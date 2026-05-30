Залужный назвал шесть главных угроз в Черном море и объяснил, как сдержать Россию

Залужный на конференции

Азово-Черноморский регион чрезвычайно важен для обеспечения национальной безопасности Украины не только благодаря морскому доступу к транснациональному торговому пространству и местам добычи ресурсов.

Об этом пишет посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за войны этот регион уже стал отдельным доменом не только ведения боевых действий, но и защиты как сухопутной зоны, так и припортовой экономической инфраструктуры.

Благодаря нашим решительным действиям и беспрецедентному использованию новых возможностей России не удалось не только лишить Украину выхода к Черному морю, но и в силу таких обстоятельств утратить почти все возможности для условного доминирования в этом регионе.

Сам факт господства в Азовском море, как и использование сухопутного коридора в Крым с территории Донецкой области, является лишь формальным временным историческим событием, поскольку уже сегодня практически делает невозможным использование таких возможностей и сводит на нет все усилия России. Все это дает Украине повод для реализации собственной стратегии в этом регионе", — отмечает Залужный.

Далее он поднимает вопрос — каковы стратегические интересы альянсов и союзов и какие угрозы безопасности в Черноморском регионе существуют сегодня?

Экс-глава штаба подробно останавливается на каждом пункте. 

1. Отсутствие стратегии НАТО в Черноморском регионе

Несмотря на очевидную активность России и фактическое расширение НАТО за счет прибрежных государств, до сих пор отсутствует стратегия Альянса в отношении Черного моря. Хотя очевидно, что стратегическая важность этого региона для НАТО больше не вызывает сомнений.

Главная ошибка в том, что, продолжая исторически относиться к Черному морю как к "внутреннему озеру России", НАТО фактически дает возможность расширять боевые возможности России, которые с 2000 года принимали беспрецедентные формы и, фактически, позволяли создавать очаги нестабильности в том же Восточном Средиземноморье и на Балканах. Чем это закончилось в Сирии, нам известно. Однако судьба военных баз, в том числе морских, остается неизвестной.

В то время как НАТО в этом регионе продвигало политику не сдерживания и обороны, а сотрудничества и диалога, Россия продолжала рассматривать альянс как главную угрозу своей национальной безопасности. Все это в рамках старого мирового порядка развязывает руки России в отношении экспансии не только на Северном Кавказе, но и в таких странах, как Украина и Молдова.

Украина всегда будет помнить, что Россия обязательно воспользуется любой возможностью отсутствия равновесия, чтобы вновь восстановить свои боевые возможности именно для экспансии — будь то экономической через блокирование путей и логистики, или военной.

2. Стратегия ЕС неэффективна

В мае 2025 года, после долгого стратегического пренебрежения этим регионом, ЕС представил свою стратегию в отношении Черного моря. Несмотря на традиционно заявленные амбициозные цели, эта стратегия в современных условиях, как и представленная в том же году Белая книга-2030, остается декларативной и неэффективной, а значит, лишь подбадривает Россию к более активным действиям и демонстрации возможностей.

Как и в ситуации с Балтийским морем, любая решимость, не подкрепленная практическими шагами, не останавливает Россию. Без создания органа с реальными полномочиями влияния и без реального механизма реагирования такие инициативы всегда будут носить лишь декларативный характер. Сегодня только один вопрос защиты критической морской инфраструктуры потребует не только значительных средств, но и времени. Пример войны в Иране все еще доступен, так же как и наш опыт и прошлая ночь в Румынии.

Даже главная идея создания Черноморского центра морской безопасности пока остается нереализованной. Например, не определено его месторасположение и хотя бы условные механизмы, с помощью которых раннее предупреждение приведет к своевременным и надежным действиям.

Таким образом, хотя Европейский Союз и расширился и имеет перспективу расширения за счет стран, имеющих выход к Черному морю, а также стремление расширить свою торговлю с Африкой и Ближним Востоком именно через Черное море, реальной стратегии защиты и продвижения своих интересов, как и видения европейской безопасности, это объединение еще не сформировало. Все это полностью устраивает Россию, которая и проводила политику предотвращения интеграции Азово-Черноморского региона в европейское и западное пространство.

