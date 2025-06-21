РУС
Из-за нехватки средств поражения войска РФ стали чаще применять "Калибры", - Плетенчук

ракета калибр

Из-за недостатка средств поражения войска РФ стали чаще использовать морские ракетоносители в акватории Черного моря во время атак на Украину.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук

"Сейчас есть один носитель в море, считаем, что он может иметь на борту две ракеты. Сегодня ночью россияне в очередной раз применили такой носитель, выпустили четыре ракеты. Чувствуется у россиян нехватка средств поражения, потому что видим изменение тактики применения", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что ранее россияне использовали морские ракетоносители в среднем раз в месяц, то в июне уже зафиксировано третье применение.

"Это применение нельзя назвать массовым, это один и тот же корабль, но такой факт подтверждается", - отметил спикер ВМС ВСУ.

Читайте также: Пуски ракет из Черного моря сегодня не фиксировались, - ВМС

Плетенчук также отметил, что ранее признаком запуска ракет "Калибр" была активность вражеской стратегической авиации. Но по состоянию на сейчас россияне пытаются максимально навредить и именно количество ракет с воздушных носителей по сравнению с предыдущими обстрелами уменьшилось.

"Но они пытаются поддерживать темп и применяются другие средства, в частности, морские носители. И общее количество ракет меньше, чем раньше", - пояснил представитель ВМС ВСУ.

ВМС (1523) обстрел (29713) ракеты (3722) Плетенчук Дмитрий (184)
+11
Через нестачу засобів ураження війська РФ стали частіше застосовувати "Калібри"

А чом би й нам через нестачу засобів ураження не застосовувати, скажімо, "Тауруси"?
21.06.2025 12:57 Ответить
+7
Це ми так потужно будемо воювати до 2030 року? Цікаво, а скільки уцілілих міст залишиться взагалі під каденцію гундосого при такому розвитку подій, одне чи два?
21.06.2025 13:03 Ответить
+6
сусідня новина "параша накопичила майже 2000 ракет різного типу":
https://censor.net/ua/news/3559154/zapasy-rosiyi-raket-i-droniv-gur-rozkrylo-onovleni-dani

> понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр"
> до 260 крилатих ракет Х-101
21.06.2025 12:58 Ответить
Або "довгі нептуни"...
21.06.2025 13:27 Ответить
Два, три тижня?
21.06.2025 12:59 Ответить
Очевидно, малося на увазі що у орків недостатньо носіїв для запуску ракет а саме стратегічних бомберів. Тому змушені посилювати атаки калібрами з кораблів...
21.06.2025 13:17 Ответить
Бомбери дуже дорого. Кацапи просто знайшли дешевші і не менш дієві способи.
21.06.2025 16:07 Ответить
Що ви пропонуєте?
21.06.2025 13:18 Ответить
В той же час зелупи кричать на весь інет ,що параша накопичила майже 2 к ракет і 6 к шлюхедів. У зебілів кокс різних постачальників?
21.06.2025 13:06 Ответить
Ракет накопили, але стрілять ними з чогось треба. Крім ТУшок інших варіантів нема, а з ними напряг...
21.06.2025 13:20 Ответить
Чому Магури не відправляють цих нахаб до свого флагмана "Мацква"?
21.06.2025 13:10 Ответить
Якщо перемоги немає - її треба висмоктати з пальця. "Атріцательний рост".
21.06.2025 13:14 Ответить
Не речник вмс зсу, а якесь дебілкувате чмо, він спм зрозумів що гавкнув.
21.06.2025 13:17 Ответить
Я вас вітаю. "Калібри"-це не засоби ураження.👏
21.06.2025 13:30 Ответить
А ,накопичили і нема засобів?(((А що накопичила Україна?Ну це звичайно військова таємниця і це правильно.
21.06.2025 13:31 Ответить
Рф накопила более 1950 стратегических ракет разного типа, среди которых крылатые ракеты, баллистика и "Кинжалы", - ГУР

По состоянию на 15 июня основные запасы ракет рф включают:

▪️до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";
▪️до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";
▪️до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;
▪️до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 для бомбардировщиков Ту-22М3;
▪️более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";
▪️до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" для истребителей МиГ-31К;
▪️до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

В ведомстве также сообщили, что на вооружении рф тысячи "шахедов" и их имитаторов.
21.06.2025 13:34 Ответить
Нехватка говорите? Ну-ну
21.06.2025 13:35 Ответить
Скоріше товстун похудає чим худий помре .
21.06.2025 14:03 Ответить
Росія накопичила майже 2000 ракет різного типу, також нарощує виробництво "Шахедів", - ГУР Джерело: https://censor.net/ua/n3559154
21.06.2025 14:25 Ответить
Поясніть речнику ВМС ЗСУ що "нестача засобів ураження" у ворога - це відсутність будь яких обстрілів з ворожої сторони. ******* радянськосоюзівські.
21.06.2025 16:39 Ответить
 
 