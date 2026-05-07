Логіки масової демобілізації саме під час війни знайти неможливо, - Залужний

Розумна мобілізація: Що пропонує Залужний?

Саме питання мобілізації і методів її проведення все більше стають центром конфлікту населення країни з органами державної влади України.

Про це заявив ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний в колонці для УП, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Залужного, Росія проводить широкомасштабну кампанію в інформаційному просторі щодо дискредитації самого процесу мобілізації, вже як складової відновлення і підтримання боєздатності Збройних Сил України.

"Така кампанія була досить успішною і врешті виявила ще одну проблему для безумовної стійкості народу України у тривалій війні. ... Ця кампанія, до речі, розпочалася саме наприкінці літа 2023 року, коли ми зробили спробу провести так звану мобілізацію резерву, що і мав стати гарантією як поповнення втрат, так і, можливо, утворення стратегічного резерву для проведення майбутніх операцій", - зазначив колишній головком.

Мобілізація та демобілізація

Залужний заявив про важливість відновлення і підтримання боєздатності держави.

"В Україні, на жаль, часто спекулюють на тему демобілізації під час повномасштабної війни. Якщо звернутися до історичного досвіду, то дійсно, під час воєн мобілізація як населення, так і інших ресурсів постійно посилювалася, проте аналогії та логіки масової демобілізації саме під час війни знайти неможливо. Це обґрунтовується дуже просто.

Мобілізація – це насамперед створення необхідного потенціалу напередодні війни, створення і підготовка необхідних резервів і поповнення очевидних втрат у ході війни.

І дійсно, саме мобілізація і її потенціал, як людський так і економічний, були запорукою успіху в випробуванні війною", - пояснив він.

Водночас посол звернув увагу на важливість того, що наповнення та підтримання бойових можливостей залежать від рівня розвитку науково-технічного прогресу, забезпеченого людськими та економічними ресурсами.

Залужний також зазначив, що оскільки майбутні бойові можливості базуються на застосуванні безпілотних і роботизованих систем, то система мобілізації не має залишатися на рівні доктрини Першої світової війни.

"Отже питання, чи повинна була змінитися система мобілізації через заміну зброї та форм і способів ведення війни, має очевидну і лаконічну відповідь. Так, система мобілізації, яка передбачає у ході ведення війни підтримання необхідного рівня бойових можливостей, має змінитися через заміну способів ведення війни.

Дійсно, це нове і небезпечне явище через свою унікальність і відсутність історичних прикладів. Проте і за відому історію людства, роботи прийшли на війну вперше", - наголосив він.

Колишній головком зазначив, що військове керівництво переслідує хибне уявлення: що всі проблеми на лінії зіткнення, перш за все, пов'язані з нестачею людей і домінуванням дистанційної зброї, як наприклад систем FPV.

"Проте, чи збільшення людей призведе до збільшення втрат через масштабування застосування, наприклад дронів, мову вести не прийнято, хоча очевидно. Це лише питання часу для масштабування дронів з одної сторони і втрат з іншої.

Поки загальновійськовий командир не зрозуміє, що сучасна війна – це війна безпілотників, що артилерія більше не є богами війни. Що танки – це минуле, як коні та шаблі, війська й надалі зазнаватимуть великих втрат у особовому складі, а війна буде тривати стільки, скільки вистачить людей для старої мобілізації", - додав він.

Також систему мобілізації варто переглянути через інші причини: постійні втрати у Збройних Силах, які вимагають відновлення; поступова "втома від війни" цивільного населення, та як наслідок – низька мотивація служити та воювати у значної частки вже мобілізованих.

"Усе це призводить до необхідності запровадження так званої розумної мобілізації, побудованої з урахуванням саме розвитку науково технічного прогресу та необхідності тривалої війни на усій території країни в умовах очевидної демографічної кризи", - пояснив колишній головнокомандувач ЗСУ.

Що пропонує Залужний?

Перший тип мобілізації

"Перший тип мобілізації – коли більшість населення не відчуває війни в країні і робить усе можливе, щоб таке відчуття зберігалося до кінця бойових дій.

Чудовим прикладом такої розумної мобілізації є поступова передача функцій війни, наприклад приватним військовим компаніям, або фінансова мотивація тих, хто добровільно залучається до війни. До речі, передача функцій підготовки, у тому числі офіцерського складу, може бути першим кроком у перевірці такої спроможності", - наголосив він.