Необходимость удешевления энергетических ресурсов и желание расширить собственные рынки сбыта в будущем, конечно, приведут к вопросу: как восстановить взаимодействие с Россией после завершения войны в Украине? Это может привести к новым расколам в евроатлантическом сообществе, ослабляя его долгосрочную стратегическую согласованность, в том числе и в этом регионе.

Вместе с тем, постоянное ощущение угрозы со стороны России сейчас все еще способствует широкому пониманию всех прибрежных государств в пользу членства в НАТО и ЕС. Ведь именно ощущение остаться в одиночестве против России, как в случае с Украиной, и быть вне регионального порядка в Черном море напрямую повлияет на внутриполитический порядок в таких странах и их геополитическую идентичность.

3. Риск открытия Босфорского пролива для военных кораблей РФ

Говоря о внерегиональных игроках и их влиянии на регион, конечно же, следует упомянуть Турцию. Она является историческим и географическим гарантом соблюдения нелиторальной политики, которая предусматривает удержание внерегиональных акторов, включая страны НАТО, в отношении Черного и Азовского морей.

Именно благодаря строгому соблюдению Турцией Монтрейской конвенции и блокированию движения военных кораблей через Босфорский пролив во время войны удалось помешать России усилить свой флот и ограничить ее наступательные и ударные возможности.

С ослаблением военного присутствия России в регионе самым опасным вызовом является возможность повторного открытия пролива для прохода российских военных кораблей. Ведь именно прекращение огня и окончание войны при отсутствии стратегий и реальных механизмов у НАТО и ЕС даст России возможность требовать от Турции повторного открытия пролива и, соответственно, восстановления своей военной мощи в регионе.

Россия получит возможность восстановить контроль над торговыми потоками, что будет угрожать экономической жизнеспособности Украины. А впоследствии — восстановить и свою военно-морскую мощь в Черном море и подготовиться к следующему этапу конфликта.

Именно поэтому это должно быть учтено не только при формировании параметров прекращения огня и мирного соглашения, но и дальнейших шагов по формированию правил в регионе. Поэтому, вероятно, то, как будут развиваться отношения между Турцией и Украиной, Турцией и Западом, а также Турцией и Россией в Черном море, окажет определяющее влияние на формирование регионального геополитического порядка.

4. Рост влияния Китая

Несмотря на очевидные усилия России и Турции по ограничению доступа к Черному и Азовскому морям для нелиторальных субъектов, можно с уверенностью констатировать, что влияние внерегионального игрока, а именно Китая, является очевидным и неоспоримым. И если это не угроза, то точно вызов, с которым необходимо считаться всем странам региона.

Китай постепенно и осторожно расширяет свое присутствие в Черноморском регионе. Традиционно именно экономическое влияние Китая неуклонно растет и в целом приветствуется государствами региона из-за своей привлекательности. А такой очевидный интерес государств Черноморского региона к потенциалу китайского экономического сотрудничества может привести к совершенно иному геополитическому образованию в регионе, которое в конечном итоге заставит пересмотреть роль всех субъектов региона.

Маловероятно, что это может вызвать конкуренцию и напряженность в регионе, однако это точно повлечет за собой сначала потерю критической инфраструктуры, а впоследствии и фундаментальных союзников и институтов.

Для Украины важно не забывать, что именно благодаря Китаю Россия все еще имеет возможности убивать украинцев и поддерживать собственную экономику в обход санкционного давления тех же субъектов региона.

5. Стремление России доминировать в Черном море

Пожалуй, главным дестабилизирующим фактором в регионе остается Россия и ее стремление доминировать в Черном море. Для России Черное море — это не просто естественная сфера влияния и доминирования, это стратегическая платформа, необходимая для ее глобальных амбиций, далеко за пределами региона.

Причем, если исторические и традиционные истоки такого стремления остаются понятными, как и ее военные действия, то именно ее возможность вмешиваться в дела причерноморских государств представляет собой абсолютную угрозу для формирования среды безопасности не только в регионе. Такое ее вмешательство опирается на практику хорошо налаженного влияния на внутреннюю политическую, информационную и экономическую сферы, стратегическое манипулирование социальными, этническими и экономическими уязвимостями, а также культивирование и развитие влиятельных местных посредников, чьи интересы совпадают с интересами России, даже если они явно не пророссийские.

