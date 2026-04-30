Вопрос защиты портовой инфраструктуры критичен не только для Украины, но и для всего мира, - Залужный

Сегодня для победы над противником достаточно сделать его экономическую деятельность слишком дорогостоящей, а нынешняя ПВО не способна полноценно защитить критически важные объекты от массированных атак дешёвых дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-глава ГУО и посол в Великобритании Валерий Залужный во время выступления на международном форуме "Port Infrastructure Protection Forum", посвященном защите портовой инфраструктуры.

"Сегодня не нужно побеждать противника в "классической" войне. Достаточно сделать его экономическую деятельность слишком рискованной и дорогой. При этом стоимость стратегических ударов стала дешевой. Это уже не сверхдорогие крылатые или баллистические ракеты. Это дешевые, масштабируемые и доступные многим системы вооружений, которые могут наносить очень большие потери концентрированной энергетической и логистической инфраструктуре, при этом нынешняя противовоздушная оборона не способна защитить от таких атак. Например, от нескольких сотен "Шахедов", атакующих одновременно", — отметил Залужный.

Уязвимость ключевых объектов экономики

Он акцентировал внимание на том, что сама структура современных портов, которая формировалась десятилетиями в условиях глобализации, сейчас играет против безопасности. Чрезмерная концентрация мощностей в одном месте делает их идеальными мишенями. С чего начать их поиск?

"Во-первых, осознать, что такие угрозы портам — это уже часть реальности. Во-вторых, понять, что концентрация и масштабность портовой инфраструктуры были следствием процессов глобализации и именно сейчас привели к крайней их уязвимости. И в-третьих, глобальной экономике в условиях разрушенного мирового порядка и отсутствия технических решений необходимо быстро адаптироваться. Адаптироваться как организационно, изменив устаревшие правила, так и практически, существенно изменив подходы к самой инфраструктуре. Замена правил потребует не только политической воли, но и четкой позиции международных структур", - отметил Залужный.

Украинский опыт и международное сотрудничество

Он добавил, что это потребует не простых и не дешевых решений, таких как децентрализация и дублирование портовой инфраструктуры, рассредоточение, создание альтернативных портов и даже резервирование корабельных средств. Все это, конечно, требует больших средств. Экономика, конечно, от этого теряет прибыль, однако приобретает большую устойчивость.

"История уже не спрашивает, хотят этого избиратели или нет. Она диктует свои условия. Или ты платишь за свою экономику, или становишься частью чужой. И пока мир размышляет над этим, ряд государств, среди которых и Украина, уже приобретают опыт как в защите, так и в уничтожении элементов критической инфраструктуры. Украинский опыт здесь беспрецедентен, и Украина готова делиться им с союзниками", — сказал Залужный.

