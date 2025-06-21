Из-за нехватки средств поражения войска РФ стали чаще применять "Калибры", - Плетенчук

Из-за недостатка средств поражения войска РФ стали чаще использовать морские ракетоносители в акватории Черного моря во время атак на Украину.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияinform.

"Сейчас есть один носитель в море, считаем, что он может иметь на борту две ракеты. Сегодня ночью россияне в очередной раз применили такой носитель, выпустили четыре ракеты. Чувствуется у россиян нехватка средств поражения, потому что видим изменение тактики применения", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что ранее россияне использовали морские ракетоносители в среднем раз в месяц, то в июне уже зафиксировано третье применение.

"Это применение нельзя назвать массовым, это один и тот же корабль, но такой факт подтверждается", - отметил спикер ВМС ВСУ.

Плетенчук также отметил, что ранее признаком запуска ракет "Калибр" была активность вражеской стратегической авиации. Но по состоянию на сейчас россияне пытаются максимально навредить и именно количество ракет с воздушных носителей по сравнению с предыдущими обстрелами уменьшилось.

"Но они пытаются поддерживать темп и применяются другие средства, в частности, морские носители. И общее количество ракет меньше, чем раньше", - пояснил представитель ВМС ВСУ.