Наиболее опасным, как в случае с Украиной, является то, что в зависимости от обстоятельств вмешательство России может быть слишком скрытым. Происходит ли это прямо сейчас в одной из стран региона, говорить некорректно. Однако точно все это было в Украине, с известными последствиями.

6. Широкая доступность современного оружия и технологий

Все эти процессы, связанные с обретением геополитической субъектности и, как следствие, с обретением гарантированной безопасности, непременно должны быть подкреплены именно возможностями силы и механизмами ее реализации.

Именно поэтому едва ли не самый серьезный вызов современности связан не только со стремительным развитием новых вооружений и форм и способов их применения, но и с тем, что эти современные технологии стали доступны не только для ведущих морских держав, но и для террористических группировок, повстанческих формирований или даже криминальных элементов.

Когда мы говорим об Украине, то в Азово-Черноморском регионе она уже не только обладает арсеналом и опытом применения, но и неуклонно развивает свои возможности. Современная война продемонстрировала разрушительную силу относительно дешевых морских и воздушных дронов. Их главная способность заключается еще и в перегрузке и быстром истощении систем ПВО и противодроновой обороны как крупных боевых кораблей, так и систем защиты портовой инфраструктуры.

Как и в небе, на море стоимость морского дрона в сотни раз меньше стоимости ракеты-перехватчика и в тысячи раз — стоимости пораженного судна, что создает проблему экономического истощения. Да, сегодня эти системы находятся в стадии быстрого развития, проявляя как преимущества, так и недостатки. Однако очевидно, что со временем все это побудит к пересмотру фундаментальных основ операций на море.

В условиях компактных морей и прибрежных зон, где исторически происходит основная доля боевых столкновений на море, даже ограниченное применение роботизированных систем в перспективе позволит достичь значительной эффективности, которая находится на уровне или превышает возможности классического флота. Инновационные решения в сфере морских дронов не только компенсируют технические ограничения классических морских платформ, но и создают принципиально новые возможности для проецирования силы, что подтверждается опытом украинско-российского противостояния в Черном море.

"Итак, если основой глобальной экономики остаются морские пути, по которым транспортируется около 90% всех товаров, и портовая инфраструктура, которая их обеспечивает, то очевидно, что их безопасность является прямым стратегическим приоритетом любого морского государства и косвенным интересом для остальных государств мира", — подчеркивает Залужный.

По его мнению, очевиден вывод, что безопасность в Чёрном море и во всём Азово-Чёрноморском регионе будет зависеть от создания реального противовеса вызовам и угрозам, главная из которых — недопущение доминирования России в этом регионе.

