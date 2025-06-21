Из-за нехватки средств поражения войска РФ стали чаще применять "Калибры", - Плетенчук
Из-за недостатка средств поражения войска РФ стали чаще использовать морские ракетоносители в акватории Черного моря во время атак на Украину.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияinform.
"Сейчас есть один носитель в море, считаем, что он может иметь на борту две ракеты. Сегодня ночью россияне в очередной раз применили такой носитель, выпустили четыре ракеты. Чувствуется у россиян нехватка средств поражения, потому что видим изменение тактики применения", - сказал Плетенчук.
Он добавил, что ранее россияне использовали морские ракетоносители в среднем раз в месяц, то в июне уже зафиксировано третье применение.
"Это применение нельзя назвать массовым, это один и тот же корабль, но такой факт подтверждается", - отметил спикер ВМС ВСУ.
Плетенчук также отметил, что ранее признаком запуска ракет "Калибр" была активность вражеской стратегической авиации. Но по состоянию на сейчас россияне пытаются максимально навредить и именно количество ракет с воздушных носителей по сравнению с предыдущими обстрелами уменьшилось.
"Но они пытаются поддерживать темп и применяются другие средства, в частности, морские носители. И общее количество ракет меньше, чем раньше", - пояснил представитель ВМС ВСУ.
А чом би й нам через нестачу засобів ураження не застосовувати, скажімо, "Тауруси"?
https://censor.net/ua/news/3559154/zapasy-rosiyi-raket-i-droniv-gur-rozkrylo-onovleni-dani
> понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр"
> до 260 крилатих ракет Х-101
По состоянию на 15 июня основные запасы ракет рф включают:
▪️до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";
▪️до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";
▪️до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;
▪️до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 для бомбардировщиков Ту-22М3;
▪️более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";
▪️до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" для истребителей МиГ-31К;
▪️до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.
В ведомстве также сообщили, что на вооружении рф тысячи "шахедов" и их имитаторов.