Другий тип

Йдетьтся про загальнонаціональну мобілізацію з визначенням чітких об'ємів і головне – термінів для усіх категорій громадян.

"Особливістю такої мобілізації будуть високі вимоги до персоналу у плані їх інтелектуалізації та максимально відкритого самого процесу. Такий процес буде супроводжуватися абсолютно чіткими визначеними термінами як підготовки, так і самого проходження служби, й буде уявляти собою безперервний процес підготовки і ротацій.

У фіналі такого процесу держава починає функціонувати у абсолютно нових умовах, без ризиків дестабілізації через, наприклад, несправедливість, з подальшим виведенням функціонування держави в режим подібний до Ізраїлю.

Коли сам факт постійної готовності держави забезпечити її безпеку стає головним чинником стабільного і прогнозованого життя. Найбільш вразливим питанням у такому випадку є саме віковий ценз, де перевага надається більш молодому та якісному поповненню", - наголосив він.

Водночас Залужний зазначив, що без реформування Збройних Сил, системи підготовки мобілізаційного резерву та всієї системи бойової підготовки, без радикальної реформи військово-промислового комплексу та термінового переходу до виробництва озброєння, необхідного для зменшення втрат серед людей, такий розумний підхід буде неможливий.

Потрібна абсолютно нова розумна доктрина, додав він.

Третій тип

"Тимчасовий – це часткова передача окремих функцій приватним компаніям та продовження удосконалення існуючої системи через відкритий діалог з суспільством, а особливо молоддю, про нову систему проходження служби, чіткі терміни підготовки і чіткі терміни служби та перспективи у подальшому. Це потребуватиме складної роботи як військового командування, так і законодавчих органів і уряду.

Тоді і сама демобілізація стає можливою, але лише як результат проведених заходів, а не як самоціль", - розповів генерал.

Підсумки

"Події, що розвиваються зараз, зробили очевидним факт, що мобілізація і порядок проходження служби – це база будь-якого варіанту подальшого продовження війни. Лише вирішивши ці питання в умовах демографічної і економічної кризи, можливо в подальшому реалізовувати більш амбітні цілі. Проте вирішення цього надскладного питання можливе не шляхом декларування цілей, а лише у наслідок складного процесу визначення необхідних кроків і розробки детального покрокового плану реалізації.

Така стратегія з залученням суспільства може стати і важливим фактором об'єднання суспільства навколо спільних цілей та інтересів, досягнення яких може знову принести суспільству впевненість і надію", - підсумував Залужний.

спеціально для шанувальників зелених дегенератів!
пан генерал батько залужний зупинив та відкинув навалу "другої армії світу"!
котру всі генерали разом взяті сцикували до блювоти.
а, деякі сцикують і досі!!!!
зупинив отією армію, котру ненавидів та знищував зе!поц.
на розмінованих кордонах, відкритих мостах, зі зброєю під замком!!!
Ну якраз у 2022-2023 при Залужному мобілізація адекватніше проводилася і зі значно меншою кількістю скандалів. До того ж, у ЗСУ проявляли гнучкість - наприклад, на окремі посади можна було мобілізуватися напряму і без БЗВП...

І так, Залужний не міг бути аспірантом підрахуя з однієї простої причини - в аспірантурі він навчався у Академії Державної пенітенціарної служби в Чернігові, а в Одесі був лише захист.
Тобто підрахуй був присутнім лише на захисті і науковим керівником фізично не міг бути...
Це зелене ноу-хау - випускати здорових 18-22-річних за кордон і натомість призивати 50-55-річних дідів із букетом вікових хвороб...

Такого не було У ЖОДНІЙ війні в історії людства!
державного розуму пан Генерал Залужний !

Гетьман !

