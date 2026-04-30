Питання захисту портової інфраструктури критичне не лише для України, а для всього світу, - Залужний

Сьогодні для перемоги над противником достатньо зробити його економічну діяльність занадто дорогою, а нинішня ППО не здатна повноцінно захистити критичні вузли від масованих атак дешевих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив ексголовком та посол у Великій Британії Валерій Залужний під час виступу на міжнародному форумі "Port Infrastructure Protection Forum", присвяченому захисту портової інфраструктури.

"Сьогодні не потрібно перемагати противника у "класичній" війні. Достатньо зробити його економічну діяльність занадто ризикованою і дорогою. При цьому вартість стратегічних ударів стала дешевою. Це вже не наддорогі крилаті або балістичні ракети. Це дешеві, масштабовані та доступні багатьом системи озброєнь, які можуть завдавати дуже великих втрат концентрованій енергетичній і логістичній інфраструктурі, при цьому нинішня протиповітряна оборона не здатна захистити від таких атак. Наприклад, від кількох сотень "Шахедів", що атакують одночасно", - зазначив Залужний.

Вразливість ключових об’єктів економіки

Він акцентував на тому, що сама структура сучасних портів, яка формувалася десятиліттями в умовах глобалізації, зараз грає проти безпеки. Надмірна концентрація потужностей в одному місці робить їх ідеальними мішенями. З чого почати їхній пошук?

"По-перше, усвідомити, що такі загрози портам - це вже частина сьогодення. По-друге, зрозуміти, що концентрація і масштабність портової інфраструктури були наслідком процесів глобалізації і саме зараз призвели до крайньої їх вразливості. І по-третє, глобальній економіці в умовах зруйнованого світового порядку і відсутності технічних рішень необхідно швидко адаптуватися. Адаптуватися як організаційно, змінивши застарілі правила, так і практично, істотно змінивши підходи до самої інфраструктури. Заміна правил буде потребувати не лише політичної волі, а й чіткої позиції міжнародних структур", - зазначив Залужний.

Український досвід і міжнародна співпраця

Він додав, що це потребуватиме не простих і не дешевих рішень, таких як децентралізація і дублювання портової інфраструктури, розосередження, створення альтернативних портів і навіть резервування корабельних засобів. Усе це, звісно, вимагає великих коштів. Економіка звісно від цього втрачає прибуток, проте набуває більше стійкості.

"Історія вже не питає, хочуть цього виборці чи ні. Вона диктує свої умови. Або ти платиш за свою економіку, або стаєш частиною чиєїсь. І поки світ розмірковує над цим, ряд держав, серед яких і Україна, вже здобувають досвід як у захисті, так і в знищенні елементів критичної інфраструктури. Український досвід тут безпрецедентний і Україна готова ним ділитися з союзниками", - сказав Залужний.