Не "смерди"... Свою справу людина знає, і непогано її виконувала на посаді Командувача... І не він винуватий, що його "прибрали" та направили на іншу посаду... А міжнародне публічне право, яке є основою, як дипломатії, так і "права війни", наші офіцери давно вивчають, як одну з дисциплін, при отриманні освіти... (У самого, на полиці, стоять дві брошури "Права війни", - посібника для офіцерського складу ЗСУ. (у відкритому доступі не знайдеш - це видання "ДСП"...).
30.05.2026 10:17 Ответить
Треба було зебаранам думати кого вибирають, а не ржать.
30.05.2026 10:20 Ответить
о скільки зедебілов повчають Залужного де йому бути
30.05.2026 10:14 Ответить
Все вірно він зробив. Молодець.
30.05.2026 10:17 Ответить
Не "смерди"... Свою справу людина знає, і непогано її виконувала на посаді Командувача... І не він винуватий, що його "прибрали" та направили на іншу посаду... А міжнародне публічне право, яке є основою, як дипломатії, так і "права війни", наші офіцери давно вивчають, як одну з дисциплін, при отриманні освіти... (У самого, на полиці, стоять дві брошури "Права війни", - посібника для офіцерського складу ЗСУ. (у відкритому доступі не знайдеш - це видання "ДСП"...).
30.05.2026 10:17 Ответить
Що саме тобі не подобається? Я - дипломований юрист. За спеціалізацією "правознавство" існує курс - "міжнародне публічне право". То чим ти незадоволений? Чи тобі хочеться "понакидать лайна, на вентилятор..."?
Як казав "Кіт Матроскін", "Я ещё и крестиком вышивать умею...".
30.05.2026 10:34 Ответить
В 09:50 ти поскаржився админу чата на людину, а потім сам написав аппоненту. З яких пір Чернігівщина стала територією стукачів в твоєму обличчі?
30.05.2026 10:30 Ответить
Поскаржся й ти... Тільки не пиши мені, що ти, на відміну від мене, не "стукач"... Ти гірший... Ти особа з "комплексом неповноцінності", яка не здатна сказать щось розумне, і лише провокує срачі", пишучи образливі коментарі, що не стосуються теми обговорення, а є лише спробою принизить інших форумчан... Твоя поведінка характерна для "закомплексованих, з завищеною самооцінкою", однак, враховуючи часту зміну твоїх "прапорців, біля "ніка", можна зробить висновок, що ти "звичайний кацап, під проксі, "са знанием хахляцкава языка". І сидиш ти, у "внутриМКАДье", пишучи "за мзду малую"...
30.05.2026 11:01 Ответить
Це ЯК можливе лише після перезавантаження, бо допоки слуги,нічого там не поміняється так,як це вважає п.За.
30.05.2026 09:43 Ответить
Як стримати Росію треба було думати раніше.
30.05.2026 09:50 Ответить
30.05.2026 10:20 Ответить
Як міг - так і стримував... І війська, вчасно, вивів у райони зосередження, з місць постійної дислокації (кацапи били по пустих казармах і штабах), і авіацію в повітря підняв, щоб не накрили бомбардуваннями, на аеродромах. І війська Харківських гарнізонів "загальмував", ігнорувавши наказ "Блазня", на перекидання їх, у західному напрямку...
30.05.2026 10:22 Ответить
Причому Зеленський наказав не виводити війська, «шоп не нагнєтать», шо би було, якби Залужний послухався?
30.05.2026 10:59 Ответить
А був-би, "піздєц"!!! У ніч на 24 лютого, по штабу та казармі одного з полків, дислокованих в моєму місті, ударив "Іскандер". Але полк уже був далеко. Просто вибухом розвалило будівлі... Ав обласній лікарні, корпуси якої стоять поблизу, повибивало вікна. А там - лежачі хворі! І на вулиці - мінусова температура... Так було і в інших місцях - як у нас, так і в інших гарнізонах...
30.05.2026 11:08 Ответить
Ну це зрозуміло. Новий рятівник нації. Хотів підготувати країну до війни, але йому Єрмак не дав. Заборонив. Хотів мости замінувати назад, але не встиг. Його Зеленській з Марьяною Безуглою за дві руки трамали.
30.05.2026 11:47 Ответить
Не мели дурниць... Він діяв у рамках, визначених його посадою. І виконував, коли не зміг "упертися", вимоги "Верховного Гімнокомандувача". Коли наші хлопці підірвали міст на Десні, під Шестовицею, (об'їзна дорога кругом Чернігова), то Єрмак з "Блазнем" "на гімно схОдили", і вимагали заборонить "несанкціоновані" ними, підриви мостів. А цей підрив зупинив кацапів, у наступі на Київ, та змусив будувать понтонні переправи (які регулярно знищувалися нашою авіацією). Цим було виграно час, для організації ліній оборони, та захищений Київ...
30.05.2026 12:02 Ответить
Ты идиот или за деньги? Армией командует Верховный главнокомандующий в лице президента, ты не знал?
30.05.2026 13:14 Ответить
А де Касьянов, він реально у смердючих казармах чи це брехня. Ось хто справжній декабрист, але замість кохання народу отримує гнилі помідори по харі.
30.05.2026 10:10 Ответить
Касьянов дуже старанно накидав фсбешне лайно на Пороха, так що весь оцей армагедон і на його совісті. Але жоден з лайнометів не вибачився за своє свинство хоча б перед народом, не кажучи про Пороха.
30.05.2026 10:43 Ответить
ох зараз ботва набіжить,отримаєте...
30.05.2026 10:02 Ответить
У 2023 році найвідомішим програмним есе Валерія Залужного (під час його перебування на посаді Головнокомандувача ЗСУ) стала стаття «******* позиційна війна та як у ній перемогти», опублікована у виданні The Economist.
Також Валерій Залужний є автором низки інших знакових матеріалів та книжок:

