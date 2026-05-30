Залужный назвал шесть главных угроз в Черном море и объяснил, как сдержать Россию

Азово-Черноморский регион чрезвычайно важен для обеспечения национальной безопасности Украины не только благодаря морскому доступу к транснациональному торговому пространству и местам добычи ресурсов.

Об этом пишет посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Из-за войны этот регион уже стал отдельным доменом не только ведения боевых действий, но и защиты как сухопутной зоны, так и припортовой экономической инфраструктуры.

Благодаря нашим решительным действиям и беспрецедентному использованию новых возможностей России не удалось не только лишить Украину выхода к Черному морю, но и в силу таких обстоятельств утратить почти все возможности для условного доминирования в этом регионе. Сам факт господства в Азовском море, как и использование сухопутного коридора в Крым с территории Донецкой области, является лишь формальным временным историческим событием, поскольку уже сегодня практически делает невозможным использование таких возможностей и сводит на нет все усилия России. Все это дает Украине повод для реализации собственной стратегии в этом регионе", — отмечает Залужный.

Далее он поднимает вопрос — каковы стратегические интересы альянсов и союзов и какие угрозы безопасности в Черноморском регионе существуют сегодня?

Экс-глава штаба подробно останавливается на каждом пункте.

1. Отсутствие стратегии НАТО в Черноморском регионе

Несмотря на очевидную активность России и фактическое расширение НАТО за счет прибрежных государств, до сих пор отсутствует стратегия Альянса в отношении Черного моря. Хотя очевидно, что стратегическая важность этого региона для НАТО больше не вызывает сомнений.

Главная ошибка в том, что, продолжая исторически относиться к Черному морю как к "внутреннему озеру России", НАТО фактически дает возможность расширять боевые возможности России, которые с 2000 года принимали беспрецедентные формы и, фактически, позволяли создавать очаги нестабильности в том же Восточном Средиземноморье и на Балканах. Чем это закончилось в Сирии, нам известно. Однако судьба военных баз, в том числе морских, остается неизвестной.

В то время как НАТО в этом регионе продвигало политику не сдерживания и обороны, а сотрудничества и диалога, Россия продолжала рассматривать альянс как главную угрозу своей национальной безопасности. Все это в рамках старого мирового порядка развязывает руки России в отношении экспансии не только на Северном Кавказе, но и в таких странах, как Украина и Молдова.

Украина всегда будет помнить, что Россия обязательно воспользуется любой возможностью отсутствия равновесия, чтобы вновь восстановить свои боевые возможности именно для экспансии — будь то экономической через блокирование путей и логистики, или военной.

2. Стратегия ЕС неэффективна

В мае 2025 года, после долгого стратегического пренебрежения этим регионом, ЕС представил свою стратегию в отношении Черного моря. Несмотря на традиционно заявленные амбициозные цели, эта стратегия в современных условиях, как и представленная в том же году Белая книга-2030, остается декларативной и неэффективной, а значит, лишь подбадривает Россию к более активным действиям и демонстрации возможностей.

Как и в ситуации с Балтийским морем, любая решимость, не подкрепленная практическими шагами, не останавливает Россию. Без создания органа с реальными полномочиями влияния и без реального механизма реагирования такие инициативы всегда будут носить лишь декларативный характер. Сегодня только один вопрос защиты критической морской инфраструктуры потребует не только значительных средств, но и времени. Пример войны в Иране все еще доступен, так же как и наш опыт и прошлая ночь в Румынии.

Даже главная идея создания Черноморского центра морской безопасности пока остается нереализованной. Например, не определено его месторасположение и хотя бы условные механизмы, с помощью которых раннее предупреждение приведет к своевременным и надежным действиям.

Таким образом, хотя Европейский Союз и расширился и имеет перспективу расширения за счет стран, имеющих выход к Черному морю, а также стремление расширить свою торговлю с Африкой и Ближним Востоком именно через Черное море, реальной стратегии защиты и продвижения своих интересов, как и видения европейской безопасности, это объединение еще не сформировало. Все это полностью устраивает Россию, которая и проводила политику предотвращения интеграции Азово-Черноморского региона в европейское и западное пространство.

Необходимость удешевления энергетических ресурсов и желание расширить собственные рынки сбыта в будущем, конечно, приведут к вопросу: как восстановить взаимодействие с Россией после завершения войны в Украине? Это может привести к новым расколам в евроатлантическом сообществе, ослабляя его долгосрочную стратегическую согласованность, в том числе и в этом регионе.

Вместе с тем, постоянное ощущение угрозы со стороны России сейчас все еще способствует широкому пониманию всех прибрежных государств в пользу членства в НАТО и ЕС. Ведь именно ощущение остаться в одиночестве против России, как в случае с Украиной, и быть вне регионального порядка в Черном море напрямую повлияет на внутриполитический порядок в таких странах и их геополитическую идентичность.

3. Риск открытия Босфорского пролива для военных кораблей РФ

Говоря о внерегиональных игроках и их влиянии на регион, конечно же, следует упомянуть Турцию. Она является историческим и географическим гарантом соблюдения нелиторальной политики, которая предусматривает удержание внерегиональных акторов, включая страны НАТО, в отношении Черного и Азовского морей.

Именно благодаря строгому соблюдению Турцией Монтрейской конвенции и блокированию движения военных кораблей через Босфорский пролив во время войны удалось помешать России усилить свой флот и ограничить ее наступательные и ударные возможности.

