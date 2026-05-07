Логики массовой демобилизации как раз во время войны найти невозможно, - Залужный
Именно вопрос мобилизации и методов её проведения всё больше становится яблоком раздора между населением страны и органами государственной власти Украины.
Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный в колонке для УП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Залужного, Россия проводит широкомасштабную кампанию в информационном пространстве по дискредитации самого процесса мобилизации, уже как составляющей восстановления и поддержания боеспособности Вооруженных Сил Украины.
"Такая кампания была достаточно успешной и в итоге выявила еще одну проблему для безусловной стойкости народа Украины в длительной войне. ... Эта кампания, кстати, началась именно в конце лета 2023 года, когда мы предприняли попытку провести так называемую мобилизацию резерва, которая и должна была стать гарантией как восполнения потерь, так и, возможно, формирования стратегического резерва для проведения будущих операций", - отметил бывший главнокомандующий.
Мобилизация и демобилизация
Залужный заявил о важности восстановления и поддержания боеспособности государства.
"В Украине, к сожалению, часто спекулируют на тему демобилизации во время полномасштабной войны. Если обратиться к историческому опыту, то действительно, во время войн мобилизация как населения, так и других ресурсов постоянно усиливалась, однако аналогии и логики массовой демобилизации именно во время войны найти невозможно. Это обосновывается очень просто.
Мобилизация – это прежде всего создание необходимого потенциала накануне войны, создание и подготовка необходимых резервов и восполнение очевидных потерь в ходе войны.
И действительно, именно мобилизация и ее потенциал, как человеческий, так и экономический, были залогом успеха в испытании войной", – пояснил он.
В то же время посол обратил внимание на важность того, что наполнение и поддержание боевых возможностей зависят от уровня развития научно-технического прогресса, обеспеченного человеческими и экономическими ресурсами.
Залужный также отметил, что поскольку будущие боевые возможности базируются на применении беспилотных и роботизированных систем, то система мобилизации не должна оставаться на уровне доктрины Первой мировой войны.
"Итак, на вопрос, должна ли была измениться система мобилизации в связи с заменой оружия, форм и способов ведения войны, есть очевидный и лаконичный ответ. Да, система мобилизации, которая предусматривает поддержание необходимого уровня боевых возможностей в ходе ведения войны, должна измениться в связи с заменой способов ведения войны.
Действительно, это новое и опасное явление из-за своей уникальности и отсутствия исторических примеров. Однако и за всю известную историю человечества роботы впервые пришли на войну", - подчеркнул он.
Бывший главнокомандующий отметил, что военное руководство преследует ошибочное представление: что все проблемы на линии соприкосновения, прежде всего, связаны с нехваткой людей и доминированием дистанционного оружия, как, например, систем FPV.
"Однако о том, приведет ли увеличение численности личного состава к увеличению потерь из-за расширения применения, например, дронов, говорить не принято, хотя это очевидно. Это лишь вопрос времени для расширения применения дронов с одной стороны и потерь с другой.
Пока общевойсковой командир не поймет, что современная война – это война беспилотников, что артиллерия больше не является богами войны. Что танки – это прошлое, как лошади и сабли, войска и в дальнейшем будут нести большие потери в личном составе, а война будет длиться столько, сколько хватит людей для старой мобилизации", – добавил он.
Также систему мобилизации стоит пересмотреть по другим причинам: постоянные потери в Вооруженных Силах, требующие восстановления; постепенная "усталость от войны" гражданского населения и, как следствие, низкая мотивация служить и воевать у значительной части уже мобилизованных.
"Все это приводит к необходимости введения так называемой разумной мобилизации, построенной с учетом именно развития научно-технического прогресса и необходимости длительной войны на всей территории страны в условиях очевидного демографического кризиса", - пояснил бывший главнокомандующий ВСУ.
Что предлагает Залужный?
Первый тип мобилизации
"Первый тип мобилизации – когда большинство населения не ощущает войны в стране и делает все возможное, чтобы такое ощущение сохранялось до конца боевых действий.
Прекрасным примером такой разумной мобилизации является постепенная передача функций войны, например, частным военным компаниям, или финансовая мотивация тех, кто добровольно участвует в войне. Кстати, передача функций подготовки, в том числе офицерского состава, может быть первым шагом в проверке такой способности", – подчеркнул он.
Второй тип
Речь идет об общенациональной мобилизации с определением четких объемов и, главное, сроков для всех категорий граждан.
"Особенностью такой мобилизации будут высокие требования к персоналу в плане их интеллектуализации и максимально открытого самого процесса. Такой процесс будет сопровождаться абсолютно четкими определенными сроками как подготовки, так и самого прохождения службы, и будет представлять собой непрерывный процесс подготовки и ротаций.
В итоге такого процесса государство начинает функционировать в совершенно новых условиях, без рисков дестабилизации из-за, например, несправедливости, с последующим выводом функционирования государства в режим, подобный израильскому.