Книга «Моя війна» (видана у 2024 році https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://babylonlib.com/books/moya-vijna&ved=2ahUKEwjAzo-OueCUAxWg0wIHHV74BswQy_kOegoIAggACAAIDBAC&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw2knqlEPSDztTMM9dYOa_ZG&ust=1780211055806000 Видавництвом Вавилонська бібліотека), де відверто описано становлення особистості та перші етапи повномасштабного вторгнення

Аналітична колонка на Українській правді, присвячена аналізу ******** стратегії, технологічним інноваціям та розумній мобілізації.

генерал,дохтор наук,посол,філософ....

Есе «Роль інновацій як основи стратегії стійкого опору...», яке детально розкриває необхідність використання технологій для перемоги над ворогом (публікація у Дзеркалі тижня).
30.05.2026 10:08 Ответить
Дипломований обглядач-ретсензент Егор! Відбивайтесь від ботви!
Неботва в дорозі!😬
30.05.2026 10:56 Ответить
В даний час тримаю цю книгу в руках (моя війна Читається ДУЖЕ легко Відслідковую його публікації і розумію --наскільки його мислення знання відрізняються від "хлопчика з народу,пробачте--з 95 кварталу. В одного--аналітика,аналіз,розум, стремління ,в іншого--пожрать,посміяться, попіаритись , побрехати А враховуючи,що 73% таке подобалось,то і вибрали "собі на голову"---бомби ,ракети,шахеди.
30.05.2026 12:18 Ответить
Ця писанина недоречна. Давай, Валєра назад. ВЛК як списала так і запише. А творожнікову копняка під зад.
30.05.2026 10:10 Ответить
Зелене чмо усреться, але не допустить цього.
30.05.2026 10:27 Ответить
Ти напевно радий був би в 22-му під мооскалями оказатися
30.05.2026 10:57 Ответить
30.05.2026 10:14 Ответить
То кацапські боти.
30.05.2026 10:29 Ответить
Своїх недолугих більше, ніж треба.
Вони ж в 2019 бігали на вибори обрати супер новоє_ліцо без штанів біля піаніно.
30.05.2026 11:07 Ответить
Судячи з коментарів (не лише на Цензорі), частина українців продовжує ржати.
Печально!
30.05.2026 10:31 Ответить
Усім тут писарям спочатку варто самим розвивати вдячність до тих бойових генералів, які в потрібний час стали на захист ближніх підступів до Києва. Те, що згодом вище керівництво усунуло їх від посад, жодним чином не кидає тіні на цих генералів, адже вони знайшли можливість застосувати свій досвід і навчати інших відрізняти справжню справу від пустих балачок, відділяти зерно від полови.
30.05.2026 10:33 Ответить
Тепер уже немає сумнівів у тому, що доки триватиме Зе-влада, доти продовжуватимуться нападки та усунення талановитих українських керівників, які могли б багато зробити для захисту й відродження своєї Батьківщини.»
30.05.2026 10:41 Ответить
Всім зеленим вибл.. ам, які гонять на Залужного: 23-го числа у супереч ОБОСБИСТОМУ наказу «хто такий Вова» він під свою власну відповідальність вивів білоцерківсьуих та дитомирських під Київ і лише це, а не «славетний подвиг волонтерів з автоматами з камазу» спасло Киів від падіння. А за це зелені уроди його прагнули усунути. Про те як визволиди Харківщину та Херсон -Залужний став ще більш народом любимий, а це Зелені і особисто «хто такий Вова». Тому чекали просто поводу шоп пиибрати. Власне продавили невигідний контрнаступ, рлан якого Залужний не схвалював. Вже всі забули про те, як Зеленський Задужного викликав на ковьор, як він тис на нього, як заставив пройти комісію і випер за кордон. Ви розумієте чого за кордон? А почитайте конституцію, там є натяк на вибори
30.05.2026 10:56 Ответить
Колись вчився з Валерою в Одесі. Дюже системна людина.
30.05.2026 12:16 Ответить
 
 