С ослаблением военного присутствия России в регионе самым опасным вызовом является возможность повторного открытия пролива для прохода российских военных кораблей. Ведь именно прекращение огня и окончание войны при отсутствии стратегий и реальных механизмов у НАТО и ЕС даст России возможность требовать от Турции повторного открытия пролива и, соответственно, восстановления своей военной мощи в регионе.

Россия получит возможность восстановить контроль над торговыми потоками, что будет угрожать экономической жизнеспособности Украины. А впоследствии — восстановить и свою военно-морскую мощь в Черном море и подготовиться к следующему этапу конфликта.

Именно поэтому это должно быть учтено не только при формировании параметров прекращения огня и мирного соглашения, но и дальнейших шагов по формированию правил в регионе. Поэтому, вероятно, то, как будут развиваться отношения между Турцией и Украиной, Турцией и Западом, а также Турцией и Россией в Черном море, окажет определяющее влияние на формирование регионального геополитического порядка.

4. Рост влияния Китая

Несмотря на очевидные усилия России и Турции по ограничению доступа к Черному и Азовскому морям для нелиторальных субъектов, можно с уверенностью констатировать, что влияние внерегионального игрока, а именно Китая, является очевидным и неоспоримым. И если это не угроза, то точно вызов, с которым необходимо считаться всем странам региона.

Китай постепенно и осторожно расширяет свое присутствие в Черноморском регионе. Традиционно именно экономическое влияние Китая неуклонно растет и в целом приветствуется государствами региона из-за своей привлекательности. А такой очевидный интерес государств Черноморского региона к потенциалу китайского экономического сотрудничества может привести к совершенно иному геополитическому образованию в регионе, которое в конечном итоге заставит пересмотреть роль всех субъектов региона.

Маловероятно, что это может вызвать конкуренцию и напряженность в регионе, однако это точно повлечет за собой сначала потерю критической инфраструктуры, а впоследствии и фундаментальных союзников и институтов.

Для Украины важно не забывать, что именно благодаря Китаю Россия все еще имеет возможности убивать украинцев и поддерживать собственную экономику в обход санкционного давления тех же субъектов региона.

5. Стремление России доминировать в Черном море

Пожалуй, главным дестабилизирующим фактором в регионе остается Россия и ее стремление доминировать в Черном море. Для России Черное море — это не просто естественная сфера влияния и доминирования, это стратегическая платформа, необходимая для ее глобальных амбиций, далеко за пределами региона.

Причем, если исторические и традиционные истоки такого стремления остаются понятными, как и ее военные действия, то именно ее возможность вмешиваться в дела причерноморских государств представляет собой абсолютную угрозу для формирования среды безопасности не только в регионе. Такое ее вмешательство опирается на практику хорошо налаженного влияния на внутреннюю политическую, информационную и экономическую сферы, стратегическое манипулирование социальными, этническими и экономическими уязвимостями, а также культивирование и развитие влиятельных местных посредников, чьи интересы совпадают с интересами России, даже если они явно не пророссийские.

Наиболее опасным, как в случае с Украиной, является то, что в зависимости от обстоятельств вмешательство России может быть слишком скрытым. Происходит ли это прямо сейчас в одной из стран региона, говорить некорректно. Однако точно все это было в Украине, с известными последствиями.

6. Широкая доступность современного оружия и технологий

Все эти процессы, связанные с обретением геополитической субъектности и, как следствие, с обретением гарантированной безопасности, непременно должны быть подкреплены именно возможностями силы и механизмами ее реализации.

Именно поэтому едва ли не самый серьезный вызов современности связан не только со стремительным развитием новых вооружений и форм и способов их применения, но и с тем, что эти современные технологии стали доступны не только для ведущих морских держав, но и для террористических группировок, повстанческих формирований или даже криминальных элементов.

Когда мы говорим об Украине, то в Азово-Черноморском регионе она уже не только обладает арсеналом и опытом применения, но и неуклонно развивает свои возможности. Современная война продемонстрировала разрушительную силу относительно дешевых морских и воздушных дронов. Их главная способность заключается еще и в перегрузке и быстром истощении систем ПВО и противодроновой обороны как крупных боевых кораблей, так и систем защиты портовой инфраструктуры.

Как и в небе, на море стоимость морского дрона в сотни раз меньше стоимости ракеты-перехватчика и в тысячи раз — стоимости пораженного судна, что создает проблему экономического истощения. Да, сегодня эти системы находятся в стадии быстрого развития, проявляя как преимущества, так и недостатки. Однако очевидно, что со временем все это побудит к пересмотру фундаментальных основ операций на море.

В условиях компактных морей и прибрежных зон, где исторически происходит основная доля боевых столкновений на море, даже ограниченное применение роботизированных систем в перспективе позволит достичь значительной эффективности, которая находится на уровне или превышает возможности классического флота. Инновационные решения в сфере морских дронов не только компенсируют технические ограничения классических морских платформ, но и создают принципиально новые возможности для проецирования силы, что подтверждается опытом украинско-российского противостояния в Черном море.

"Итак, если основой глобальной экономики остаются морские пути, по которым транспортируется около 90% всех товаров, и портовая инфраструктура, которая их обеспечивает, то очевидно, что их безопасность является прямым стратегическим приоритетом любого морского государства и косвенным интересом для остальных государств мира", — подчеркивает Залужный.

По его мнению, очевиден вывод, что безопасность в Чёрном море и во всём Азово-Чёрноморском регионе будет зависеть от создания реального противовеса вызовам и угрозам, главная из которых — недопущение доминирования России в этом регионе.