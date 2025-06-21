Через нестачу засобів ураження війська РФ стали частіше застосовувати "Калібри", - Плетенчук
Через нестачу засобів ураження війська РФ стали частіше використовувати морські ракетоносії в акваторії Чорного моря під час атак на Україну.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяinform.
"Зараз є один носій в морі, вважаємо, що він може мати на борту дві ракети. Сьогодні вночі росіяни вчергове застосували такий носій, випустили чотири ракети. Відчувається у росіян нестача засобів ураження, тому що бачимо зміну тактики застосування", - сказав Плетенчук.
Він додав, що раніше росіяни використовували морські ракетоносії в середньому раз на місяць, то у червні вже зафіксовано третє застосування.
"Це застосування не можна назвати масовим, це один і той же корабель, але такий факт підтверджується", - зазначив речник ВМС ЗСУ.
Плетенчук також відзначив, що раніше ознакою запуску ракет "Калібр" була активність ворожої стратегічної авіації. Але станом на зараз росіяни намагаються максимально нашкодити і саме кількість ракет з повітряних носіїв порівняно з попередніми обстрілами зменшилася.
"Але вони намагаються підтримувати темп і застосовуються інші засоби, зокрема, морські носії. І загальна кількість ракет менша, ніж раніше", - пояснив речник ВМС ЗСУ.
А чом би й нам через нестачу засобів ураження не застосовувати, скажімо, "Тауруси"?
