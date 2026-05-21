Досвід України показує: якщо ви погодилися на буферну зону - чекайте війни, - Залужний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у колонці для NV написав ексголовком та посол у Великій Британії Валерій Залужний.

Подробиці

Так, Залужний перелічив особливості сучасної війни.

"Перше - сучасна війна має гібридний характер, що зумовлюється її проявами у військовій, економічній, політичній, інформаційній, когнітивній та інших сферах, у тому числі міжнародних відносин.

Друге - така сучасна гібридна війна починається з прихованої фази, далі має фазу боротьби за локальні інтереси, впливи та ресурси, і фазу повномасштабного вторгнення й переходу до екзистенціальної війни", - зазначив він.

Третім пунктом ексголовком назвав відсутність компромісу в пошуках можливостей закінчення війни.

"Бо неможливо бути трошки вбитим, або наполовину живим. Або ще гірше — за створеними умовами погодитися добити самих себе.

Це дуже важливо для розуміння безпеки, наприклад, з точки зору розвитку хвороби. Неможливо на такій стадії застосовувати профілактику, коли вже потрібне хірургічне втручання", - пояснив він.

На думку дипломата, профілактика унеможливлення неконтрольованого застосування сили і була основним завданням вже відійшовшого в історію світового порядку - через міжнародні інститути й міжнародне право.

"Судячи з досвіду України і поведінки міжнародних інституцій, такий світовий порядок або точно був відразу несправедливим по відношенню до таких країн як Україна, або його основи не закладали довготривалого контролю саме над застосуванням сили.

Імовірно, цей світовий порядок передбачав наявність якихось сірих (тимчасових) зон, які або підлягали впливу, або залишалися полем боротьби за інтереси, або використовувалися для впливу на іншу геополітичну сторону, без шкоди для своєї території", - зазначив він.

Залужний переконаний, що у майбутньому світовому порядку не має бути сірих зон.

"Бо вони, по-перше, стануть рано чи пізно зоною чиїхось інтересів, а по-друге, принесуть небезпеку і проблеми сусіднім державам. Досвід України показує: якщо ви погодилися на буферну зону — чекайте війни, вона вже йде до вас. Звісно, спочатку приховано. Такий варіант більше ніколи не влаштує Україну, і логічно, не має влаштовувати і наших сусідів", - пояснив Залужний.

Він зазначив, що спроби переформувати війну в Україні у предмет переговорів сильних лідерів, в ході яких територія України, гарантії її безпеки і навіть природні ресурси мали стати "розмінною монетою", закінчилися нічим, ще раз довівши, що світ вже живе за іншими правилами.

Компроміси

Залужний вважає, що Україна залишається в межах можливості вибороти повноцінну суб'єктність в існуючих та нових геополітичних рамках.

"Звісно, головною умовою досягнення цієї суб'єктності є уникнення компромісів, які можуть призвести до руйнування державності. Це стосується як зовнішніх, так і внутрішніх загроз, де компроміси, наприклад у корупції, як і в державному устрої, не можуть бути прийнятними. Такі компроміси рано чи пізно приведуть до втрати суб'єктності", - пояснив посол.

"Така війна на виживання з одного боку і нав’язування досягнення мети цієї війни на знищення ціною величезних втрат з іншого, є загрозою існування як для України, так і для Росії.

Коли я говорю про Росію, то маю на увазі її неможливість зупинити війну через загрозу припинення існування самого державного устрою, який, очевидно, за відсутності перемоги просто припинить своє існування. Отже, це війна на виснаження, де виживання означає перемогу", - додав він.

Важливість демократії

Залужний зазначив, що країні варто мати власну дипломатичну стратегію, скореговану по місцю і часу з іншим стратегіями, особливо військовою.

"У демократичній країні, яка захищає себе від тоталітарної держави, завжди є спокуса слідувати нав’язаній стратегії дій методами тоталітаризму через руйнацію демократії, що може нести загрозу стати подібним до ворога і врешті бути їм поглиненим ментально. "Один народ", як казали керівники Росії.

