один і той же корабель, але такий факт підтверджується", - зазначив речник ВМС ЗСУ.

Читайте також: Пуски ракет із Чорного моря сьогодні не фіксувалися, - ВМС

Плетенчук також відзначив, що раніше ознакою запуску ракет "Калібр" була активність ворожої стратегічної авіації. Але станом на зараз росіяни намагаються максимально нашкодити і саме кількість ракет з повітряних носіїв порівняно з попередніми обстрілами зменшилася.

"Але вони намагаються підтримувати темп і застосовуються інші засоби, зокрема, морські носії. І загальна кількість ракет менша, ніж раніше", - пояснив речник ВМС ЗСУ.

Автор: 

ВМС (1443) обстріл (31050) ракети (4183) Плетенчук Дмитро (189)
Топ коментарі
+11
А чом би й нам через нестачу засобів ураження не застосовувати, скажімо, "Тауруси"?
21.06.2025 12:57 Відповісти
+7
Це ми так потужно будемо воювати до 2030 року? Цікаво, а скільки уцілілих міст залишиться взагалі під каденцію гундосого при такому розвитку подій, одне чи два?
21.06.2025 13:03 Відповісти
+6
сусідня новина "параша накопичила майже 2000 ракет різного типу":
https://censor.net/ua/news/3559154/zapasy-rosiyi-raket-i-droniv-gur-rozkrylo-onovleni-dani

> понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр"
> до 260 крилатих ракет Х-101
21.06.2025 12:58 Відповісти
А чом би й нам через нестачу засобів ураження не застосовувати, скажімо, "Тауруси"?
21.06.2025 12:57 Відповісти
Або "довгі нептуни"...
21.06.2025 13:27 Відповісти
сусідня новина "параша накопичила майже 2000 ракет різного типу":
https://censor.net/ua/news/3559154/zapasy-rosiyi-raket-i-droniv-gur-rozkrylo-onovleni-dani

> понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр"
> до 260 крилатих ракет Х-101
21.06.2025 12:58 Відповісти
Два, три тижня?
21.06.2025 12:59 Відповісти
Очевидно, малося на увазі що у орків недостатньо носіїв для запуску ракет а саме стратегічних бомберів. Тому змушені посилювати атаки калібрами з кораблів...
21.06.2025 13:17 Відповісти
Бомбери дуже дорого. Кацапи просто знайшли дешевші і не менш дієві способи.
21.06.2025 16:07 Відповісти
Це ми так потужно будемо воювати до 2030 року? Цікаво, а скільки уцілілих міст залишиться взагалі під каденцію гундосого при такому розвитку подій, одне чи два?
21.06.2025 13:03 Відповісти
Що ви пропонуєте?
21.06.2025 13:18 Відповісти
В той же час зелупи кричать на весь інет ,що параша накопичила майже 2 к ракет і 6 к шлюхедів. У зебілів кокс різних постачальників?
21.06.2025 13:06 Відповісти
Ракет накопили, але стрілять ними з чогось треба. Крім ТУшок інших варіантів нема, а з ними напряг...
21.06.2025 13:20 Відповісти
Чому Магури не відправляють цих нахаб до свого флагмана "Мацква"?
21.06.2025 13:10 Відповісти
Якщо перемоги немає - її треба висмоктати з пальця. "Атріцательний рост".
21.06.2025 13:14 Відповісти
Не речник вмс зсу, а якесь дебілкувате чмо, він спм зрозумів що гавкнув.
21.06.2025 13:17 Відповісти
Я вас вітаю. "Калібри"-це не засоби ураження.👏
21.06.2025 13:30 Відповісти
А ,накопичили і нема засобів?(((А що накопичила Україна?Ну це звичайно військова таємниця і це правильно.
21.06.2025 13:31 Відповісти
Рф накопила более 1950 стратегических ракет разного типа, среди которых крылатые ракеты, баллистика и "Кинжалы", - ГУР

По состоянию на 15 июня основные запасы ракет рф включают:

▪️до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";
▪️до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";
▪️до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;
▪️до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 для бомбардировщиков Ту-22М3;
▪️более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";
▪️до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" для истребителей МиГ-31К;
▪️до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

В ведомстве также сообщили, что на вооружении рф тысячи "шахедов" и их имитаторов.
21.06.2025 13:34 Відповісти
Нехватка говорите? Ну-ну
21.06.2025 13:35 Відповісти
Скоріше товстун похудає чим худий помре .
21.06.2025 14:03 Відповісти
Росія накопичила майже 2000 ракет різного типу, також нарощує виробництво "Шахедів", - ГУР Джерело: https://censor.net/ua/n3559154
21.06.2025 14:25 Відповісти
Поясніть речнику ВМС ЗСУ що "нестача засобів ураження" у ворога - це відсутність будь яких обстрілів з ворожої сторони. ******* радянськосоюзівські.
21.06.2025 16:39 Відповісти
 
 