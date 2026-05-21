Опыт Украины показывает: если вы согласились на буферную зону - ждите войны, - Залужный

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для NV написал экс-глава и посол в Великобритании Валерий Залужный.

Так, Залужный перечислил особенности современной войны.

"Во-первых, современная война носит гибридный характер, что обусловлено ее проявлениями в военной, экономической, политической, информационной, когнитивной и других сферах, в том числе в сфере международных отношений.

Второе - такая современная гибридная война начинается со скрытой фазы, далее следует фаза борьбы за локальные интересы, влияние и ресурсы, и фаза полномасштабного вторжения и перехода к экзистенциальной войне", - отметил он.

Третьим пунктом экс-глава назвал отсутствие компромисса в поисках возможностей для окончания войны.

"Потому что невозможно быть немного убитым или наполовину живым. Или еще хуже - по созданным условиям согласиться добить самих себя.

Это очень важно для понимания безопасности, например, с точки зрения развития болезни. Невозможно на такой стадии применять профилактику, когда уже требуется хирургическое вмешательство", - объяснил он.

По мнению дипломата, предотвращение неконтролируемого применения силы и было основной задачей уже ушедшего в историю мирового порядка - через международные институты и международное право.

"Судя по опыту Украины и поведению международных институтов, такой мировой порядок либо точно был изначально несправедливым по отношению к таким странам, как Украина, либо его основы не предусматривали долгосрочного контроля именно над применением силы.

Вероятно, этот мировой порядок предполагал наличие каких-то серых (временных) зон, которые либо подвергались влиянию, либо оставались полем борьбы за интересы, либо использовались для влияния на другую геополитическую сторону, без ущерба для своей территории", - отметил он.

Залужный убежден, что в будущем мировом порядке не должно быть серых зон.

"Потому что они, во-первых, рано или поздно станут зоной чьих-то интересов, а во-вторых, принесут опасность и проблемы соседним государствам. Опыт Украины показывает: если вы согласились на буферную зону - ждите войны, она уже идет к вам. Конечно, сначала скрытно. Такой вариант больше никогда не устроит Украину, и логично, не должен устраивать и наших соседей", - объяснил Залужный.

Он отметил, что попытки превратить войну в Украине в предмет переговоров сильных лидеров, в ходе которых территория Украины, гарантии ее безопасности и даже природные ресурсы должны были стать "разменной монетой", закончились ничем, еще раз доказав, что мир уже живет по другим правилам.

Компромиссы

Залужный считает, что Украина остается в пределах возможности завоевать полноценную субъектность в существующих и новых геополитических рамках.

"Конечно, главным условием достижения этой субъектности является избегание компромиссов, которые могут привести к разрушению государственности. Это касается как внешних, так и внутренних угроз, где компромиссы, например в коррупции, как и в государственном устройстве, не могут быть приемлемыми. Такие компромиссы рано или поздно приведут к потере субъектности", - объяснил посол.

"Такая война на выживание, с одной стороны, и навязывание достижения цели этой войны - уничтожение - ценой огромных потерь, с другой, представляют угрозу существованию как для Украины, так и для России.

Когда я говорю о России, то имею в виду ее невозможность остановить войну из-за угрозы прекращения существования самого государственного устройства, которое, очевидно, в отсутствие победы просто прекратит свое существование. Итак, это война на истощение, где выживание означает победу", - добавил он.

Важность демократии

Залужный отметил, что стране следует иметь собственную дипломатическую стратегию, скорректированную по месту и времени с другими стратегиями, особенно военной.

"В демократической стране, которая защищает себя от тоталитарного государства, всегда есть соблазн следовать навязанной стратегии действий методами тоталитаризма через разрушение демократии, что может нести угрозу стать подобным врагу и в конечном итоге быть им поглощенным ментально. "Один народ", как говорили руководители России.

Конечно, помимо угрозы в период войны, это делает невозможным создание альянсов и союзов из-за потери демократических ценностей. Важно не допустить деформации демократии в период войны - нужно системно ее поддерживать и противодействовать навязанной стратегии врага как в военных действиях, так и в политике и экономике", - подчеркнул бывший главнокомандующий ВСУ.

Оружие изнурения

Он отметил, что на смену сверхдорогому высокоточному оружию, которое было настоящим гейм-чейнджером 20 века, пришло оружие истощения.

"Это оружие истощения последовательно и эффективно развивается. Если кто-то думает, что это дроны, которые вы сможете быстро купить для своей армии, то вы глубоко ошибаетесь. В 2026 году дроны все больше становятся лишь конечным инструментом технологий.

Уже сейчас современные беспилотные системы - это не просто дистанционно управляемые технические средства различного типа. Они, как и прогнозировалось, уже являются частью интеллектуальных комплексов, которые могут действовать в самых сложных условиях, в том числе при активном противодействии противника во всех доменах. При этом именно искусственный интеллект является главным фактором в развитии беспилотных систем, который приводит к окончательному развитию возможностей роевого применения и автономности", - объяснил экс-главнокомандующий.

По его мнению, для того, чтобы выстоять и выжить в войне на истощение, нужно понимать, что такая война является делом государства и будет требовать максимальных усилий всех составляющих страны.

Стойкость общества и экономики

"Две базовые вещи определят успех страны в такой войне. Первое - это стойкость и способность общества продолжать борьбу и готовность принять ее результаты. Второе - устойчивость экономики и ее способность к постоянному восстановлению", - отметил он.

Залужный подчеркнул, что именно экономика в совокупности с общественной готовностью становится кровью войны. И именно она является главной целью противника. Самым уязвимым звеном этой экономики для Украины оказалась энергетика.

Энергетическая безопасность неразрывно связана не только с устойчивостью экономики во время войны, но и становится частью национальной безопасности. Поэтому все новые инфраструктурные проекты должны создаваться исключительно с учетом сегодняшних, а не вчерашних угроз.

Международная поддержка

"Международная поддержка и надежность коалиций определяют не только устойчивость экономики воюющей страны, но и остаются самым действенным механизмом ограничения экономических возможностей противника через санкции и другие ограничения. ... А значит, именно дипломатия остается важнейшим инструментом государства в создании и удержании дипломатического фронта, как гаранта продолжения и формирования контуров окончания войны", - подчеркнул он.

Решения и управление

"Адекватные военные решения и избежание навязывания порядка ведения боевых действий более ресурсоемким противником, а также возможность адаптироваться быстрее и перехватывать инициативу в высокотехнологичной войне остаются единственным принципом недопущения реализации Россией своих политических целей через военные действия", - отметил Залужный.

Экс-глава штаба отметил, что необходимо не только взвешенное планирование, но и непрерывное управление, прозрачное и честное общение с обществом.

"Все это возможно только при сохранении именно демократических институтов, которые могут и должны обеспечивать постоянную связь с реальностью с целью избежания создания параллельной реальности и ошибочных решений", - добавил он.

Безопасность Европы

Состояние безопасности сегодня уже является основным элементом европейской озабоченности.

"И на самом деле, очень хорошо, что европейские страны и правительства наконец-то не просто предметно обсуждают усиление безопасности на континенте, но и хотят знать конкретные потребности и цели на этом пути.

Поэтому опыт Украины не только в ведении технологической войны и выживании на поле боя - это о гораздо более широком контексте. Он о том, как в современных сложных условиях изменить сами подходы и эффективно усилить существующий формат безопасности, прежде всего, Европы", - подытожил Залужный.

