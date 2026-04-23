Старый мировой порядок был постепенно разрушен после войны в Грузии в 2008 году, - Залужный
Бывший глава и посол в Великобритании пообщался со студентами украинских университетов.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Встреча состоялась в рамках онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой государственного управления им. С. Нижнего.
"Ответил на острые вопросы, которые интересуют нашу молодежь сегодня. Когда закончится война? Можно ли было ее избежать? Какова наша стратегия и какова цель в этой войне?
Я уже неоднократно говорил, что старый мировой порядок, основанный на правилах и силе, которая его поддерживала, закончился. Он был постепенно разрушен после войны в Грузии в 2008 году. Поэтому распространение конфликтов на другие части мира было лишь вопросом времени", - отметил он.
Также Залужный ответил на вопрос, каким будет новый мировой порядок и что повлияет на его формирование.
"Очевидно, это большая технологическая революция, которая происходит прямо сейчас и связана с искусственным интеллектом. Прогнозировать последствия этой революции невозможно. Все будет зависеть от того, как этот скачок пройдут страны и общества, включая Украину. И здесь важна роль нашей молодежи, а также способность государства сформировать и развивать ее потенциал", - сказал он.
