Логіки масової демобілізації саме під час війни знайти неможливо, - Залужний

Саме питання мобілізації і методів її проведення все більше стають центром конфлікту населення країни з органами державної влади України.

Про це заявив ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний в колонці для УП, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Залужного, Росія проводить широкомасштабну кампанію в інформаційному просторі щодо дискредитації самого процесу мобілізації, вже як складової відновлення і підтримання боєздатності Збройних Сил України.

"Така кампанія була досить успішною і врешті виявила ще одну проблему для безумовної стійкості народу України у тривалій війні. ... Ця кампанія, до речі, розпочалася саме наприкінці літа 2023 року, коли ми зробили спробу провести так звану мобілізацію резерву, що і мав стати гарантією як поповнення втрат, так і, можливо, утворення стратегічного резерву для проведення майбутніх операцій", - зазначив колишній головком.

Мобілізація та демобілізація

Залужний заявив про важливість відновлення і підтримання боєздатності держави.

"В Україні, на жаль, часто спекулюють на тему демобілізації під час повномасштабної війни. Якщо звернутися до історичного досвіду, то дійсно, під час воєн мобілізація як населення, так і інших ресурсів постійно посилювалася, проте аналогії та логіки масової демобілізації саме під час війни знайти неможливо. Це обґрунтовується дуже просто.

Мобілізація – це насамперед створення необхідного потенціалу напередодні війни, створення і підготовка необхідних резервів і поповнення очевидних втрат у ході війни.

І дійсно, саме мобілізація і її потенціал, як людський так і економічний, були запорукою успіху в випробуванні війною", - пояснив він.

Водночас посол звернув увагу на важливість того, що наповнення та підтримання бойових можливостей залежать від рівня розвитку науково-технічного прогресу, забезпеченого людськими та економічними ресурсами.

Залужний також зазначив, що оскільки майбутні бойові можливості базуються на застосуванні безпілотних і роботизованих систем, то система мобілізації не має залишатися на рівні доктрини Першої світової війни.

"Отже питання, чи повинна була змінитися система мобілізації через заміну зброї та форм і способів ведення війни, має очевидну і лаконічну відповідь. Так, система мобілізації, яка передбачає у ході ведення війни підтримання необхідного рівня бойових можливостей, має змінитися через заміну способів ведення війни.

Дійсно, це нове і небезпечне явище через свою унікальність і відсутність історичних прикладів. Проте і за відому історію людства, роботи прийшли на війну вперше", - наголосив він.

Колишній головком зазначив, що військове керівництво переслідує хибне уявлення: що всі проблеми на лінії зіткнення, перш за все, пов'язані з нестачею людей і домінуванням дистанційної зброї, як наприклад систем FPV.

"Проте, чи збільшення людей призведе до збільшення втрат через масштабування застосування, наприклад дронів, мову вести не прийнято, хоча очевидно. Це лише питання часу для масштабування дронів з одної сторони і втрат з іншої.

Поки загальновійськовий командир не зрозуміє, що сучасна війна – це війна безпілотників, що артилерія більше не є богами війни. Що танки – це минуле, як коні та шаблі, війська й надалі зазнаватимуть великих втрат у особовому складі, а війна буде тривати стільки, скільки вистачить людей для старої мобілізації", - додав він.

Також систему мобілізації варто переглянути через інші причини: постійні втрати у Збройних Силах, які вимагають відновлення; поступова "втома від війни" цивільного населення, та як наслідок – низька мотивація служити та воювати у значної частки вже мобілізованих.

"Усе це призводить до необхідності запровадження так званої розумної мобілізації, побудованої з урахуванням саме розвитку науково технічного прогресу та необхідності тривалої війни на усій території країни в умовах очевидної демографічної кризи", - пояснив колишній головнокомандувач ЗСУ.

Що пропонує Залужний?

Перший тип мобілізації

"Перший тип мобілізації – коли більшість населення не відчуває війни в країні і робить усе можливе, щоб таке відчуття зберігалося до кінця бойових дій.

Чудовим прикладом такої розумної мобілізації є поступова передача функцій війни, наприклад приватним військовим компаніям, або фінансова мотивація тих, хто добровільно залучається до війни. До речі, передача функцій підготовки, у тому числі офіцерського складу, може бути першим кроком у перевірці такої спроможності", - наголосив він.

Другий тип

Йдетьтся про загальнонаціональну мобілізацію з визначенням чітких об'ємів і головне – термінів для усіх категорій громадян.

"Особливістю такої мобілізації будуть високі вимоги до персоналу у плані їх інтелектуалізації та максимально відкритого самого процесу. Такий процес буде супроводжуватися абсолютно чіткими визначеними термінами як підготовки, так і самого проходження служби, й буде уявляти собою безперервний процес підготовки і ротацій.

У фіналі такого процесу держава починає функціонувати у абсолютно нових умовах, без ризиків дестабілізації через, наприклад, несправедливість, з подальшим виведенням функціонування держави в режим подібний до Ізраїлю.

Коли сам факт постійної готовності держави забезпечити її безпеку стає головним чинником стабільного і прогнозованого життя. Найбільш вразливим питанням у такому випадку є саме віковий ценз, де перевага надається більш молодому та якісному поповненню", - наголосив він.

Водночас Залужний зазначив, що без реформування Збройних Сил, системи підготовки мобілізаційного резерву та всієї системи бойової підготовки, без радикальної реформи військово-промислового комплексу та термінового переходу до виробництва озброєння, необхідного для зменшення втрат серед людей, такий розумний підхід буде неможливий.

Потрібна абсолютно нова розумна доктрина, додав він.

Третій тип

"Тимчасовий – це часткова передача окремих функцій приватним компаніям та продовження удосконалення існуючої системи через відкритий діалог з суспільством, а особливо молоддю, про нову систему проходження служби, чіткі терміни підготовки і чіткі терміни служби та перспективи у подальшому. Це потребуватиме складної роботи як військового командування, так і законодавчих органів і уряду.

Тоді і сама демобілізація стає можливою, але лише як результат проведених заходів, а не як самоціль", - розповів генерал.

Підсумки

"Події, що розвиваються зараз, зробили очевидним факт, що мобілізація і порядок проходження служби – це база будь-якого варіанту подальшого продовження війни. Лише вирішивши ці питання в умовах демографічної і економічної кризи, можливо в подальшому реалізовувати більш амбітні цілі. Проте вирішення цього надскладного питання можливе не шляхом декларування цілей, а лише у наслідок складного процесу визначення необхідних кроків і розробки детального покрокового плану реалізації.

Така стратегія з залученням суспільства може стати і важливим фактором об'єднання суспільства навколо спільних цілей та інтересів, досягнення яких може знову принести суспільству впевненість і надію", - підсумував Залужний.