.
Ще б зелених прибрати..
Ботяра зелена детектед.
В південь при кому втратили?
Хто ти, "правдоруб"? Шанувальник зелених дегенератів? Чи продажна ботошлюха?
Я не прихильник всього, що робилося с 2019 року, а коли розміновували південь, чому Валера, якщо був не згоден не подав у відставку, і доречі, я діючий військовослужбовець з 2022 року.
І у діючого військовослужбовця випадає вільна хвилина для дискусій саме в темах, де треба плюватися на Залужного? Еге ж? Чи ще й на Пороха і Кличка?
Розчарую Вас, я після лікування, зараз проходжу ВЛК, 3 лікаря пройшов по 2 вже група б.
А, ну ІІ групу ще призвати можуть. А лікарів у хелсі - на всвх записались?
В, якщо в мене проблеми зі здоров'ям, і я діючий військовослужбовець, то по вашому я кошу.
ще раз!
лікування після чого?
де ти лікувався?
де ти проходиш влк, після лікування?
що таке: 3 лікаря пройшов по 2 вже група б?
Ти, навіть не знаєш, систему проходження, ВЛК, що таке б, це обмеження по хворобам.
нєнє!
я задав прості питання!
повторюю:
лікування після чого?
де ти лікувався?
де ти проходиш влк, після лікування?
що таке: 3 лікаря пройшов по 2 вже група б?

про таке в яндексі не пишуть! про або знаєш або кончене брехло.
Добре, ВЛК проходжу в Маріупольському госпіталі, і я тебе не ображав, послужи 4 роки, а потім будеш варнягати, з цензора не вилазиш, я пишу раз в місяць, а то і рідше, бо дійсно, часу не завжди вистачає
Південь, як і Схід, втратили при ЗЄлєнському, бо...

23 лютого Верховна Рада затвердила указ Президента про введення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) надзвичайного стану
Мобілізаційні заходи: 22 лютого було розпочато призов резервістів оперативного резерву до війська, хоча загальну мобілізацію на той момент ще не оголошували.
Генерал Залужний порушив закон наказавши провести розгортання війск, тому що розгортання військ та мобілізація можливі під час надзвичайного стану, але вони мають обмежений характер і спрямовані на ліквідацію наслідків ситуації, а не на ведення повномасштабної війни.

чим і врятувавв ЗСУ відракетних ударів орків

.
Я не на стороні цієї системи, але обісрати Залужного, то свята справа?
Залужний у 2019 нічого не міг казати хоча б тому, що очолив ЗСУ у 2021...
Ви хоч і "діючий військовослужбовець", але вузькомислячий. Такі стратегічні проблеми
радикально і правильно розв'язують бабусі на призьбах. Серед бабусь, до честі їм, є і мудріші,
не задурені марафоном і відосиками.
Андрійчик - мілкий губошльоп! 😬
не треба маніпулювати! питання ставити треба "хто здав"!
спеціально для зелених дегенератів імбецилів!

Реалізація домовленостей щодо чотирьох нових зон розведення військ і 19 місць для розмінування, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи, почнеться з початку 2021 року.
 Про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

КИЇВ. 14 лютого. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
Головнокомандувач ЗСУ (27.07.2021 - 08.02.2024): Призначений указом Президента Зеленського, замінивши Руслана Хомчака.

за пів року до вторгнення!
до хомчака у тебе нема питань?
рік, кацапи збирали сили вторгнення біля кордонів україни!

Валерій Залужний, будучи Головнокомандувачем ЗСУ, відіграв ключову роль в організації оборони України з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Його стратегія базувалася на збереженні Києва та виснаженні ворога, а підготовка до відбиття агресії велася заздалегідь. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3708530-zaluznij-rozpoviv-pro-persi-hvilini-sirokomasstabnogo-vtorgnenna-rf-v-ukrainu.html

Ключові аспекти дій Залужного під час вторгнення:


Перші хвилини 24 лютого 2022 року: Залужний негайно обдзвонив керівництво сектору та віддав наказ на ведення оборонних дій, забезпечивши управління військами.
Стратегічні цілі: Основною метою було не лише утримати столицю, але й завдати ворогу максимальних втрат ("пустити кров"), що дозволило змінити хід війни.
Підготовка: Згідно з даними, Залужний мав чітке розуміння неминучості великої війни за кілька днів до її початку і готувався до неї, іноді приховуючи масштаби військових приготувань від політичного керівництва.
Бачення війни: Він наголошував на важливості технологій, дронів, роботів та веденні війни на виснаження як основи ******** оборони. https://www.pravda.com.ua/columns/2026/02/23/8022301/