Звісно, окрім загрози у період війни, це унеможливлює побудову альянсів і союзів через втрату демократичних цінностей. Важливо не допустити деформації демократії у період війни — треба системно її підтримувати та протидіяти нав’язаній стратегії ворога як у військових діях, так і в політиці та економіці", - наголосив колишній головнокомандувач ЗСУ.

Зброя виснаження

Він зауважив, що на заміну наддорогій високоточній зброї, що була справжнім гейм-чейнджером 20 століття, прийшла зброя виснаження.

"Ця зброя виснаження послідовно і ефективно розвивається. Якщо хтось думає, що це дрони, які ви зможете швидко купити для своєї армії, то ви глибоко помиляєтеся. В 2026 році дрони все більше стають тільки кінцевим інструментом технологій.

Уже зараз сучасні безпілотні системи — це не просто дистанційно керовані різного типу технічні засоби. Вони, як і прогнозувалося, вже є частиною інтелектуальних комплексів, які можуть діяти в найскладніших умовах, у тому числі під час активної протидії противника у всіх доменах. При цьому саме штучний інтелект є головним чинником у розвитку безпілотних систем, який призводить до фінального розвитку можливостей ройового застосування та автономності", - пояснив ексголовком.

На його думку, для того, щоб вистояти і вижити у війні на виснаження, потрібно розуміти, що така війна є справою держави і буде вимагати максимальних зусиль усіх складових країни.

Стійкість суспільства та економіки

"Дві базові речі визначать успіх країни у такій війні. Перше — це стійкість та здатність суспільства продовжувати боротьбу і готовність прийняти її результати. Друге — стійкість економіки та її здатність до постійного відновлення", - зазначив він.

Залужний наголосив, що саме економіка у сукупності з суспільною готовністю стає кров’ю війни. І саме вона є головною ціллю противника. Найуразливішою ланкою цієї економіки для України виявилася енергетика.

Енергетична безпека нерозривно пов’язана не тільки зі стійкістю економіки під час війни, а й стає частиною національної безпеки. Тому усі нові інфраструктурні проєкти повинні створюватися виключно з урахуванням сьогоднішніх, а не вчорашніх загроз.

Міжнародна підтримка

"Міжнародна підтримка й надійність коаліцій визначають не тільки стійкість економіки країни, що воює, а й залишається найдієвішим механізмом обмеження економічних можливостей противника через санкційні та інші обмеження. ... А отже, саме дипломатія залишається найважливішим інструментом держави в створенні і утриманні дипломатичного фронту, як гаранту продовження і формування обрисів закінчення війни", - наголосив він.

Рішення та управління

"Адекватні військові рішення й уникнення нав’язування порядку ведення бойових дій більш ресурсним противником, а також можливість адаптуватися швидше й перехоплювати ініціативу у високотехнологічній війні залишаються єдиним принципом недопущення реалізації Росією своїх політичних цілей через військові дії", - зазначив Залужний.

Ексголовком зазначив, що потрібне не лише виважене планування, а й безперервне управління, прозоре та чесне спілкування з суспільством.

"Усе це можливо лише при збереженні саме демократичних інституцій, які можуть і повинні забезпечувати постійний зв’язок з реальністю з метою уникнення створення паралельної реальності і хибних рішень", - додав він.

Безпека Європи

Стан безпеки сьогодні вже є основним елементом європейської стурбованості.

"І насправді, дуже добре, що європейські країни та уряди нарешті не просто предметно обговорюють посилення безпеки на континенті, а й хочуть знати конкретні потреби і цілі на цьому шляху.

Тому досвід України не лише у веденні технологічної війни і виживанні на полі бою — це про значно ширший контекст. Він про те, як у сучасних складних умовах змінити самі підходи та ефективно посилити існуючий формат безпеки, перш за все, Європи", - підсумував Залужний.

