Старый мировой порядок был постепенно разрушен после войны в Грузии в 2008 году, - Залужный

Залужный пообщался со студентами: что сказал экс-глава?

Бывший глава и посол в Великобритании пообщался со студентами украинских университетов.

Встреча состоялась в рамках онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой государственного управления им. С. Нижнего. 

"Ответил на острые вопросы, которые интересуют нашу молодежь сегодня. Когда закончится война? Можно ли было ее избежать? Какова наша стратегия и какова цель в этой войне?

Я уже неоднократно говорил, что старый мировой порядок, основанный на правилах и силе, которая его поддерживала, закончился. Он был постепенно разрушен после войны в Грузии в 2008 году. Поэтому распространение конфликтов на другие части мира было лишь вопросом времени", - отметил он.

Также Залужный ответил на вопрос, каким будет новый мировой порядок и что повлияет на его формирование.

"Очевидно, это большая технологическая революция, которая происходит прямо сейчас и связана с искусственным интеллектом. Прогнозировать последствия этой революции невозможно. Все будет зависеть от того, как этот скачок пройдут страны и общества, включая Украину. И здесь важна роль нашей молодежи, а также способность государства сформировать и развивать ее потенциал", - сказал он.

Топ комментарии
+9
Він зруйнувався трохи раніше, коли кацапів безпідставно ввели Радбез ООН замість совка з усіма його правами. 🤔
23.04.2026 10:51 Ответить
+8
На жаль це так... Не захотів світ дати в смердюче рило кацапам в 2008-му. Кацапсча нафта дуже смачна була старій манді мєркєльші та іншим європейцям. А ***** обнагліло і поперло далі. Правду кажуть не покаране зло стане ще більшим злом.
23.04.2026 10:51 Ответить
+5
Ти дебіл?
23.04.2026 10:52 Ответить
підсадна качка єрмака і містер очевидність пан Залужний
23.04.2026 10:51 Ответить
Ти дебіл?
23.04.2026 10:52 Ответить
а що знову ідолів шукаєш, вже був один в 2019 році, новоє ліцо, критичне мислення відсутнє, і не хами
23.04.2026 10:55 Ответить
анархіст?
23.04.2026 11:01 Ответить
Якраз у тебе не тільки критичне,але звичайне мислення відсутнє. Перше ,якщо щось 'перднути' ротом, потрібно подумати і проаналізувати. Але ти ,мабуть, на зарплаті,як іванов,пєтров.
23.04.2026 11:08 Ответить
То дебілоїд звичайний.
23.04.2026 11:00 Ответить
З-Є бак власною персоною?
23.04.2026 11:01 Ответить
І саме тому всі друззя дєрьмака його брудом поливають? іванови, петрови, гладких і тд...
23.04.2026 11:28 Ответить
Члєн бригади подляковських ботів?
23.04.2026 11:38 Ответить
Він зруйнувався трохи раніше, коли кацапів безпідставно ввели Радбез ООН замість совка з усіма його правами. 🤔
23.04.2026 10:51 Ответить
Старий світовий порядок зник разом з "червоним монстром" - СРСР.
23.04.2026 11:01 Ответить
взагалі то, червоний монстр не зник. він просто переформатувався та й живе досі, як той маринований крупський ))
23.04.2026 11:07 Ответить
На жаль це так... Не захотів світ дати в смердюче рило кацапам в 2008-му. Кацапсча нафта дуже смачна була старій манді мєркєльші та іншим європейцям. А ***** обнагліло і поперло далі. Правду кажуть не покаране зло стане ще більшим злом.
23.04.2026 10:51 Ответить
Підстаркувата комсомолка Анжела свою місію виконала.
23.04.2026 11:02 Ответить
ну не комсомолкою єдиною ж. і сракозі, і берлузконь, і ще одне чумазе чувирло з-за океану. ціла гоп-компанія виродків і дегенератів.
23.04.2026 11:10 Ответить
Тому що в США були прези-рохлі! Клінтон,Обама,придурок Трамп та Байден!
23.04.2026 10:53 Ответить
Під час війни в Грузії взагалі-то Буш був...
23.04.2026 11:29 Ответить
світовий порядок зруйнувався, коли демократ клінтон, замість того що б засунути дрючка в сраку єльцину, за ічкерію, сував свій стрюк монікє.
далі по накатаній!
демократ обама.....
і нарешті, демократ байден!

а, конкретно україну, почали готувати до сценарію белорусі, з 1991 року.
але, "хахли" хитрі, вибори/революції, все таке.
то ж, кегебе невитримало та полізло нахрапом, бо була попередня домовленість з юдокланом, що захопив україну задовго до 2019!!!!
23.04.2026 10:59 Ответить
Ану згадайте-но, хто в 2008 президентом був?
23.04.2026 11:31 Ответить
повна ставка на ШІ однозначно є хибною. люди почнуть все більше тупіти під тупістю ШІ. навскидку - доки не було калькуляторів - майже кожний вмів чудово рахувати усно, знаючи купу простих правил )) і тут прийшов революційний калькулятор! багато хто сьогодні вміє рахувати усно? те ж саме з логарифмічною лінійкою. раніше треба було думати самим, постійно! що й далі все більше розвивало мислення. ШІ відучає це робити на очах! даючі тільки логічні відповіді, знайдені тільки по своїх алгоритмах. але він не має інтуїції, не вміє працювати зі змістом, ірраціональними поняттями та значеннями, без яких цей, живий світ не повний )) парадокс - не друг цього генія мислення! кожне наступне покоління, запитуюче ШІ та юзаюче його готові відповіді, буде експоненціально тупішати. але це вже не проблема нашого покоління ))
23.04.2026 11:04 Ответить
во всезнающее ШИ верят недалёкие люди. Как раньше в гугл.
23.04.2026 11:08 Ответить
ЄС оф косс. Гут монін, гут монін, гут монін
23.04.2026 11:05 Ответить
Пи з дів би ти меньше, наш залізнонепридатний ухилянте!
23.04.2026 11:06 Ответить
ты дебил от зелёной гниды
23.04.2026 11:09 Ответить
Світовий порядок збудований на кістках другої світової зруйнували ядерні країни, які вирішили що їм можна все щодо неядерних лохів.
23.04.2026 11:07 Ответить
А Європа підбадьорювали )(...... А Саркозі возив договори про капітулірен Грузії. А коли головний бабуїн відчув запах крові і відсутність осуду, буквально розцвів.
23.04.2026 11:08 Ответить
Про який порядок можна говорити, якщо є кучка країн, яким дозволено все, включно із ЯЗ, які мають право вето? Цей порядок створено для малих країн, щоб вони знали своє місце.
23.04.2026 11:14 Ответить
А навіщо згадувати що було 18 років тому ?давайте згадаємо тузлу 2003 року, чи взагалі обрання пукіна в 2000 ом.
23.04.2026 11:37 Ответить
Що він нового сказав, вкотре озвучивши загальновідомий факт?
23.04.2026 11:42 Ответить
 
 