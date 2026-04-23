УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14243 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 180 39

Старий світовий порядок було поступово зруйновано після війни в Грузії у 2008 році, - Залужний

Залужний поспілкувався зі студентами: що сказав ексголовком?

Ексголовком та посол у Великій Британії поспілкувався зі студентами українських університетів.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Зустріч відбулася в рамках онлайн-дискусії, організованої Київська школа державного управління ім. С. Нижного. 

Залужний поспілкувався зі студентами: що сказав ексголовком?

"Відповів на гострі питання, які цікавлять нашу молодь сьогодні. Коли закінчиться війна? Чи можливо було її уникнути? Яка наша стратегія і яка мета у цій війні?

Я вже неодноразово говорив, що старий світовий порядок, який ґрунтувався на правилах і на силі, що його підтримувала, закінчився. Він був поступово зруйнований після війни у Грузії 2008 року. А тому було лише питанням часу поширення конфліктів в інші частини світу", - зазначив він.

Також Залужний відповів на питання, яким буде новий світовий порядок і що вплине на його формування.

"Вочевидь, велика технологічна революція, яка відбувається просто зараз і пов'язана зі штучним інтелектом. Прогнозувати наслідки цієї революції неможливо. Все буде залежати від того, як цей стрибок пройдуть країни і суспільства, включно з Україною. І тут важлива роль нашої молоді, а також здатність держави сформувати та розвивати її потенціал", - сказав він.

Автор: 

молодь (144) Залужний Валерій (796)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Він зруйнувався трохи раніше, коли кацапів безпідставно ввели Радбез ООН замість совка з усіма його правами. 🤔
23.04.2026 10:51 Відповісти
23.04.2026 10:51 Відповісти
+12
На жаль це так... Не захотів світ дати в смердюче рило кацапам в 2008-му. Кацапсча нафта дуже смачна була старій манді мєркєльші та іншим європейцям. А ***** обнагліло і поперло далі. Правду кажуть не покаране зло стане ще більшим злом.
23.04.2026 10:51 Відповісти
23.04.2026 10:51 Відповісти
+7
Ти дебіл?
23.04.2026 10:52 Відповісти
23.04.2026 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти дебіл?
23.04.2026 10:52 Відповісти
23.04.2026 10:52 Відповісти
анархіст?
23.04.2026 11:01 Відповісти
23.04.2026 11:01 Відповісти
Якраз у тебе не тільки критичне,але звичайне мислення відсутнє. Перше ,якщо щось 'перднути' ротом, потрібно подумати і проаналізувати. Але ти ,мабуть, на зарплаті,як іванов,пєтров.
23.04.2026 11:08 Відповісти
23.04.2026 11:08 Відповісти
То дебілоїд звичайний.
23.04.2026 11:00 Відповісти
23.04.2026 11:00 Відповісти
з якою метою хтось видаляє коментарі, що проти Залужного нічого писати не можна, пздц
23.04.2026 12:00 Відповісти
23.04.2026 12:00 Відповісти
З-Є бак власною персоною?
23.04.2026 11:01 Відповісти
23.04.2026 11:01 Відповісти
І саме тому всі друззя дєрьмака його брудом поливають? іванови, петрови, гладких і тд...
23.04.2026 11:28 Відповісти
23.04.2026 11:28 Відповісти
Члєн бригади подляковських ботів?
23.04.2026 11:38 Відповісти
23.04.2026 11:38 Відповісти
десь почув мудре слово ? я жне хвалю єрмакозела, не строчи рандомних коментарів
23.04.2026 12:07 Відповісти
23.04.2026 12:07 Відповісти
Він зруйнувався трохи раніше, коли кацапів безпідставно ввели Радбез ООН замість совка з усіма його правами. 🤔
показати весь коментар
23.04.2026 10:51 Відповісти
Старий світовий порядок зник разом з "червоним монстром" - СРСР.
23.04.2026 11:01 Відповісти
23.04.2026 11:01 Відповісти
взагалі то, червоний монстр не зник. він просто переформатувався та й живе досі, як той маринований крупський ))
23.04.2026 11:07 Відповісти
23.04.2026 11:07 Відповісти
На жаль це так... Не захотів світ дати в смердюче рило кацапам в 2008-му. Кацапсча нафта дуже смачна була старій манді мєркєльші та іншим європейцям. А ***** обнагліло і поперло далі. Правду кажуть не покаране зло стане ще більшим злом.
показати весь коментар
23.04.2026 10:51 Відповісти
Підстаркувата комсомолка Анжела свою місію виконала.
23.04.2026 11:02 Відповісти
23.04.2026 11:02 Відповісти
ну не комсомолкою єдиною ж. і сракозі, і берлузконь, і ще одне чумазе чувирло з-за океану. ціла гоп-компанія виродків і дегенератів.
23.04.2026 11:10 Відповісти
23.04.2026 11:10 Відповісти
Тому що в США були прези-рохлі! Клінтон,Обама,придурок Трамп та Байден!
23.04.2026 10:53 Відповісти
23.04.2026 10:53 Відповісти
Під час війни в Грузії взагалі-то Буш був...
23.04.2026 11:29 Відповісти
23.04.2026 11:29 Відповісти
Обама не придурок. Він у Януковича виманив останні 6 кг збагаченого урану. За що???....... Та-дам....
За фотку з ним......
23.04.2026 12:10 Відповісти
23.04.2026 12:10 Відповісти
світовий порядок зруйнувався, коли демократ клінтон, замість того що б засунути дрючка в сраку єльцину, за ічкерію, сував свій стрюк монікє.
далі по накатаній!
демократ обама.....
і нарешті, демократ байден!