Когда сам факт постоянной готовности государства обеспечить его безопасность становится главным фактором стабильной и прогнозируемой жизни. Наиболее уязвимым вопросом в таком случае является именно возрастной ценз, где предпочтение отдается более молодому и качественному пополнению", - подчеркнул он.
В то же время Залужный отметил, что без реформирования Вооруженных Сил, системы подготовки мобилизационного резерва и всей системы боевой подготовки, без радикальной реформы военно-промышленного комплекса и срочного перехода к производству вооружения, необходимого для уменьшения потерь среди людей, такой разумный подход будет невозможен.
Нужна совершенно новая разумная доктрина, добавил он.
Третий тип
"Временный – это частичная передача отдельных функций частным компаниям и продолжение совершенствования существующей системы через открытый диалог с обществом, а особенно с молодежью, о новой системе прохождения службы, четких сроках подготовки и четких сроках службы и перспективах в дальнейшем. Это потребует сложной работы как военного командования, так и законодательных органов и правительства.
Тогда и сама демобилизация становится возможной, но лишь как результат проведенных мероприятий, а не как самоцель", – рассказал генерал.
Итоги
"События, развивающиеся сейчас, сделали очевидным тот факт, что мобилизация и порядок прохождения службы – это основа любого варианта дальнейшего продолжения войны. Только решив эти вопросы в условиях демографического и экономического кризиса, можно в дальнейшем реализовывать более амбициозные цели. Однако решение этого чрезвычайно сложного вопроса возможно не путем декларирования целей, а лишь в результате сложного процесса определения необходимых шагов и разработки детального пошагового плана реализации.
Такая стратегия с привлечением общества может стать и важным фактором объединения общества вокруг общих целей и интересов, достижение которых может вновь принести обществу уверенность и надежду", – подытожил Залужный.
23 лютого Верховна Рада затвердила указ Президента про введення надзвичайного стану
Мобілізаційні заходи: 22 лютого було розпочато призов резервістів оперативного резерву до війська, хоча загальну мобілізацію на той момент ще не оголошували.
Генерал Залужний порушив закон наказавши провести розгортання війск, тому що розгортання військ та мобілізація можливі під час надзвичайного стану, але вони мають обмежений характер і спрямовані на ліквідацію наслідків ситуації, а не на ведення повномасштабної війни.
чим і врятувавв ЗСУ відракетних ударів орків
Реалізація домовленостей щодо чотирьох нових зон розведення військ і 19 місць для розмінування, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи, почнеться з початку 2021 року.
Про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає Укрінформ.
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
за пів року до вторгнення!
до хомчака у тебе нема питань?
рік, кацапи збирали сили вторгнення біля кордонів україни!
Валерій Залужний, будучи Головнокомандувачем ЗСУ, відіграв ключову роль в організації оборони України з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Його стратегія базувалася на збереженні Києва та виснаженні ворога, а підготовка до відбиття агресії велася заздалегідь. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3708530-zaluznij-rozpoviv-pro-persi-hvilini-sirokomasstabnogo-vtorgnenna-rf-v-ukrainu.html
Ключові аспекти дій Залужного під час вторгнення:
Перші хвилини 24 лютого 2022 року: Залужний негайно обдзвонив керівництво сектору та віддав наказ на ведення оборонних дій, забезпечивши управління військами.
Стратегічні цілі: Основною метою було не лише утримати столицю, але й завдати ворогу максимальних втрат ("пустити кров"), що дозволило змінити хід війни.
Підготовка: Згідно з даними, Залужний мав чітке розуміння неминучості великої війни за кілька днів до її початку і готувався до неї, іноді приховуючи масштаби військових приготувань від політичного керівництва.
Бачення війни: Він наголошував на важливості технологій, дронів, роботів та веденні війни на виснаження як основи ******** оборони. https://www.pravda.com.ua/columns/2026/02/23/8022301/
Залужний став символом спротиву, а під його керівництвом ЗСУ змогли не лише втримати оборону, а й звільнити значні території окупованих земель.
А по факту - нагребли тисячі старих/хворих, які нібито і є, і якось забезпечуються державою та волонтерами, але толку з них - нуль, тому що фізично вони вже не здатні воювати.
Такого не було У ЖОДНІЙ війні в історії людства!
Мінімальна зарплатня мобілізованого 2500 долларів, хто мав вищий дохід за цю суму, то виплачували більшу з обмеженням у 14200 долларів (це максимум). Для приватних підприємців йшла надбавка у 25% щоб компенсувати аренду і т.д, є діти в сім'ї - додаткова компенсація, щоб можна було найняти працівника в допомозі у побуту.
Середній строк перебування мобілізованого за 2023-2024 рік на війні. 110 днів - решта у цивільному житті.
Мобілізують: у рядовий склад до 41 року .Офіцерський склад: до 46 років .Фахівці (лікарі, водії важких вантажівок, техніки та інші затребувані спеціальності): вік підвищено до 50 років.
Кордони - відкриті