Залужний став символом спротиву, а під його керівництвом ЗСУ змогли не лише втримати оборону, а й звільнити значні території окупованих земель.
Кацап, тут воткі нєт. Іди собі додому.
Я водку не п'ю, я тебе розчарую
Ясно. Бояра...
Лише легкий алкоголь, пиво або сухе вино, дибіл.
Південь і решту територійї втратили при Верховному Головнокомандувачу Зеленському, який до цього розмінував наші мінні поля, відвів наші війська, знищив ракетні програми і не ввів воєнний стан та не провів завчасно мобілізацію згідно норм Конституції. Його сотню раз попереджали розвідки США, Великої Британії та інших країн. Але воно вперлося і діяло на користь ворога. Був в нього умисел чи ні, можливо помилився - після зміни влади цим діям дадуть оцінку правоохоронні органи.
Зелена методичка.
питання в іншому!
коли, пан надзвичайний і повноважний посол залужний буде обраним наступним президентом, чи будуть висіти догори дригом зелені чудо юдо мародери, та причетні до цього?
як що ні, то нахєр він такий розумний потрібен?
Що такого видатного в тому що сказав пан генерал?
"Найбільш вразливим питанням у такому випадку є саме віковий ценз, де перевага надається більш молодому та якісному поповненню" - якби ж то й тцкуни теж так вважали...
А по факту - нагребли тисячі старих/хворих, які нібито і є, і якось забезпечуються державою та волонтерами, але толку з них - нуль, тому що фізично вони вже не здатні воювати.
https://patrioty.org.ua/society/armiia-neprydatnykh-iak-ttsk-mobilizuiut-liudei-iz-tiazhkymy-diahnozamy-i-chomu-systema-daie-zbii-595180.html "Армія непридатних"
При Залужному такого все ж не було! І в 2014-2015 тим більше не було!
Для початку, ті що створили це горезвісне кцт-повинні піти,а потім з нуля створювати нове щось.
Щоб щось розумне організувати треба мати розум, а де він у зелених потужних грабіжників?
Потрібний режим як в Ізраїлі - коротко
Який такий режим?
Мінімальна зарплатня мобілізованого 2500 долларів, хто мав вищий дохід за цю суму, то виплачували більшу з обмеженням у 14200 долларів (це максимум). Для приватних підприємців йшла надбавка у 25% щоб компенсувати аренду і т.д, є діти в сім'ї - додаткова компенсація, щоб можна було найняти працівника в допомозі у побуту.
Середній строк перебування мобілізованого за 2023-2024 рік на війні. 110 днів - решта у цивільному житті.
Мобілізують: у рядовий склад до 41 року .Офіцерський склад: до 46 років .Фахівці (лікарі, водії важких вантажівок, техніки та інші затребувані спеціальності): вік підвищено до 50 років.
Кордони - відкриті
Почитайте ше раз - потрібний режим як в Ізраїлі - Залужний
Залужний пише лише про сферичну кобилу у вакуумі. Що всі йдуть у армію і завжди готові воювати. Але не пише що повинно бути за усім цим від держави: від зарплат, компенсацій, житла і оренди житла, льгот, лікування, освіта, забезпечення, соціальних гарантій і т.д.
В нас же армія перетворилась на якись каральний орган. Хто заважає - на нуль. НАБУ - на нуль. і т.д.
Кобила сферична скаче у ваших півкулях! Повезло, що непідкована!😁
Ухилянти є всюди. І всюди їх ловлять і пакують.
Так, вони всюди є, але донедавна ці ортодокси мали відстрочку... Плюс, погугліть на вік мобілізації в Ізраїлі та порівняйте із віком мобілізації в Україні.
Не роби собі кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі, або на землі внизу, і що у воді під землею: не поклоняйся їм і не служи їм. (друга заповідь).
https://www.truechristianity.info/ua************************************.php
Безпілотні бусики і роботи-тцкашники?
В теми про Залужного, Пороха, Кличка обовʼязково набігають продажні зеботошлюхи з лайнометодичками.
Ну так, генерал - найти можем. И по влк списать задним числом в любой момент. И на ломаном английском мемуары писать в лондОне можно. А обычным пацанам с 22 года которые воюют и до сих пор живы , тут мы бессильны 🤣
Чисто из принципа осилил этот набор букв. Простыня ниачем. За все хорошее и против плохого. Плохо не надо, надо хорошо. Вода короче. Конкретики ноль. Теоретическое обоснование устройства вселенной в отдельно взятой системе координат пространства и времени.