а, конкретно україну, почали готувати до сценарію белорусі, з 1991 року.
але, "хахли" хитрі, вибори/революції, все таке.
то ж, кегебе невитримало та полізло нахрапом, бо була попередня домовленість з юдокланом, що захопив україну задовго до 2019!!!!
23.04.2026 10:59 Відповісти
23.04.2026 10:59 Відповісти
Ану згадайте-но, хто в 2008 президентом був?
23.04.2026 11:31 Відповісти
23.04.2026 11:31 Відповісти
И шо?
23.04.2026 12:36 Відповісти
23.04.2026 12:36 Відповісти
повна ставка на ШІ однозначно є хибною. люди почнуть все більше тупіти під тупістю ШІ. навскидку - доки не було калькуляторів - майже кожний вмів чудово рахувати усно, знаючи купу простих правил )) і тут прийшов революційний калькулятор! багато хто сьогодні вміє рахувати усно? те ж саме з логарифмічною лінійкою. раніше треба було думати самим, постійно! що й далі все більше розвивало мислення. ШІ відучає це робити на очах! даючі тільки логічні відповіді, знайдені тільки по своїх алгоритмах. але він не має інтуїції, не вміє працювати зі змістом, ірраціональними поняттями та значеннями, без яких цей, живий світ не повний )) парадокс - не друг цього генія мислення! кожне наступне покоління, запитуюче ШІ та юзаюче його готові відповіді, буде експоненціально тупішати. але це вже не проблема нашого покоління ))
23.04.2026 11:04 Відповісти
23.04.2026 11:04 Відповісти
во всезнающее ШИ верят недалёкие люди. Как раньше в гугл.
23.04.2026 11:08 Відповісти
23.04.2026 11:08 Відповісти
ЄС оф косс. Гут монін, гут монін, гут монін
23.04.2026 11:05 Відповісти
23.04.2026 11:05 Відповісти
ты дебил от зелёной гниды
23.04.2026 11:09 Відповісти
23.04.2026 11:09 Відповісти
Світовий порядок збудований на кістках другої світової зруйнували ядерні країни, які вирішили що їм можна все щодо неядерних лохів.
23.04.2026 11:07 Відповісти
23.04.2026 11:07 Відповісти
А Європа підбадьорювали )(...... А Саркозі возив договори про капітулірен Грузії. А коли головний бабуїн відчув запах крові і відсутність осуду, буквально розцвів.
23.04.2026 11:08 Відповісти
23.04.2026 11:08 Відповісти
Про який порядок можна говорити, якщо є кучка країн, яким дозволено все, включно із ЯЗ, які мають право вето? Цей порядок створено для малих країн, щоб вони знали своє місце.
23.04.2026 11:14 Відповісти
23.04.2026 11:14 Відповісти
А навіщо згадувати що було 18 років тому ?давайте згадаємо тузлу 2003 року, чи взагалі обрання пукіна в 2000 ом.
23.04.2026 11:37 Відповісти
23.04.2026 11:37 Відповісти
А хіба не помітили, що Залужного піарять і вже давно?
23.04.2026 11:43 Відповісти
23.04.2026 11:43 Відповісти
містер очевидність, замість клоуна підсадна качка готується
23.04.2026 12:13 Відповісти
23.04.2026 12:13 Відповісти
Що він нового сказав, вкотре озвучивши загальновідомий факт?
23.04.2026 11:42 Відповісти
23.04.2026 11:42 Відповісти
хтось цинічно тре коментарі, що не можна писати проти Залужного, от мене цікавить його фальсифікована ВЛК, що тпм десертація в ківалова-підрахуя, а що там його позиція по розгрому власного штабу - нічого, тільки очевидні запитання і очевидні зрежисовані статті, підозріло це все, а які там були обнімашки з зеленським коли йому геройчика дали, фу гидота
23.04.2026 12:05 Відповісти
23.04.2026 12:05 Відповісти
"То дебілоїд звичайний."

отакого ніхто не видаляє, а ящо щось написати по суті то зразу цензура, ауу ви хто герой-модератор
23.04.2026 12:12 Відповісти
23.04.2026 12:12 Відповісти
Ну, то очевидно, а от нахріна дві "мишки" - не дуже...
23.04.2026 12:29 Відповісти
23.04.2026 12:29 Відповісти
 
 