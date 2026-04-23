Старий світовий порядок було поступово зруйновано після війни в Грузії у 2008 році, - Залужний

Ексголовком та посол у Великій Британії поспілкувався зі студентами українських університетів.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася в рамках онлайн-дискусії, організованої Київська школа державного управління ім. С. Нижного.

"Відповів на гострі питання, які цікавлять нашу молодь сьогодні. Коли закінчиться війна? Чи можливо було її уникнути? Яка наша стратегія і яка мета у цій війні?

Я вже неодноразово говорив, що старий світовий порядок, який ґрунтувався на правилах і на силі, що його підтримувала, закінчився. Він був поступово зруйнований після війни у Грузії 2008 року. А тому було лише питанням часу поширення конфліктів в інші частини світу", - зазначив він.

Також Залужний відповів на питання, яким буде новий світовий порядок і що вплине на його формування.

"Вочевидь, велика технологічна революція, яка відбувається просто зараз і пов'язана зі штучним інтелектом. Прогнозувати наслідки цієї революції неможливо. Все буде залежати від того, як цей стрибок пройдуть країни і суспільства, включно з Україною. І тут важлива роль нашої молоді, а також здатність держави сформувати та розвивати її потенціал", - сказав він.

