Россия имеет 8 носителей "Калибров", в Черном море преимущественно использует подводные, - Плетенчук

На сегодня Россия имеет пять надводных и три подводных носителя для ракет типа "Калибр", которыми наносит удары по территории Украины. Однако в последнее время использует преимущественно подводные ракетоносители из акватории Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Восемь носителей: пять надводных и три подводных. В целом это более 50 пусковых", - отметил Плетенчук.

По его словам, сейчас Россия использует преимущественно подводные ракетоносители. Если раньше носители "Калибров" применялись раз в месяц, то за последний месяц это количество возросло до трех.

"В основном как раз они используют именно подводные носители, потому что ими они более безопасно для себя могут оперировать в акватории Черного моря. И здесь просматривается уже такая тенденция, что в этом месяце по сравнению с предыдущими они стали чаще их применять, имеем три применения. Предыдущие три месяца было по одному в месяц. Вероятно, они таким образом пытаются компенсировать потерю воздушных судов", - подчеркнул спикер.

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Он добавил, что вероятность применения "Калибров" есть постоянно, поэтому Силы обороны отслеживают ситуацию в Черном и Азовском морях.